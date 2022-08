1. National Herald Case: রাজধানীতে ন্যাশনাল হেরাল্ডের দফতর সিল করল ইডি

আর্থিক তছরুপের মামলায় বিগত কয়েকবছর ধরেই শিরোনামে ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্র ৷ আর সেই মামলায় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির নাম যুক্ত হওয়ায় অভিঘাত আরও বেশি ৷ রাজধানী নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল হেরাল্ডের দফতর সিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate seals National Herald office) ৷ সিল করা হয়েছে সংস্থার প্রকাশনা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালসের দফতরও ৷

2. Bengal Recruitment Scam: আদালতে শুনানি শেষ, পার্থ-অর্পিতাকে ফের হেফাজতে চাইল ইডি

বুধবার শেষ হচ্ছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) ইডি হেফাজতের মেয়াদ ৷ এদিন তাঁদের আদালতে পেশ করে ইডি (ED) ৷ এখন দেখার আদালতে শুনানি শেষে কী হয় ?

3. G Sathiyan Exclusive: 'এই জয় ভবিষ্যর প্রজন্মের বেঞ্চমার্ক', বার্মিংহ্যাম থেকে ইটিভি ভারতকে জানালেন সোনাজয়ী সাথিয়ান

সামনে পড়ে রয়েছে আরও তিনটি ইভেন্ট ৷ সেখান থেকে আরও সোনা তুলে নেওয়াই লক্ষ্য ৷ তার আগে বার্মিংহ্যাম থেকে ইটিভি ভারত-কে দেওয়া টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে দলগত ইভেন্টে সোনা জয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নিলেন জি সাথিয়ান (G Sathiyan reacts after clinching Gold at Commonwealth Games) ৷

4. Arijit Singh Fan: অরিজিতের দেখা পেতে মধ্যমগ্রাম থেকে জিয়াগঞ্জ, 7 দিনে হেঁটে 220 কিমি সফর ভক্তের

এ যেন ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ ! উত্তর 24 পরগনার দীপ কুমারের কাছে তো তাই বটে ৷ কারণ অরিজিৎ সিং হলেন তাঁর কাছে ভগবানের সমান(Arijit Singh Fan) ৷ আর অরিজিৎ-এর সঙ্গে দেখা করতে 27 বছরের এই যুবক হেঁটে অতিক্রম করলেন 220 কিমি পথ ৷ দীপ পৌঁছে গেলেন একেবারে জিয়াগঞ্জে ৷

5. West Bengal cabinet reshuffle: শপথ নিলেন মমতার মন্ত্রিসভার 9 মন্ত্রী

শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার নতুন মন্ত্রীরা (West Bengal cabinet reshuffle)৷ 5 জন পূর্ণমন্ত্রী, 2 জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ও 2 জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন (Mamata Banerjee cabinet rejig)৷

6. Abhishek Impacts in Cabinet: পরিবহণ-সহ একাধিক দফতরে রদবদলের জল্পনা, অভিষেকের ছায়া দেখছেন রাজনীতিকরা

অভিষেকের প্রভাব এ বার মন্ত্রিসভায় (Impact of Abhishek Banerjee in Expanded State Cabinet) ! এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ রাজ্যের সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম উঠে আসছে, তাতে এমনই ধারণা রাজনীতিকদের ৷

7. Children Died by Drowning: পুকুরে স্নান করতে নেমে ডুবে মৃত্যু 5 শিশুর

সুরেন্দ্রনগর(গুজরাত), 3 অগস্ট: পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল 5 শিশুর ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের সুরেন্দ্রনগরের মেথান গ্রাম এলাকায়(5 children died due to drowning in pond at Surendranagar gujrat)৷ মেথান ও সারওয়াল গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় তৈরি একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায় ওই 5 শিশু ৷ এরপর স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে তাঁরা ঘটনাস্থলে ডুবুরি নিয়ে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করেন ৷ একসঙ্গে 5 শিশুর মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷

8. CID officers detained by Assam police: দিল্লির পর গুয়াহাটিতেও আটক বাংলার গোয়েন্দারা, আইনি পদক্ষেপ করবে সিআইডি

দিল্লির পর গুয়াহাটিতেও আটক হলেন বাংলার গোয়েন্দারা (CID officers detained by Assam police)৷ এই ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ করবে বলে জানিয়েছে সিআইডি (Jharkhand MLAs)৷

9. BJP Slams Mamata Govt: দুর্নীতি ইস্যুতে মমতার সরকারকে বরখাস্তের দাবি বিজেপির, অগস্ট জুড়ে আন্দোলনের ঘোষণা

বিজেপির দাবি, তৃণমূলের সব শীর্ষনেতাই দুর্নীতিতে জড়িত ৷ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সরকারের বরখাস্তের দাবি তুলেছে বিজেপি (BJP) ৷ তাই বুধবার তাদের তরফে আন্দোলনের ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির ৷

10. Lord Krishna on Sanitary Pad: স্যানিটারি প্যাডে কৃষ্ণ ! 'মাসুম সওয়াল'-এর পোস্টারে শুরু বিতর্ক

দেবী কালীর ধূমপান বিতর্কের পর এ বার ফের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ উঠল 'মাসুম সওয়াল' নামক একটি ছবির বিরুদ্ধে ৷ ছবির একটি পোস্টার এখন রীতিমতো আলোড়ন ফেলেছে সোশাল মিডিয়ায় (Masoom Sawaal Poster Controversy) ৷