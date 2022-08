1.Partha-Arpita: বিধায়ক পদ ছাড়তে চান পার্থ, 'অপা'কে 14 দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে চায় ইডি

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Partha-Arpita) 14 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজত চেয়ে আদালতে আবেদন জানাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Arpita Mukherjee)৷ বিচারবিভাগীয় হেফাজতেই (ED appeals Judicial custody) তাঁদের জেরা করতে চায় ইডি ।

2.Rahul Gandhi Detained: বিজয় চকে আটক রাহুলরা, চ্যাংদোলা করে প্রিয়াঙ্কাকে তোলা হল গাড়িতে

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে আটক করল পুলিশ ৷ জিএসটি থেকে শুরু করে মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক ইস্যুতে পথে নেমেছেন কংগ্রেস সাংসদরা ৷ তাঁদের সকলেরই পরনে ছিল কালো পোশাক ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে যাওয়ার সময় বিজয় চকে তাঁকে আটক করে পুলিশ (Rahul Gandhi was stopped in Vijaya Chowk ) ৷

3.Azadi Ka Amrit Mahotsav: প্রতি ঘরে তিরঙ্গার প্রচারে শহরে চলবে বিশেষ ট্রাম ! সৌজন্যে ডাক বিভাগ

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' (Azadi Ka Amrit Mahotsav)-এর আওতায় 'হর ঘর তিরঙ্গা' বা 'প্রতি ঘরে তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করছে ডাক বিভাগ ৷ শনিবার থেকে শহরে ঘুরবে সুসজ্জিত বিশেষ ট্রাম ৷

4.Howrah Cash Recovery: সিআইডি তদন্ত এড়াতে মরিয়া ঝাড়খণ্ডের 3 বিধায়ক ! মামলা ডিভিশন বেঞ্চে

হাওড়ায় টাকা উদ্ধার কাণ্ডে (Howrah Cash Recovery) সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ সেই রায়কে চ্য়ালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা রুজু করার পথে হাঁটলেন আবেদনকারীরা ৷

5.Partha-Arpita at Joka ESI: পার্থর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যা বলার ইডিকে বলেছি; অর্পিতার ভোলবদলে ধোঁয়াশা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেল ইডি (Partha Chatterjee and Arpita Mukharjee at Joka ESI Before Court Present) ৷ আজ ফের তাঁদের আদালতে পেশ করা হবে ৷ তার আগে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

6.Public Outrage on Partha: চোরটা কোথায়...এসি গাড়িতে কেন ? জোকা ইএসআইতে জনতার ক্ষোভের মুখে পার্থ

কেউ বলছেন ‘চোরটা কোথায়’ ৷ তো কেউ আবার নাম ধরেই বলছেন, ‘পার্থ চোর’ ৷ আবার কারও দাবি, ‘‘জনতার হাতে ছেড়ে দিক, জনতাই বিচার করবে ৷’’ কেউ আবার ক্ষোভ উগড়ে বলছেন, ‘‘পাবলিকের টাকায় এসি গাড়িতে কেন ঘোরানো হচ্ছে ?’’ এঁরা কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নন ৷ এঁরা হলেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করদাতা (Outrage Among People on Partha Chatterjee at Outside ESI Hospital Joka) ৷ মানে, সাধারণ মানুষ ৷ এ দিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ইএসআই হাসপাতাল থেকে নিয়ে বেরনোর সময়, ভিড়ের মধ্যে থেকে এ ভাবেই বেরিয়ে এল ‘সাধারণ’ এর ক্ষোভ ৷

7.Bihar Hooch Tragedy: বিহারে বিষমদ খেয়ে মৃত 9, দৃষ্টিশক্তি হারালেন 25 !

বিহারে বিষমদ (Bihar Hooch Tragedy) খেয়ে মৃত্যু হল 9 জনের ৷ দৃষ্টিশক্তি হারালেন 25 জন ৷ এমনই সন্দেহ গ্রামবাসীদের ৷ বিহারের সরণ জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷

8.CBI summons Anubrata: গরু পাচার কাণ্ডে সোমে ফের নিজাম প্যালেসে তলব অনুব্রতকে

গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) সোমবার ফের তলব করা হল অনুব্রত মণ্ডলকে (CBI summons Anubrata)৷ নিজাম প্যালেসে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই ৷

9.Mamata-Modi Meeting: প্রধানমন্ত্রীকে কী বার্তা দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, নজরে মোদি-মমতা সাক্ষাৎ

শুক্রবার দিল্লিতে একান্ত বৈঠক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ও নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ বৈঠকে (Mamata-Modi Meeting) প্রধানমন্ত্রীকে কী বার্তা দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ? কৌতুহল বাড়ছে সব মহলের ৷

10.Suvendu Adhikari Neatai Case: শুভেন্দুকে নেতাই ঢুকতে কেন বাধা ? পুলিশের কাছে হলফনামা তলব হাইকোর্টের

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari Neatai Case) নেতাই ঢুকতে কেন বাধা দেওয়া হয়েছিল (Netai), পুলিশকে তা হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷