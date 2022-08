1. SSC Corruption Case: ইডির নজরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে-জামাই, কলকাতায় আসার অনুরোধে ইমেল

ইডির স্ক্যানারে এ বার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে এবং জামাই ৷ কলকাতায় ফিরতে অনুরোধ করে সোহিনী ভট্টাচার্য এবং কল্যাণময় ভট্টাচার্যকে ইমেল পাঠাল ইডি (ED Email to Daughter and Son-in-Law of Partha Chatterjee to Return Kolkata) ৷

2. New Repo Rate: রেপো রেট আরও 50 বেসিস পয়েন্ট বাড়াল আরবিআই

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে আরও একবার রেপো রেট বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিল শীর্ষ ব্যাঙ্ক ৷ 50 বেসিস পয়েন্ট বেড়ে নতুন রেপো রেট হল 5.40 শতাংশ(RBI raises repo rate by 50 basis point) ৷

3. Abrogation of Article 370: উপত্যকায় 370 ধারা বিলোপের তিন বছর, কী ঘটেছিল সেদিন ?

সংবিধানের 370 ধারা বিলোপের পর কেটে গিয়েছে তিন বছর ৷ রাজ্য নয় জম্মু ও কাশ্মীর এখন একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ৷ লাদাখও পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল (Jammu and Kashmir and Ladakh are now union territories ) ৷ ঠিক কী কী হয়েছিল সেদিন ? এখনইবা পরিস্থিতি কেমন ?

4. Owaisi over Tricolor Flag Article: "আরএসএস জাতীয় পতাকার রংকে অশুভ বলেছিল", বিস্ফোরক দাবি আসাদউদ্দিনের

দেশজুড়ে চলছে স্বাধীনতার 75 বছর উদযাপন ৷ তার অঙ্গ হিসেবে দেশের প্রতিটি বাড়িতে, নেটিজেনদের সোশাল মিডিয়ায় তেরঙা পতাকা উত্তোলন, ছবি লাগানোর জন্য উৎসাহিত করছে মোদি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও ৷ 1947 সালে নাকি মোদির 'গুরুকুল' বলেছিল অন্য কথা ৷ এমনই দাবি আসাদউদ্দিন ওয়াইসির (Owaisi over Tricolor Flag Article) ?

5. Monkeypox Outbreak in US: উদ্বেগ বাড়াচ্ছে মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ, আমেরিকায় জনস্বাস্থ্যে জারি জরুরি অবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ ৷ এই পরিস্থিতিতে সেদেশের সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হতে বলল জো বাইডেন সরকার ৷ সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্যে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা (US Declares Public Health Emergency Due to Monkeypox Outbreak) ৷

6. Corona update in India: করোনায় দৈনিক আক্রান্ত 20 হাজারেরও বেশি, মৃত্যু 70 জনের

বাড়ছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের (2 অগস্ট) রিপোর্টে 14 হাজারের ঘরে ছিল সংক্রমণ ৷ আজকের বুলেটিনে তা অনেকটাই বেড়েছে ৷ তবে দেশ জুড়ে চলছে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ বা প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona update in India) ৷

7. UP Minor Rape: টাকা নিয়ে ধর্ষিতা নাবালিকাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলল পঞ্চায়েত

এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে গ্রামেরই এক যুবকের বিরুদ্ধে ! সেই ঘটনায় মুখ বন্ধ রাখতে নাবালিকাকে ক্ষতিপূূরণ বাবদ 1 লাখ 25 হাজার টাকা নিতে বলল পঞ্চায়েত (Shameful act in Uttarpradesh) ৷

8. Kulpi in Nandan: নন্দনে আর ব্রাত্য নয় বর্ষালির 'কুলপি'

অবশেষে নন্দনে সুযোগ পেল 'কুলপি' (Dwarfs Love Story Kulpi )৷ নন্দন প্রেক্ষাগৃহে তাঁর ছবি দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে কিছুটা ক্ষুব্ধই হয়েছিলেন পরিচালক বর্ষালি চট্টোপাধ্যায় ৷ আক্ষেপের সুরে তিনি জানিয়েছিলেন, গায়ে বর্তমান রং নেই, তাই হয়ত নন্দনে কুলপি সুযোগ পায়নি ৷ বর্ষালির এই ক্ষোভ সামনে আসতে না-আসতেই এবার নড়েচড়ে বসে নন্দন কর্তৃপক্ষ ৷

9. CWG 2022: ইতিহাস গড়ে লং-জাম্পে রুপো আনলেন শ্রীশংকর, প্যারাপাওয়ারলিফটিং'য়ে সোনা সুধীরের

লং-জাম্পে রুপো জিতে ইতিহাস গড়ে ফেললেন মুরলি শ্রীশংকর । কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে পুরুষ লং-জাম্পে প্রথম রুপো এল কেরল অ্যাথলিটের সৌজন্যে (Murali Sreeshankar wins historic long jump silver)। এর আগে গেমসের ১৯৭৮ সংস্করণে সুরেশ বাবুর হাত ধরে পুরুষ লং-জাম্পে ব্রোঞ্জ এসেছিল ভারতের ঘরে ।

10. New Films Coming in August: অগস্টে রাতের ঘুম কাড়তে বড় পর্দায় আসছেন কোন কোন টলি সুন্দরী ?

অগস্টে একের পর এক ছবি পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে বাঙালির মনোরঞ্জনের জন্য় ৷ তালিকায় রয়েছে 'ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ', 'কলকাতা চলন্তিকা', 'বিসমিল্লা', 'লক্ষ্মী ছেলে' -সহ এক ঝাঁক ছবি ৷ আর ছবিতে তাঁদের অভিনয় দিয়ে সিনেপ্রেমীদের মনে দাগ কাটতে আসছেন একের পর এক নায়িকা ৷ আসুন দেখে নিই এই অগস্টে কোন কোন টলি সুন্দরী আসছেন বড় পর্দায়...