1. Partha-Arpita to be produced in Court: আজ আদালতে পেশ পার্থ-অর্পিতাকে, জুতোকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রুখতে বাড়তি সতর্কতা ইডির

আজ আদালতে পেশ করা হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (Partha-Arpita to be produced in Court)৷ জুতোকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয় সে জন্য বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে ইডি (ED)৷

2. Speculation Over New Cabinet: মমতার সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভার নতুন মুখ কারা ! বাড়ছে জল্পনা

আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল (Reshuffle in the State Cabinet) করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Speculation is Growing Over New Faces of Mamata Banerjee Cabinet) ৷ যেখানে পুরনো অনেক মুখকে সরিয়ে নতুনদের নিয়ে আসা হবে বলে শোনা যাচ্ছে ৷ কারা হবেন সেই নতুন মুখ ? যা নিয়ে জোর জল্পনা রাজ্য রাজনীতিতে ৷

3. Partha-Arpita: এই প্রথম পার্থ-অর্পিতার জয়েন্ট কোম্পানির হদিশ পেল ইডি

এই প্রথম পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Partha-Arpita) জয়েন্ট কোম্পানির হদিশ পেল ইডি (ED)৷ এই কোম্পানি দুটির ডিরেক্টর ছিলেন পার্থ ও অর্পিতা ৷

4. CBI-ED in Birbhum: অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ নেতা ও ব্যবসায়ীর বাড়িতে জোড়া হানা, সাতসকালে বীরভূম অভিযানে সিবিআই-ইডি

অনুব্রত মণ্ডলের 'ঘনিষ্ঠ' কেরিম খান ও টুলু মণ্ডল ৷ আজ সকালে হঠাৎ তাঁদের দু'জনের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি আধিকারিকরা (CBI in Birbhum) ৷

5. Har Ghar Tiranga Campaign: 'হর ঘর তেরঙ্গা'য় 20 কোটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা, ট্রেন্ডিং মোদির 'অনুরোধ'

আসন্ন 15 অগস্ট দেশের স্বাধীনতার 75 বছর উদযাপন ৷ নাগরিকদের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে চলছে 'হর ঘর তেরঙ্গা' প্রচার ৷ সাধারণ মানুষ দেশ গড়ার অংশীদার ৷ তাই নিজের নিজের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে প্রত্যেকে ৷ এক নজরে এই প্রচার (Har Ghar Tiranga Campaign) ৷

6. Woman Hurls Shoe at Partha: মানসিক চাপেই জুতো ছুড়েছেন স্ত্রী, সাফ জবাব পার্থকে 'আক্রমণ' করা শুভ্রার স্বামীর

'প্রতিবাদের জুতো' উড়ে এসেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে । এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি'র হাতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর উড়ে এসেছে জুতো ৷ মঙ্গলবার ইএসআই হাসপাতালে তাঁকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়েন শুভ্রা ঘড়ুই নামে এক মহিলা ৷ যদিও জুতো পার্থর গায়ে লাগেনি ৷ বাড়িতে ক্যামেরার সামনে মুখ খুললেন তাঁর স্বামী সমীর ঘড়ুই ।

7. Corona Update in India: ফের বাড়ল করোনা সংক্রমণ, 17 হাজারের গণ্ডি পেরল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা

করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ওঠা-নামা (Corona Update in India) করছে ৷ কখনও এক ধাক্কায় 14 হাজারে নামছে, তো কখনও 17 হাজারের বেশি ৷ দেশজুড়ে চলছে বিনামূল্যে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

8. Alia Bhatt Darlings promotions: ছেঁড়া জিনস-কালো ব্লেজারে ডার্লিংস প্রমোশনে আলিয়া

'ডার্লিংস' প্রমোশনে এখন উঠে পড়ে লেগেছেন আলিয়া ভাট ৷ হবু মা কিন্তু নিজের সাজে একটুও ফাঁক রাখেননি কোথাও ৷ ফের একবার নতুন লুকে সামনে এলেন তিনি ৷

9. Partha Chatterjee: ইতিহাস বইয়ে 'বহাল তবিয়তে' পার্থ, অসন্তোষ বাড়ছে শিক্ষামহলে

অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে সিঙ্গুর আন্দোলনের ইতিহাসের অংশে রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম (Partha Chatterjee)। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে উঠেছে বির্তকের ঝড় । শিক্ষক মহলের একটা বড় অংশের মতে, অবিলম্বে ওই বই থেকে পুরো অংশটি বাদ দেওয়া হোক ।

10. CWG 2022: মিক্সড টিম ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে রুপো ভারতের, মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হার সিন্ধু-শ্রীকান্তদের

মালয়েশিয়ার কাছে 1-3 পয়েন্টে হেরে মিক্সড টিম ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে রুপো জিতলেন ভারতীয় শাটলাররা (India Settle for Silver With Loss to Malaysia in Mixed Team Badminton Final) ৷ একমাত্র ম্যাচ জেতেন পিভি সিন্ধু ৷