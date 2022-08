1. Congress Mass Protest: প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও, বেকারত্ব-মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে রাজধানী অচলের ডাক কংগ্রেসের

দেশজুড়ে প্রতিবাদে নামছে কংগ্রেস ৷ এমনকী বাদ যাচ্ছে না প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন ৷ আজ সকালে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল গান্ধি ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, মোদি সরকারকে ভয় পায় না কংগ্রেস (Congress Mass Protest) ৷

2.Partha Chatterjee on Arpita: "সেভাবে চিনি না", মুখোমুখি জেরায় অর্পিতাকে চিনতে অস্বীকার পার্থর !

পার্থ-অর্পিতা একে অপরকে চেনেন কি চেনেন না ? এই প্রশ্নের জবাবে, দু’জনের মুখেই এক জবাব - ‘‘মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছিল ৷’’ আর এই উত্তরে, স্বভাবতই অবাক ইডি আধিকারিকরা (Partha Chatterjee Refused to Recognize Arpita Mukherjee in Face-to-Face Interrogation) ৷

3. SSC Corruption Case: ইডির নজরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে-জামাই, কলকাতায় আসার অনুরোধে ইমেল

ইডির স্ক্যানারে এ বার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে এবং জামাই ৷ কলকাতায় ফিরতে অনুরোধ করে সোহিনী ভট্টাচার্য এবং কল্যাণময় ভট্টাচার্যকে ইমেল পাঠাল ইডি (ED Email to Daughter and Son-in-Law of Partha Chatterjee to Return Kolkata) ৷

4. Monkeypox Outbreak in US: উদ্বেগ বাড়াচ্ছে মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ, আমেরিকায় জনস্বাস্থ্যে জারি জরুরি অবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ ৷ এই পরিস্থিতিতে সেদেশের সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হতে বলল জো বাইডেন সরকার ৷ সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্যে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা (US Declares Public Health Emergency Due to Monkeypox Outbreak) ৷

5. Baisakhi Attacks Partha: কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগেও দুর্নীতি করেছেন পার্থ, বিস্ফোরক দাবি বৈশাখীর

তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের এই প্রাক্তন নেত্রী মনে করেন, পার্থর প্রভাবে যাঁদের স্কুল শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সুযোগ পেয়েছেন (Baisakhi attacks Partha over corruption in collage and university recruitment ) !

6. New Repo Rate: রেপো রেট আরও 50 বেসিস পয়েন্ট বাড়াল আরবিআই

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে আরও একবার রেপো রেট বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিল শীর্ষ ব্যাঙ্ক ৷ 50 বেসিস পয়েন্ট বেড়ে নতুন রেপো রেট হল 5.40 শতাংশ(RBI raises repo rate by 50 basis point) ৷

7. Shakeel Aide Salim Arrest: মুম্বইয়ে গ্রেফতার ছোটা-শাকিল ঘনিষ্ঠ সেলিম কুরেশি

দাউদ ইব্রাহিমের দলের অন্যতম সক্রিয় সদস্য সে ৷ এছাড়া ডনের আত্মীয় ছোটা শাকিলের কাছের মানুষ 'সেলিম কুরেশি' ৷ তাকেই গ্রেফতার করল এনআইএ (NIA Arrests Salim) ৷

8. Arindam Sil on Byomkesh:টিভিতে তো নয়ই, বড়পর্দাতেও ব্যোমকেশ তৈরি নিয়ে সন্দিহান অরিন্দম

টেলিভিশনের জন্য কখনওই ব্যোমকেশ বানাবেন না তিনি ৷ একইসঙ্গে আদৌ আর ব্যোমকেশ বানাবেন কিনা তা নিয়েও সন্দিহান অরিন্দম শীল (Arindam Sil Shares His Thoughts on Byomkesh)৷ এই প্রসঙ্গে পরিচালক সাফ জানিয়ে দেন, "চতুর্থ ব্যোমকেশ বানানোর পর আর ব্যোমকেশ বানাব কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে।"

10. CWG 2022: ইতিহাস গড়ে লং-জাম্পে রুপো আনলেন শ্রীশংকর, প্যারাপাওয়ারলিফটিং'য়ে সোনা সুধীরের

লং-জাম্পে রুপো জিতে ইতিহাস গড়ে ফেললেন মুরলি শ্রীশংকর । কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে পুরুষ লং-জাম্পে প্রথম রুপো এল কেরল অ্যাথলিটের সৌজন্যে (Murali Sreeshankar wins historic long jump silver)। এর আগে গেমসের ১৯৭৮ সংস্করণে সুরেশ বাবুর হাত ধরে পুরুষ লং-জাম্পে ব্রোঞ্জ এসেছিল ভারতের ঘরে ।