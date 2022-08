1. ED Raids at Arpita Shop: শহরে অর্পিতার 6 নেইল আর্ট শপে তল্লাশি ইডি-র

শহরে অর্পিতার একাধিক নেইল আর্ট শপের খোঁজ পেল ইডি (ED Raids at Arpita Shop)৷ সেই নেইল আর্ট শপগুলিতে এ দিন হানা দিল কেন্দ্রীয় সংস্থা (ED Raids at Arpita Mukherjee Six Nail Art Shop in Kolkata and Baranagar) ৷ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷

2. Suvendu Slams TMC: শাহের কাছে ’দুর্নীতিগ্রস্ত’ 100 তৃণমূল নেতার নাম দিয়েছি, দাবি শুভেন্দুর

মঙ্গলবার সংসদ ভবনে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) সঙ্গে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ বৈঠকের পর তিনি দাবি করেন যে শাহের কাছে ’দুর্নীতিগ্রস্ত’ 100 তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতার নাম জমা দিয়েছেন ৷

3. Shoe Hurling Incidents: পার্থই একা নন, জুতো উড়ে এসেছে এই খ্যাতনামাদের দিকেও

পার্থ চট্টোপাধ্যায় একা নন, 'প্রতিবাদের জুতো' উড়ে এসেছে আরও বেশ কয়েকজন নামী ব্যক্তিত্বদের দিকে ৷ জেনে নেওয়া যাক সেইসব ঘটনা (from Manmohan Sing to Rahul Gandhi many known perosonalities have been the victim of shoe hurling incident) ৷

4. Mamata Govt on Advertisement: বিজ্ঞাপনে মিডিয়া নির্ভরতা কমাতে ডিসপ্লে স্ক্রিনে উন্নয়নের প্রচারে উদ্য়োগী মমতার সরকার

সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়েই সরকারি কাজের প্রচার করা হয় সাধারণত ৷ কিন্তু এবার এই ধরনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সরকারি নির্ভরতা কমাতে চাইছে রাজ্য সরকার ৷ তাই ডিসপ্লে স্ক্রিনে উন্নয়নের প্রচারে উদ্য়োগী হয়েছে মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সরকার ৷

5. Woman Hurls Shoe at Partha: ইএসআই হাসপাতালে পার্থকে জুতো ছুড়লেন মহিলা

ইএসআই হাসপাতালের বাইরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জুতো ছুড়ে মারলেন এক মহিলা (Woman hurls shoe at Partha Chatterjee at Joka ESI Hospital) ৷ গাড়িতে তোলার সময় তাঁকে জুতো ছুড়ে মারা হয় বলে অভিযোগ ৷

6. Monkeypox in India: মাঙ্কিপক্স নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, আশ্বাস কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Union Health Minister Mansukh Mandavia) জানিয়েছেন, সরকারের তরফে নীতি আয়োগের একজন সদস্যের পৌরহিত্যে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের উপর নজর রাখতে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে ৷

7. Panchayat polls: পঞ্চায়েত ভোট কি এগিয়ে আসছে ? সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরুর ইঙ্গিত নবান্নের

সীমানা পুনর্বিন্যাসের (Delimitation work) কাজ শুরু করার ইঙ্গিত মিলল নবান্ন (Nabanna) থেকে ৷ পঞ্চায়েত ভোট (Panchayat polls) কি তবে এগিয়ে আসছে ? এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷

8. Fermani Naaz New Song: শিব ভজন গেয়ে কট্টরপন্থীদের ট্রোলের শিকার ইন্ডিয়ান আইডল খ্য়াত মুসলিম গায়িকা

শিবের ভজন গেয়ে কট্টরপন্থীদের ট্রোলের শিকার হতে হল ইন্ডিয়ান আইডল খ্য়াত মুসলিম গায়িকা ফরমানি নাজকে ৷ ইতিমধ্যেই তাঁর এই ভিডিয়োটি দেখে ফেলেছেন প্রায় 90 লক্ষ মানুষ (Muslim singer Fermani Sang Bhajan) ৷

9. Arpita on Recovered Money: এ টাকা আমার নয়, আমার অজান্তে ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে; দাবি অর্পিতার

ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে নয়া দাবি অর্পিতার (The Money Was Kept in Her Absence Says Arpita Mukherjee) ৷ জানালেন, উদ্ধার হওয়া টাকা তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ বা কারা রেখে গিয়েছেন ৷ সে নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না ৷

10. Roshni Banerjee: প্রবাসী বাঙালি রোশনির গান প্রকাশে হাজির টলিকুইন ঋতুপর্ণা

হাজির হল প্রবাসী বাঙালি রোশনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নতুন চারটি গান । কিশোরী শিল্পী রোশনির গান প্রকাশে হাজির টলিকুইন ।