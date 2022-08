1. Sudip Writes Sisir: দল উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিচ্ছে না, শিশিরকে মনে করালেন সুদীপ

বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী ৷ যিনি এখনও খাতায় কলমে তৃণমূল সাংসদ ৷ আজ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনে তাঁকে চিঠি লিখলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কেন (Sudip Writes Sisir) ?

2. Partha Chatterjee:কোন যাদুতে পার্থর মেয়ের নামে থাকা সংস্থার মালিকা হলেন অর্পিতা ? জানতে চায় ইডি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ের নামে থাকা সংস্থার মালিকানা বদলে অর্পিতার নামে করা হয়েছিল ৷ 6 বছর আগে সংস্থার সেই মালিকানা বদলের রহস্য উন্মোচনে নামল ইডি (ED Eye on Arpita Mukherjee Company Which Previous Owner was Sohini Bhattacharya) ৷ মনে করা হচ্ছে, কালো টাকা সাদা করতে ব্যবহার করা হত ওই সংস্থাটি ৷

3. Horrors of Partition: তেরঙার সঙ্গে মিশে মাটি ছাড়ার যন্ত্রণা, 14 অগস্ট পর্যন্ত ভিটে-হারাদের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী কেন্দ্রের

স্বাধীনতার আগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়েছে ৷ 15 অগস্টের সঙ্গে দেশভাগের সেই স্মৃতিও ফিরে আসে ৷ হাহাকারের সেসব দিনগুলির ছবি দেশবাসীকে মনে করাতে বিশেষ প্রদর্শনীর চলবে স্টেশন, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (Horrors of Partition) ৷

4. Vice Prez Election: জগদীপ ধনকড় না মার্গারেট আলভা ? সকাল দশটায় সংসদে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আজ দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷ 10 অগস্ট বর্তমান উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ তারপর দিনই শপথ নেবেন নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি ৷ আজই জানা যাবে পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতির নাম (Vice Prez Election) ৷

5. BJP Attack Congress: অযোধ্যা দিবসে কালো পোশাকে প্রতিবাদে কংগ্রেস, কড়া আক্রমণ শাহ-যোগীর

একাধিক ইস্যুতে শুক্রবার পথে নেমেছিল কংগ্রেস ৷ কিন্তু কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ করায় গেরুয়া শিবিরের কড়া তোপের মুখে পড়তে হল কংগ্রেস নেতাদের (Saffron camp attacked Congress for wearing black dress on Ayodhya Diwas)

6. KMC Advertisement Policy: নয়া নীতিতে নিষিদ্ধ জলাভূমিতে বিজ্ঞাপন, দৃশ্যদূষণে কঠোর কেএমসি

বিজ্ঞাপন-হোর্ডিং যথেচ্ছ লাগানোয় লাগামহীন দৃশ্যদূষণ হচ্ছে । এই নিয়ে এবার কঠোর হল কলকাতা পৌরনিগম (KMC to ban Advertisements on wetlands ) ।

7. Corona Update in India: করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমে 19 হাজারের ঘরে, চলছে বুস্টার ডোজ প্রক্রিয়া

করোনার গ্রাফ ওঠা-নামা করছে ৷ 1 অগস্ট, সোমবার প্রথম দিনে সংক্রমণ কমে 16 হাজারের ঘরে পৌঁছেছিল ৷ শুক্রবারের রিপোর্টে সেই সংখ্যাই পেরিয়েছে 20 হাজার ৷ কিছুটা কমে শনিবার আক্রান্তের সংখ্যা হল 19 হাজার 406 জন ৷ দেশে চলছে বিনামূল্যে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

8. CWG 22: সোনার 'হ্যাটট্রিক' করলেন বজরং-সাক্ষী-দীপক! কমনওয়েলথে রাজ ভারতীয় 'পালোয়ান'দের

অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে পোডিয়ামের মাঝখানটাই বরাদ্দ ছিল অংশু মালিকের জন্যও । সবমিলিয়ে শুক্রবারের চাঁদনি রাতে উজ্জ্বল হয়ে রইলেন দেশের মল্লযোদ্ধারা (Hat Trick Of Gold Medals For India In Wrestling ) ।

9. Kim Pete Breakup: বছরও ঘুরল না! ন'মাসে কাটতে না কাটতেই পিটের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে কিম

কিম কার্দাশিয়ান এবং পিট ডেভিডসনের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় গতবছর অক্টোবরে ৷ ন'মাস কাটতে না কাটতেই এল বিচ্ছেদের মরশুম ৷ মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, এই সপ্তাহেই দু'টি দিকে বেঁকে গিয়েছে তাঁদের দু'জনের পথ (Kim Kardashian Pete Davidson breakup)৷

10. Abir on Arindam: চার বছরে মাথাটা অনেকটা ঠান্ডা হয়েছে অরিন্দমদার, বক্তব্য আবিরের

পাক্কা চার বছর পর ফের ব্যোমকেশ বড় পর্দায় । কিন্তু এই চার বছরে কতটা পালটেছেন অরিন্দম শীল? কতটা পরিবর্তন এসেছে তাঁর মধ্যে? আবির বলেন (Abir Chatterjee on Arindam Sil ),"অরিন্দমদার মাথাটা আগের থেকে অনেকটা ঠান্ডা হয়েছে । যদিও কারওকে কখনও ফ্লোরে বকাঝকা করেন না তিনি । তবু বোঝা তো যায় একটা মানুষ কখন রেগে গিয়েছেন । সেই রাগ এখন অনেকটা কম ।"