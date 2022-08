1. Arpita Mukherjee: ডিভিশন ওয়ান বন্দি হিসেবে জেলে কী কী সুবিধা পাবেন অর্পিতা

শিক্ষিক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) জড়িত সন্দেহে ধৃত অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়কে (Arpita Mukherjee) 14 দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে ব্যাঙ্কশাল আদালত ৷ ইডির (ED) আবেদন অনুযায়ী, তাঁর জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থার আর্জিও মঞ্জুর হয়েছে ৷ জেলে আর কী কী সুবিধা পাবেন অর্পিতা ?

2. Mamata-Modi Meeting: মোদির সঙ্গে বৈঠকে বকেয়া জিএসটি মেটানোর দাবি মমতার

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ সূত্রের দাবি, এই একান্ত বৈঠকে রাজ্যের বকেয়া জিএসটি (GST Dues)-সহ নানা ইস্যুতে দুই প্রশাসনিক প্রধানের মধ্যে আলোচনা হয় ৷

3. Partha Chatterjee: পার্থর এখন 108 !

ওজন কমেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee loses 3 Kgs)৷ 14 দিন ইডি হেফাজতে থেকে 3 কেজি ওজন কমেছে তাঁর (Partha Chatterjee loses weight)৷ আজ জোকা ইএসআই হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর এই খবর মিলেছে ৷

4. Newborn Girl Rescued: মাটি খুঁড়ে সদ্যোজাত কন্যাকে উদ্ধার করলেন কৃষক !

গুজরাতের (Gujarat) হিম্মতনগরের সবরকান্তা (Sabarkatha) এলাকায় পৈশাচিক ঘটনা ৷ মাটি খুঁড়ে সদ্যোজাত কন্যাকে উদ্ধার (Newborn Girl Rescued) করলেন স্থানীয় এক কৃষক ৷ হতভাগ্য শিশুটিকে জন্মের পরই জীবন্ত কবর দিয়ে দেওয়া হয় (Buried Alive) বলে অভিযোগ ! গ্রেফতার বাবা-মা !

5. Jai Hind Bahini: প্রতিটি স্কুলে বাধ্যতামূলক 'জয় হিন্দ বাহিনী', আত্মপ্রকাশ স্বাধীনতার 75তম বছরে

প্রতিটি স্কুলে বাধ্যতামূলক ভাবে গড়ে তোলা হবে 'জয় হিন্দ বাহিনী' (Jai Hind Bahini)৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৈরি এই বাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে স্বাধীনতার 75তম বছরে (Independence Day 2022)৷

6. Misbehave with Judge: এজলাসে দাঁড়িয়ে বিচারককে অশালীন মন্তব্য ! বিপাকে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের আধিকারিক

জলপাইগুড়ি আদালতে শুনানি চলাকালীন বিচারকের সঙ্গে অভব্য আচরণ করলেন (Misbehave with Judge) রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের ডেপুটি ম্য়ানেজার (Deputy Bank Manager) ৷ তারপর কী হল ?

7. WB Teacher Recruitment: উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা এসএসসি'র

রাজ্যে উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ফের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC to recruit teachers in Upper Primary Schools) ৷

8. Jammu And Kashmir: ফারুখ আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দি করার খবর, মানতে নারাজ পুলিশ

370 ধারা বাতিলের বিরোধিতা করায় জম্মু-কাশ্মীরের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দি করার খবর গুজব বলে দাবি শ্রীনগর পুলিশের (Farooq Abdullah and Mehbooba Mufti) ৷

9. Kaushik Amavasya 2022: 2 বছর পর কৌশিকী অমাবস্যায় খুলছে তারাপীঠের দরজা, 5 লক্ষ ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা

2 বছর পর কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্তদের জন্য খোলা থাকছে তারাপীঠ মন্দির (After 2 Years Tarapith Temple Are Open for Pilgrims) ৷ মহকুমা শাসকের দফতরে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ প্রায় বেশ কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী পুজো দিতে আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷

10. Golf Green Unnatural Death: শহরে যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে ! তদন্তের নির্দেশ নগরপালের

গল্ফগ্রিন থানার বিরুদ্ধে এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল (Unnatural Death of Youth Allegation Against Golf Green Police Station by Family) ৷ পরিবারের তরফে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু করেছে লালবাজার ৷