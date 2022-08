1.Babul Supriyo: মোদি থেকে মমতার ক্যাবিনেটে, 392 দিন পর ফের মন্ত্রী হলেন বাবুল সুপ্রিয়

2021 এর 7 জুলাই নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) মন্ত্রিসভায় রদবদলে মন্ত্রিত্ব হারিয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয় (Bengal Minister Babul Supriyo) ৷ এর পর বিজেপি (BJP) ছেড়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে (Trinamool Congress) যোগদান করেন ৷ বুধবার তিনি জায়গা পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) মন্ত্রিসভায় ৷ মোদি সরকারে তিনি ছিলেন প্রতিমন্ত্রী ৷ মমতা তাঁকে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় জায়গা দিলেন ৷

2.SSC Recruitment Scam: অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি ! আবারও ইডি হেফাজতে পার্থ-অর্পিতা জুটি

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) এবং তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়কে (Arpita Mukherjee) আরও দু'দিনের জন্য ইডি হেফাজতে (ED Custody) পাঠাল ব্যাঙ্কশাল আদালত (Bankshall Court) ৷ দু'জনকেই আরও জেরা করতে চান গোয়েন্দারা ৷

3.Rahul Gandhi: 'রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হবেন !' লিঙ্গায়ত সাধুর ভবিষ্যদ্বাণীতে বিব্রত মঠের সভাপতি

রাহুল গান্ধিই হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ! এই মন্তব্য করেছেন কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ এলাকার শ্রী মুরুগারাজেন্দ্র মঠের (Sri Murugarajendra Mutt) এক সাধু ৷ বুধবার এই মঠে যান রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ লিঙ্গায়ত ধর্ম অনুসারে নেন দীক্ষা ! প্রসঙ্গত, দক্ষিণের এই রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন ৷

4.WB Cabinet Reshuffled: মমতার মন্ত্রিসভায় রদবদল, কে কোন দায়িত্বে; দেখে নিন একনজরে

বুধের বিকেলেই শপথগ্রহণ হয়ে গিয়েছে নতুন মন্ত্রীদের। এবার পরিবর্তিত মন্ত্রিসভার (West Bengal reshuffled cabinet) পোর্টফোলিও প্রকাশ করল রাজ্য সরকার । নতুন মন্ত্রিসভার আপডেট অনুসারে নয়া পরিষদীয় মন্ত্রী হচ্ছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তার হাতে এতদিন কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর ছিল।

5.Partha Bhowmik: মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির চেয়ে 21-এর জয়কে এগিয়ে রাখছেন পার্থ ভৌমিক

বুধবার পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নৈহাটির বিধায়ক তৃণমূলের পার্থ ভৌমিক (Naihati MLA Partha Bhowmik) ৷ তাঁকে সেচ ও জলসম্পদ দফতরের দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ শপথের পর পার্থ জানালেন, মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির চেয়ে 21-এর জয়কে এগিয়ে রাখছেন তিনি ৷

6.Barshali Chatterjee on Kulpi: গায়ে 'বর্তমান' রং নেই তাই নন্দনে 'কুলপি' নেই, বলছেন বর্ষালি

অনীক দত্ত পরিচালিত 'অপরাজিত' এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'X=PREM'-এর পর এবার নন্দনে প্রদর্শনের অনুমতি পেল না বর্ষালি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা 'কুলপি' ছবিটিও । এর আগে এই নন্দনে জায়গা না-পাওয়া নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি ৷ কর্তৃপক্ষদের ওপর রীতিমতো চটেছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ৷ এবার একই ঘটনা ঘটল 'কুলপি'-র সঙ্গেও ৷ কী বলছেন পরিচালক বর্ষালি (Barshali Chatterjee on her Film Not Getting a Chance in Nandan)?

7.ED on Partha-Arpita: 7 ঘণ্টা তল্লাশিতে 'অপা' থেকে উদ্ধার বহু দলিল ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নথি

টালিগঞ্জ ও বেলঘরিয়ার পর এবার ইডির তল্লাশিতে বীরভূমের 'অপা' থেকে উদ্ধার বহু নথি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য(ED on Parth Arpita)৷ জিজ্ঞাসাবাদ বাড়ির পরিচারক ও পরিচারিকাকে ৷

8.Mamata Cabinet Reshuffle: মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব, মন্ত্রী হয়ে জানালেন স্নেহাশিস

2011 সালে হুগলির জাঙ্গিপাড়া থেকে প্রথমবার বিধায়ক হন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷ 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে (Bengal Assembly Elections 2021) জয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি ৷ বছর ঘোরার পর সেই সাফল্যের পুরস্কার পেলেন তিনি ৷ মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সরকারে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে জায়গা পেলেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী (Snehasis Chakraborty Takes Oath as Cabinet Minister in Mamata Govt) ৷ বুধবার বিকেলে রাজভবনে শপথগ্রহণ করেন তিনি ৷ শপথের পর তিনি জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন তিনি ৷ মন্ত্রী হিসেবেও মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে সততার সঙ্গে পালন করবেন ৷

9.Health Tips: স্থুলতা ও অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা বাড়াতে পারে উচ্চ রক্তাচাপের ঝুঁকি: গবেষণা

কিশোর-কিশোরীদের অনেকেই এখন একটি সাধারণ সমস্যার খুব মুখোমুখি হয় তা হল স্থুলতা ৷ 90% ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের সমস্য়া তৈরি হয় অস্বাস্থ্যকর প্য়াকেজড বা আল্ট্রা প্রসেসড খাবার থেকে ৷ গবেষণায় উঠে এসেছে, যে সমস্ত বাচ্চার ওজন স্বাভাবিক তাঁদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের সমস্য়া হতে পারে মাত্র 2 শতাংশের, ওভারওয়েট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি বেড়ে দাঁড়ায় 5 শতাংশে ৷ আর অতিরিক্ত মোটাদের ক্ষেত্রে এই সমস্য়া হতে পারে প্রায় 15 শতাংশের (Research Says Unhealthy lifestyle choices linked to high blood pressure in kids and teens)৷

10.G Sathiyan Exclusive: 'এই জয় ভবিষ্যর প্রজন্মের বেঞ্চমার্ক', বার্মিংহ্যাম থেকে ইটিভি ভারতকে জানালেন সোনাজয়ী সাথিয়ান

সামনে পড়ে রয়েছে আরও তিনটি ইভেন্ট ৷ সেখান থেকে আরও সোনা তুলে নেওয়াই লক্ষ্য ৷ তার আগে বার্মিংহ্যাম থেকে ইটিভি ভারত-কে দেওয়া টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে দলগত ইভেন্টে সোনা জয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নিলেন জি সাথিয়ান (G Sathiyan reacts after clinching Gold at Commonwealth Games) ৷