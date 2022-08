1. Mamata Delhi Visit: নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি সফরে মমতা, সাক্ষাতের সম্ভাবনা মুর্মু-মোদির সঙ্গেও

আগামী 7 অগস্ট নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠক রয়েছে । তাতে দিতে বৃহস্পতিবার চার দিনের সফরে রাজধানীতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata arriving in Delhi on 4-day visit) ।

2. Congress MPs meeting: হেরাল্ড হাউস সিল করল ইডি, জরুরি বৈঠকে কংগ্রেস সাংসদরা

হেরাল্ড হাউস ইডি সিল (ED seizes Herald House) করে দেওয়ায় পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে আজ জরুরি বৈঠকে (Congress MPs meeting) বসছেন কংগ্রেসের সাংসদরা (Congress calls meeting of party MPs)৷ সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাহুল গান্ধিও (Rahul Gandhi)৷

3. Teacher Sentenced for 79 Years: পাঁচ ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা, 79 বছরের জেল শিক্ষকের

ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার ঘটনায় উল্লেখযোগ্য রায় দিল কেরলের একটি আদালত ৷ 79 বছর জেলের পাশাপাশি ওই শিক্ষককে জরিমানা বাবদ 2 লাখ 70 হাজার টাকা দিতে হবে (Rare punishment for Kerala teacher) ৷

4. Corona update in India: 24 ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত প্রায় 20 হাজার, বাড়ল মৃত্যুও

ফের করোনা সংক্রমণের গ্রাফ চড়ছে ৷ 17 হাজার থেকে এক লাফে 20 হাজারের কাছাকাছি পৌঁছল সংক্রমণ ৷ কিছুটা হলেও বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও ৷ দেশজুড়ে বিনামূল্যে প্রিকশন ডোজ বা বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে (Corona update in India) ৷

5. Justice U U Lalit: 'স্কিন-টু-স্কিন টাচে যৌন ইচ্ছাটাই গুরুত্বপূর্ণ', রায় দিয়েছিলেন দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি ইউইউ ললিত

এ মাসের শেষে অবসর নিচ্ছেন দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা ৷ তারপর কে বসবেন সেই পদে ? তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ বিচারপতি ইউইউ ললিত ৷ জেনে নিন তাঁর দু'টি ব্যতিক্রমী রায় (Justice U U Lalit) ৷

6. Sheikh Hasina on Conspiracy: কেউ বা কারা তাঁর সরকার ফেলার চক্রান্ত করছে, দাবি হাসিনার

হাসিনা মনে করেন 21 বছর আগে অশুভ শক্তি ক্ষমতায় আসার পর দেশের পরিস্থিতি কী হয়েছিল তা সকলেই জানে (Sheikh Hasina said evil powers are against peace and progress of Bangladesh) ৷

7. Azadi Ka Amrit Mohatsav: স্বাধীনতার 75 বছর, দেশের স্মৃতিসৌধগুলিতে প্রবেশ বিনামূল্যে

চলছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ৷ নানারকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীকে তাদের ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে চাইছে মোদি সরকার ৷ এরই অন্যতম অঙ্গ, স্মৃতিসৌধগুলিতে প্রবেশ বিনা মূল্যে (Azadi Ka Mohatsav) ৷

8. Russia-Ukraine Marry in Himachal: হিমাচলে এক হল রাশিয়া-ইউক্রেন, যুদ্ধের মাঝে 'আশ্রয়' ভারত

যুদ্ধ চলছে প্রতিবেশী দু'দেশের মধ্যে ৷ এদিকে প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ে করতে চান ৷ তাই হিমাচল প্রদেশের একটি মন্দিরে হিন্দু আচার মেনে চার হাত এক করলেন ভিনদেশি দুই যুগল ৷ দুই দেশের বন্ধনে ভারত (Russia-Ukraine Marry in Himachal) ৷

9. Karan Slams Aamir: হিন্দি ছবির দুরবস্থার জন্য তুমিই দায়ী, আমিরকে তোপ করণের

হিন্দি ছবির দুরবস্থার জন্য আমির খানকে দায়ী করে বসলেন 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' পরিচালক করণ জোহর ৷ করণের দাবি ,"'কেজিএফ' বা 'পুষ্পা'-র মধ্যে যে টোনালিটি আছে তা আসলে হিন্দি সিনেমায় ছিল। আমরা এই বিষয়টাকে ছেড়ে দিয়েছি এবং এর জন্য় তুমিই দায়ী ৷" যথাযথ ভাবে এর উত্তরও দিলেন আমির (Karan Johar Slams Aamir Khan on KWK) ৷

10. CWG 2022: স্কোয়াসে সৌরভ, হাই জাম্পে শংকর! একই দিনে ইতিহাস গড়লেন দুই তারকা

স্কোয়াসে সিঙ্গলস ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন সৌরভ ঘোষাল । এই প্রথম কমনওয়েলথে স্কোয়াসের ব্যক্তিগত ইভেন্টের পোডিয়ামে পা রাখলেন কোনও ভারতীয় । নজির গড়েছেন তেজস্বী শংকরও । পুরুষদের হাই জাম্প ফাইনালে ব্রোঞ্জ ঘরে তুলেছেন তিনি (Medals In Squash And High Jump) ।