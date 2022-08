1.Rahul Gandhi Detained: বিজয় চকে আটক রাহুলরা, চ্যাংদোলা করে প্রিয়াঙ্কাকে তোলা হল গাড়িতে

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে আটক করল পুলিশ ৷ জিএসটি থেকে শুরু করে মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক ইস্যুতে পথে নেমেছেন কংগ্রেস সাংসদরা ৷ তাঁদের সকলেরই পরনে ছিল কালো পোশাক ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে যাওয়ার সময় বিজয় চকে তাঁকে আটক করে পুলিশ (Rahul Gandhi was stopped in Vijaya Chowk ) ৷

2. Howrah Cash Recovery: সিআইডি তদন্ত এড়াতে মরিয়া ঝাড়খণ্ডের 3 বিধায়ক ! মামলা ডিভিশন বেঞ্চে

হাওড়ায় টাকা উদ্ধার কাণ্ডে (Howrah Cash Recovery) সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ সেই রায়কে চ্য়ালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা রুজু করার পথে হাঁটলেন আবেদনকারীরা ৷

3. Partha-Arpita at Joka ESI: পার্থর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যা বলার ইডিকে বলেছি; অর্পিতার ভোলবদলে ধোঁয়াশা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেল ইডি (Partha Chatterjee and Arpita Mukharjee at Joka ESI Before Court Present) ৷ আজ ফের তাঁদের আদালতে পেশ করা হবে ৷ তার আগে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

4. Mamata-Modi Meeting: প্রধানমন্ত্রীকে কী বার্তা দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, নজরে মোদি-মমতা সাক্ষাৎ

শুক্রবার দিল্লিতে একান্ত বৈঠক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ও নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ বৈঠকে (Mamata-Modi Meeting) প্রধানমন্ত্রীকে কী বার্তা দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ? কৌতুহল বাড়ছে সব মহলের ৷

5. Suvendu Adhikari Neatai Case: শুভেন্দুকে নেতাই ঢুকতে কেন বাধা ? পুলিশের কাছে হলফনামা তলব হাইকোর্টের

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari Neatai Case) নেতাই ঢুকতে কেন বাধা দেওয়া হয়েছিল (Netai), পুলিশকে তা হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷

6. New Repo Rate: রেপো রেট আরও 50 বেসিস পয়েন্ট বাড়াল আরবিআই

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে আরও একবার রেপো রেট বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিল শীর্ষ ব্যাঙ্ক ৷ 50 বেসিস পয়েন্ট বেড়ে নতুন রেপো রেট হল 5.40 শতাংশ(RBI raises repo rate by 50 basis point) ৷

7. Partha Chatterjee on Arpita: 'সেভাবে চিনি না', মুখোমুখি জেরায় অর্পিতাকে চিনতে অস্বীকার পার্থর !

পার্থ-অর্পিতা একে অপরকে চেনেন ? নাকি চেনেন না ? এই প্রশ্নের জবাবে, দু’জনের মুখেই এক জবাব - ‘‘মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছিল ৷’’ আর এই উত্তরে, স্বভাবতই অবাক ইডি আধিকারিকরা (Partha Chatterjee Refused to Recognize Arpita Mukherjee in Face-to-Face Interrogation) ৷

8. Congress Mass Protest: প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও, বেকারত্ব-মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে রাজধানী অচলের ডাক কংগ্রেসের

দেশজুড়ে প্রতিবাদে নামছে কংগ্রেস ৷ এমনকী বাদ যাচ্ছে না প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন ৷ আজ সকালে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল গান্ধি ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, মোদি সরকারকে ভয় পায় না কংগ্রেস (Congress Mass Protest) ৷

9. Thailand Night Club Fire: থাইল্যান্ডের নাইটক্লাবে বিধ্বংসী আগুন, মৃত কমপক্ষে 13

নাইটক্লাবের দেওয়ালের দাহ্য পদার্থ থেকেই আগুন ধরে গিয়েছিল ৷ সেই আগুন পরে ভয়াবহ রূপ নেয় ৷ কেউ কেউ গায়ে আগুন ধরা অবস্থাতেই বেরিয়ে আসেন ৷ ঘটনায় 13 জনের প্রাণ গিয়েছে বলে খবর (Thailand Night Club Fire) ৷

10. Abir And Sohini: 'হত্যামঞ্চ' নিয়ে ইটিভি ভারতের আড্ডায় ব্যোমকেশ-সত্যবতী

পাক্কা চার বছর পর বড় পর্দায় ব্যোমকেশের আগমণ । 11 অগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে অরিন্দম শীল পরিচালিত 'ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ'। এর আগে ব্যোমকেশ-সত্যবতীকে যেভাবে দেখা গিয়েছে তা কি এবার একটু আলাদা হতে চলেছে?