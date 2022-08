1. Babul Supriyo: রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে মমতার ফার্স্ট ইলেভেন-এ কি জায়গা পাবেন বাবুল ?

আগামী বুধবার মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সোমবার নবান্ন থেকে এই ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ তার পর থেকেই জল্পনা চলছে মন্ত্রিসভার নতুন মুখদের নিয়ে ৷

2. TMC Leadership Reshuffle: বিধানসভায় যিনি বিজেপি বিধায়ক, এলাকায় তিনিই তৃণমূল জেলা সভাপতি !

উত্তর 24 পরগনার বাগদা কেন্দ্রের (Bagdah Assembly Constituency) বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস (Biswajit Das) হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ! শাসকদলের নতুন জেলা সভাপতিদের নামের তালিকা (TMC Leadership Reshuffle) প্রকাশ হতেই উঠছে প্রশ্ন ৷

3. Fire Broke Out at Hospital: মধ্যপ্রদেশের হাসপাতালে আগুন, মৃত্যু হল 8 জনের

জবলপুরের মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনায় মৃত্যু হল 8 জনের ৷ তবে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে অনুমান(Fire Broke Out at Hospital)৷

4. 103 Years of East Bengal: 103টি ইলিশ মাছ দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের 103 বছর উদযাপন

দেখতে দেখতে 103 বছর পার করল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৷ আর সেই নিয়ে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে ৷ শুধু ক্লাব তাঁবুতে নয়, রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসকে উদযাপন করছেন সমর্থকরা ৷ যেমনটা দেখা গেল দুর্গাপুরেও ৷ 103টি ইলিশ মাছ খাইয়ে ইস্টবেঙ্গলের 103 বছর উদযাপন করলেন দুর্গাপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লব রঞ্জন নাগ (Celebrates 103 Years of East Bengal Club in Durgapur with 103 Ilish) ৷

5. Partha-Arpita: লকআপে পার্থ-অর্পিতার গতিবিধির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা !

সোমবার সকাল থেকেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়(Partha Chatterjee) এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে(Arpita Mukherjee) পৃথক পৃথক লকআপে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ইডির গোয়েন্দারা । একই প্রশ্নমালা সাজিয়ে এদিন পার্থ ও অর্পিতার আলাদা আলাদাভাবে জেরা করা হয় । পরে সেই প্রশ্নের উত্তর ক্রস কোশ্চেনিং-এর মাধ্যমে মিলিয়ে দেখবেন গোয়েন্দারা(ED) বলে সূত্রের খবর ।

6. Mamata Banerjee: দল ও মন্ত্রিসভাকে অসম্মান করবেন না, সতীর্থদের বার্তা মমতার

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারিতে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল ৷ এই প্রেক্ষিতে দলের নেতা ও মন্ত্রিসভার সতীর্থদের কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Message) ৷

7. Tourists Drowned in Himachal Lake: হিমাচলে লেকের জলে তলিয়ে গেলেন 7 পর্যটক

হিমাচল প্রদেশের উনায় গোবিন্দ সাগর লেকের জলে তলিয়ে গেলেন সাত পর্যটক ৷ সোমবার দুপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে (Tourists Drowned in Himachal Lake) ৷

8. Kheyali Mondal: উত্তরপাড়ায় খুদে জিমন্যাস্টদের আসরে 'আলতা ফড়িং'-এর ফড়িং

আলতা ফড়িংয়ের ফড়িং জিমনাস্টিক ফ্লোরে এখনও সাবলীল । সেটাই তিনি দেখিয়ে দিলেন উত্তরপাড়ার জিমনাস্টিক ফ্লোরে । পশ্চিমবঙ্গ জিমনাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন সহযোগিতায় এই আমন্ত্রণ মূলক প্রতিযোগিতা হয় । মোট 41 জন মহিলা জিমনাস্টিক খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন । দু'দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা চলবে উত্তর পাড়ার সারথি ক্লাবে ।

9. Changes in TMC Leadership: তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলায় রদবদল, পার্থর অপসারণে বাড়ল অভিষেক 'ঘনিষ্ঠদের' গুরুত্ব

তৃণমূলের 7 সাংগঠনিক জেলায় রদবদল করল তৃণমূল (Changes in TMC District Leadership) ৷ যেখানে কোচবিহারের সভাপতি পদ থেকে সরানো হল পার্থপ্রতিম রায়কে ৷ পার্থর অপসারণের পরেই তৃণমূলের সংগঠনে ব্যাপক রদবদল ৷

10. Health Tips: সঙ্গমের আগে মনে রাখুন এই পাঁচটি জরুরি পরামর্শ

কাজের অতিরিক্ত চাপ, উদ্বেগ, মানসিক দুশ্চিন্তা, বিষন্নতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আপানার যৌনজীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে ৷ দেখে নিন সহজ কিছু টিপস (how to improve sex life)৷