1.CID officers detained: ঝাড়খণ্ড-কাণ্ডের তদন্তে গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক বাংলার 3 সিআইডি গোয়েন্দা

ঝাড়খণ্ড-কাণ্ডের (Jharkhand congress MLAs) তদন্তে গিয়ে দিল্লি পুলিশের (Delhi police) হাতে আটক হতে হল সিআইডি-র 3 গোয়েন্দাকে (CID officers detained)৷ রাজ্য পুলিশের তিন উচ্চপদস্থ আধিকারিক রওনা দিচ্ছেন দিল্লির দিকে ৷

2.TET Qualified-Police Clash: টেট উত্তীর্ণদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, 'রণক্ষেত্র' বিধাননগর

টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তির (TET Qualified Police Clash) জেরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিধাননগরের (Bidhannagar) পিএনবি মোড় ৷

3.Partha-Arpita at Joka ESI: কাছে ঘেঁষতে পারছে না কেউ, কড়া নিরাপত্তায় জোকা ইএসআই-তে পার্থ-অর্পিতা

আদালতে পেশ করার আগে ফের একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (One More Health Checkup for Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee Before Appearing to Court) ৷ এ দিন তাঁদের সল্টলেকে ইডি দফতর থেকে জোকা ইএসআই-তে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এ দিন দু’জনের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

4.Oath Ceremony: বিতর্কে জেরবার সরকারের সৌজন্যে খামতি নেই, মন্ত্রীদের শপথে আমন্ত্রিত শুভেন্দু-বিমান

বিতর্কে জেরবার হলেও এই পরিস্থিতিতে সৌজন্যে খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার ৷ মন্ত্রীদের শপথে (Oath Ceremony) আমন্ত্রণ জানানো হল শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ও বিমান বসুকেও (Biman Bose)৷

5.Money Recovery: ঝাড়খণ্ডের বিধায়কদের থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় আটক পলাতক ব্যবসায়ী মহেন্দ্র আগরওয়াল

গত শনিবার হাওড়ার রানিহাটিতে একটি গাড়ি থেকে 49 লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ওই গাড়িতে ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেসের তিন বিধায়ক (Jharkhand Three Congress MLA) ছিলেন ৷ ওই তিন বিধায়ক আপাতত সিআইডি (CID) হেফাজতে রয়েছেন ৷ ব্যবসায়ী মহেন্দ্র আগরওয়ালের থেকে তাঁর টাকা নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ৷

6.Nancy Pelosi in Taiwan: 'আমরা তাইওয়ানকে ছেড়ে যাব না', তাইপেয়ির মাটি থেকে চিনকে বার্তা মার্কিন স্পিকারের

তাইওয়ানের (Taiwan) প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েনের (Tsai Ing-wen) সঙ্গে সাক্ষাৎ মার্কিন হাউসের স্পিকার (US House Speaker) ন্যান্সি পেলোসির (Nancy Pelosi) ৷ চিনকে কড়া বার্তা দুই দেশের ৷ পালটা বেজিংয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে তলব চিনা সরকারের ৷

7.75 Years of Independence Day: স্বাধীনতা আন্দোলনে বামেদের অবদান তুলে ধরতে একাধিক কর্মসূচি সিপিআইএমের

স্বাধীনতায় বামেদের ভূমিকা তুলে ধরার উদ্যোগ নিল সিপিআইএম (CPIM Takes Initiative to Promote Left front Contribution for Independence) ৷ 1 অগস্ট থেকে স্বাধীনতা দিবসের দিন পর্যন্ত তারা একাধিক কর্মসূচি পালন করবে ৷ রাসবিহারীতে সেই রকমই একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে ৷

8.ED in Partha-Arpita House: কলকাতার পর এবার শান্তিনিকেতন, পার্থ-অর্পিতার 'অপা'য় হানা ইডির

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি 'অপা'য় হানা দিল ইডি (Partha-Arpita House in Santiniketan) ৷

9.Paresh Chandra Adhikary: মন্ত্রিসভার রদবদলের দিনই পরেশকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরাতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

আজ, বুধবার মন্ত্রিসভার রদবদল করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তার আগেই কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) জনস্বার্থ মামলা দায়ের করল বিজেপি ৷ তাদের দাবি, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে সরাতে হবে পরেশ অধিকারীকে (Bengal Minister Paresh Chandra Adhikary) ৷

10.Ukraine-Russia War: আমেরিকার কোপে পুতিনের 'প্রেমিকা', নাম উঠল নিষিদ্ধ তালিকায়

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Vladimir Putin) 'প্রেমিকা' হওয়ার খেসারত দিতে হল অলিম্পিক্সে সোনা জয়ী প্রাক্তন জিমনাস্ট এলিনা মারাতোভনা কাবাএভাকে (Alina Maratovna Kabaeva) ৷ মার্কিন রাজস্ব বিভাগের (United States Treasury Department) নয়া 'নিষিদ্ধ তালিকা'য় নাম উঠল তাঁর ৷