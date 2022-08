1. Al-Qaeda chief Death: মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত আল-কায়দা প্রধান, ঘোষণা বাইডেনের

কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত আল-কায়দা প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরি (Ayman al-Zawahiri killed in Drone strike by US) ।

2. Al-Qaeda Chief Killed: "দীর্ঘদিন ধরে এই বিচারের অপেক্ষায় ছিলাম", লাদেন-সহকারী জাওয়াহিরির নিকেশে বাইডেন

9/11, যা আসলে একটা তারিখ ৷ আল-কায়দার হামলায় ধ্বংস হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পেন্টাগন ৷ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল আমেরিকার আকাশ ৷ এর মূল চক্রী ওসামা বিন লাদেন খতম হয়েছিল প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জমানায় (Al-Qaeda Chief Killed) ৷

3. Kolkata Municipal Corporation: 'অপা'র মতো বেনামি জমি-বাড়ির হদিশ পেতে তৎপর কলকাতা পৌরনিগম

কোনও ব্যক্তিরই এমন বেনামি সম্পত্তি বা জমি যাতে পৌরনিগমের নজর না এড়িয়ে যায় তাই আধিকারিকদের কোমর বেঁধে মাঠে নামতে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Kolkata Municipal Corporation) । কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী মাস তিনেক সময়কালে শহরে আর কোনও অমূল্যায়িত সম্পত্তি থাকবে না । সমস্ত সম্পত্তি কর মূল্যায়নের আওতায় আনা হবে ।

4. Corona Update in India: সংক্রমণ কমে প্রায় 14 হাজারে, প্রিকশন ডোজ পেরল 9 কোটি

করোনা সংক্রমণের খবরে কিছুটা স্বস্তি ৷ আগের সপ্তাহেও 20 হাজারের কাছে ঘোরাফেরা করছিল আক্রান্তের সংখ্যা ৷ যদিও মৃতের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় ৷ দেশজুড়ে চলছে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ বা প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

5. Teachers Recruitment: পুজোর আগেই 21 হাজার পদে শিক্ষক নিয়োগ, ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

নতুন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বৈঠক সফল ৷ পুজোর আগেই সহ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হবে মোট 21 হাজার পদে ৷ সোমবারের বৈঠক শেষে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু(Teachers Recruitment)৷

6. Abhishek Banerjee: পঞ্চায়েতে বল প্রয়োগ নয়, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষে সাওয়াল অভিষেকের

তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবারের সাংগঠনিক বৈঠকে ঠিক হয়েছে উত্তরবঙ্গে বিজেপি'র সংগঠনকে রুখে দিতে দলের শক্তি আরও বাড়াতে হবে ৷ তবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথাও বলেছেন অভিষেক (TMC General Secretary Abhishek Banerjee) ৷

7. East Bengal Day: রাত পোহালেই চুক্তি ইমামি ও ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিষ্ঠা দিবসের পরের দিনই চুক্তি ইমামি ও ইস্টবেঙ্গলের (East Bengal and Emami Agreement)। লাল-হলুদের 103 বছরের জন্মদিনে উপস্থিত হয়ে আপ্লুত ইমামি কর্তা ৷ প্রতিশ্রুতি দিলেন ভালো দল গড়ার ।

8. Mallika Banerjee: রাজর্ষি দে'র আগামী ছবিতে শক্ত চরিত্রে 'সাহেবের চিঠি'র বিদীপ্তা

এই মুহূর্তের পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নজর কাড়ছেন বাংলা টেলিভিশনের দর্শকদের ৷ ছোটপর্দায় তিনি এক জনপ্রিয় মুখ, সম্প্রতি পা রেখেছেন ওয়েবেও ৷ এবার ইটিভি ভারতের কাছে মনের কথা খুলে বললেন তিনি (Mallika Banerjee Shares Her Thoughts With ETV Bharat)৷

9. Dev in Banaras: 'প্রজাপতি'র শ্যুটিং-এ বেনারসে দেব, পুজো দিলেন কাশী ধামে

কলকাতায় প্রথম দফার শ্যুটিং শেষ করে 'প্রজাপতি'-র দল নিয়ে বেনারসে পাড়ি দিয়েছেন দেব (Dev in Banaras For The Shooting Of Prajapoti)। কাশী ধামে পুজো দিয়ে শুভ কাজে হাত দিলেন অভিনেতা ।

10. IND vs WI 2nd T20I: ব্যাটিংয়ে ভরাডুবি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20তে হার ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে হার ভারতের (India Loss in 2nd T20I by 5 Wickets Against West Indies) ৷ ব্যাটারদের ব্যর্থতার জেরেই এদিন মাত্র 138 রানে অল আউট হয়ে যান রোহিত শর্মারা ৷ জবাব 4 বল বাকি থাকতে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷