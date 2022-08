সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে যে গোয়ায় অবৈধভাবে বার চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির (Union Minister Smriti Irani) মেয়ে জয়ীশ ৷ এই নিয়ে সরব হয় কংগ্রেস (Congress) ৷

2. Calcutta National Medical College: কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি বিভাগের এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু(Calcutta National Medical College)। এলাকায় চাঞ্চল্য ৷

3. MP Dead Body Controversy: আদিবাসী মহিলার দেহ মোটরবাইকে বেঁধে 80 কিলোমিটার পাড়ি ছেলের !

আদিবাসী মহিলার দেহ মোটরবাইকে বেঁধে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন ছেলে ! মধ্যপ্রদেশের এই ঘটনা নিয়ে শুরু নয়া বিতর্ক (MP Dead Body Controversy) ৷

4. Partha-Sanjay: দশদিনের ব্যবধানে একই মেরুতে বিজেপি বিরোধী পার্থ-সঞ্জয়

গত 23 জুলাই ইডি গ্রেফতার করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee) ৷ দশ দিনের ব্যবধানে মহারাষ্ট্রে ইডি গ্রেফতার করল শিবসেনার সঞ্জয় রাউতকে (Sanjay Raut) ৷ বিজেপি বিরোধী বলে পরিচিত এই দুই হেভিওয়েট রাজনীতিক ইডির সৌজন্যে একই মেরুতে হাজির হয়েছেন ৷

5. Partha-Arpita: লকআপে পার্থ-অর্পিতার গতিবিধির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা !

সোমবার সকাল থেকেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়(Partha Chatterjee) এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে(Arpita Mukherjee) পৃথক পৃথক লকআপে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ইডির গোয়েন্দারা ।

6. Calcutta High Court: মেয়াদ শেষের আগেই বরখাস্ত উপাচার্য ! সরকারি নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ আদালতের

মেয়াদ শেষের আগেই বরখাস্ত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Maulana Abul Kalam Azad University of Technology) উপাচার্য সৈকত মৈত্র ৷ সরকারি নির্দেশিকার উপর সাত দিনের স্থগিতাদেশ জারি কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) ৷

7. Rajib Kumar: তোলা চাওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের আইনজীবীকে 6 দিনের পুলিশ হেফাজত

তোলা আদায়ের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ঝাড়খণ্ডের আইনজীবী রাজীব কুমারকে 6 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যাঙ্কশাল আদালত (Six Day Police Custody for Jharkhand Lawyer Rajib Kumar) ৷ কলকাতার ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেল করে 4 কোটি টাকা চাওয়ার অভিযোগে তাঁকে হাতেনাতে ধরে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ ৷

8. Money Recovery: ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়কদের থেকে টাকা উদ্ধারের নেপথ্যে বিজেপি-যোগ ?

শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার পাঁচলায় একটি গাড়ি থেকে 49 লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ঝাড়খণ্ডের তিন কংগ্রেস বিধায়ককে (Jharkhand Three Congress MLA) ৷

9. Royal Bengal Tiger: এবার হিঙ্গলগঞ্জে দেখা মিলল দক্ষিণরায়ের

সুন্দরবন ঘুরতে গিয়ে বাঘ দেখতে না পেয়ে হতাশ হননি এইরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া দায় ৷ সচরাচর পর্যটকদের দেখা দেন না ‘বাঘ মামা‘ ৷ রয়্যাল বেঙ্গল দর্শনে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসার গল্প পর্যটকদের মুখে প্রায়শই শোনা যায় ৷

10. SFI March for Education: জাতীয় শিক্ষানীতি বিরুদ্ধে শ্রীনগর থেকে শুরু হল এসএফআইয়ের ‘মার্চ ফর এডুকেশন’

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ‘মার্চ ফর এডুকেশন’ কর্মসূচির সূচনা করল এসএফআই (SFI Jatha March for Education Against National Education Policy Starts from Srinagar) ৷