ইএসআই হাসপাতালের বাইরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জুতো ছুড়ে মারলেন এক মহিলা (Woman hurls shoe at Partha Chatterjee at Joka ESI Hospital) ৷ গাড়িতে তোলার সময় তাঁকে জুতো ছুড়ে মারা হয় বলে অভিযোগ ৷

ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে নয়া দাবি অর্পিতার (The Money Was Kept in Her Absence Says Arpita Mukherjee) ৷ জানালেন, উদ্ধার হওয়া টাকা তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ বা কারা রেখে গিয়েছেন ৷ সে নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না ৷

আরও 1 মাঙ্কিপক্স পজিটিভের খোঁজ মিলল কেরলে ৷ এ নিয়ে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচ ৷ দিল্লিতে সোমবার মাঙ্কিপক্স সংক্রামিত এক নাইজেরিয় নাগরিকের সন্ধান মেলে (Kerala Monkeypox Case)৷ ইতিমধ্যে এই রোগে দেশে 1 জনের মৃত্যুও হয়েছে ৷

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Political Reaction on Arpita Claim) অজান্তেই তাঁর ফ্ল্যাটে টাকা আসতো ! এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা স্বয়ং (BJP)৷ এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷

রবিবার রাতে জল্পেশ মন্দিরে যাওয়ার পথে চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস মোড়ে শট সার্কিট হয়ে মৃতদের পরিবারকে দু’লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিল রাজ্য সরকার (Bengal Govt Gives Compensation Rs 2 Lakhs to Each family of Jalpesh Electrocution Death) ।

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বেলঘড়িয়ার আবাসন থেকে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু নথিপত্র উদ্ধার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর গোয়েন্দারা । ধীরে ধীরে একেকটি নথিপত্র খুলতেই বেরিয়ে আসছে চোখ কপালে ওঠার মত ঘটনা (Two costly Car were booked for Arpita Mukherjee ) ।

ঘোষণা মতোই 'হার ঘর তিরঙ্গা' (Har Ghar Tiranga) অভিযান শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi changes display picture)৷ আজ নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিসপ্লে পিকচারে তেরঙার (PM Social media DP) ছবি দিয়েছেন তিনি (Tricolour)৷

স্বাস্থ্য দফতরে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের (Health Dept Casual Worker Recruitment) কমিটিতে রাজ্যের শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা কেন, এই মর্মে রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট(Calcutta High Court) ৷

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করছেন দিদিমণি ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) কটাক্ষ করে এ কথা বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury)।

সীমান্তের ওপারে পদ্মার উপর সেতু তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার নিজে ৷ আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ না পেয়েই ৷ এবার কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই রাজ্য সরকার সেতু নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ গঙ্গাসাগরের উপর তৈরি হবে 4টি লেনের এই সেতু (Gangasagar Bridge) ৷