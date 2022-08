1.টেবিল টেনিসের হাত ধরে ষষ্ঠদিন দ্বিতীয় সোনা ভারতের ঝুলিতে

লন বোলসে ঐতিহাসিক জয়ের পর একইদিনে আরও একটি স্বর্ণপদক ঘরে তুলল ভারত (India Men's TT Team Wins Gold)৷ সিঙ্গাপুরকে 3-1 ব্যবধানে হারিয়ে সোনা জিতল ভারতের ছেলেদের টেবিল টেনিস দল। কমনওয়েলথ গেমসে এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে পঞ্চম সোনা পেল ভারত ৷

2.CWG 2022: কমনওয়েলথে চতুর্থ সোনা ভারতের! লন বোলসে ইতিহাস তৈরি করল দেশের মেয়েরা

কমনওয়েলথ গেমসে লন বোলসে এই প্রথম পদক পেল মেয়েরা (Indian Women Lawn Bowls Team Wins Gold) ৷ প্রথমেই স্বর্ণপদক ৷ বার্মিংহামে সোনা জিতে ফের একবার তেরঙ্গা ওড়ালেন পিঙ্কি, লাভলি চৌবেরা ৷

3.Partha Chatterjee: মাসে আড়াই লক্ষ টাকার ফল খেতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ! সত্যতা যাচাইয়ে ইডি

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal SSC Scam) গ্রেফতার হয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (Enforcement Directorate) হেফাজতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ তল্লাশিতে অনেক নথি উদ্ধার করেছে ইডি ৷ সেখানেই জানা গিয়েছে যে মাসে আড়াই লক্ষ টাকার ফল খেতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ আপাতত সত্যতা যাচাই করছে ইডি ৷

4.PM Modi Announces Compensation: চ্যাংড়াবান্ধায় বিদ্যুৎস্পষ্ট হওয়ার ঘটনায় আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

রবিবার রাতে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে 10 জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয় । আহত হন 16 জন ৷ ওই ঘটনায় নিহতদের পরিবার ও আহতদের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) দফতর থেকে ৷

5.Shoe Hurling Incidents: পার্থই একা নন, জুতো উড়ে এসেছে এই খ্যাতনামাদের দিকেও

পার্থ চট্টোপাধ্যায় একা নন, 'প্রতিবাদের জুতো' উড়ে এসেছে আরও বেশ কয়েকজন নামী ব্যক্তিত্বদের দিকে ৷ জেনে নেওয়া যাক সেইসব ঘটনা (from Manmohan Sing to Rahul Gandhi many known perosonalities have been the victim of shoe hurling incident) ৷

6.EB-Emami Agreement: উন্মোচিত নয়া লোগো, ইমামির সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষর লাল-হলুদের

নয়া লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার ঘোষণার পর একের পর এক টালবাহানা একসময় হতাশ হয়ে পড়া লাল-হলুদ জনতাকে যেন টাটকা বাতাস দিয়ে গেল ।

7.HC Summons Police Super: পাঁশকুড়ায় দখল করা জমিতে তৃণমূলের অফিস উচ্ছেদে ব্যর্থ পুলিশ, এসপিকে তলব হাইকোর্টের

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় একটি জমি দখল করে তৃণমূলের (Trinamool Congress) শ্রমিক সংগঠনের অফিস হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা ৷ আদালত পার্টি অফিস উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় ৷ তার পরও উচ্ছেদে ব্যর্থ পুলিশ ৷ এই নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে (East Medinipur SP) তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

8.CPIM Movement on Multiple Issues: দেশের আর্থিক মন্দা-সহ একাধিক ইস্যুতে সেপ্টেম্বরে 11 দিনের আন্দোলন সিপিএমের

আর্থিক মন্দা, বেকারত্ব সহ একাধিক ইস্যুতে দেশব্যাপি আন্দোলনে নামছে সিপিএম ৷ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ 14-24 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে (Movement of CPIM on Multiple Issues of Country from 14 24 September) ৷

9.Suvendu Slams TMC: শাহের কাছে ’দুর্নীতিগ্রস্ত’ 100 তৃণমূল নেতার নাম দিয়েছি, দাবি শুভেন্দুর

মঙ্গলবার সংসদ ভবনে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) সঙ্গে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ বৈঠকের পর তিনি দাবি করেন যে শাহের কাছে ’দুর্নীতিগ্রস্ত’ 100 তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতার নাম জমা দিয়েছেন ৷

10.ED Raids at Arpita Shop: শহরে অর্পিতার 6 নেইল আর্ট শপে তল্লাশি ইডি-র

শহরে অর্পিতার একাধিক নেইল আর্ট শপের খোঁজ পেল ইডি (ED Raids at Arpita Shop)৷ সেই নেইল আর্ট শপগুলিতে এ দিন হানা দিল কেন্দ্রীয় সংস্থা (ED Raids at Arpita Mukherjee Six Nail Art Shop in Kolkata and Baranagar) ৷ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷