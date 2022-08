1.Mamata Banerjee: দল ও মন্ত্রিসভাকে অসম্মান করবেন না, সতীর্থদের বার্তা মমতার

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারিতে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল ৷ এই প্রেক্ষিতে দলের নেতা ও মন্ত্রিসভার সতীর্থদের কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Message) ৷

2.Changes in TMC Leadership: তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলায় রদবদল, পার্থর অপসারণে বাড়ল অভিষেক 'ঘনিষ্ঠদের' গুরুত্ব

তৃণমূলের 7 সাংগঠনিক জেলায় রদবদল করল তৃণমূল (Changes in TMC District Leadership) ৷ যেখানে কোচবিহারের সভাপতি পদ থেকে সরানো হল পার্থপ্রতিম রায়কে ৷ পার্থর অপসারণের পরেই তৃণমূলের সংগঠনে ব্যাপক রদবদল

3.Achinta Sheuli: জলমুড়ি খাওয়া থেকে কমনওয়েলথে সোনা জয়, অচিন্ত্যর কীর্তিতে গর্বিত মা পূর্ণিমাদেবী

দীনদরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয় (Behind Story of Commonwealth Games Golden Boy Achinta Sheuli) ৷ ভারোত্তোলক অচিন্ত্য শিউলির সাফল্যের পিছনে রয়েছে এক কঠিন লড়াই ৷

4.Mamata Cabinet Reshuffle: বুধবার মমতার মন্ত্রিসভায় রদবদল, আসছে 5-6 নতুন মুখ

মন্ত্রিসভার রদবদল করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সোমবার নবান্ন থেকে এই ঘোষণা করলেন তিনি (Mamata Banerjee Announces to Reshuffle of Cabinet) ৷ জানালেন, আগামী বুধবার বিকেল চারটেয় তাঁর মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যরা শপথ নেবেন ৷

5.Misuse of Red Beacon: লাল বাতির অপব্যবহার রুখতে কী করছে রাজ্য ? জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

লাল বাতি লাগানো গাড়ির বেআইনি ব্যবহার (Misuse of Red Beacon) রুখতে কী কী পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার (State Government) ? জবাব তলব কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) ৷

6.Seven New Districts: রাজ্যে গঠিত হবে নতুন সাতটি জেলা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যে নতুন সাতটি জেলা (Seven New Districts) গঠন করা হবে ৷ সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) ৷

7.Money Recovery: ঝাড়খণ্ডের তিন কংগ্রেস বিধায়ক কার সঙ্গে দেখা করতে কলকাতার পানশালায় এসেছিলেন, উত্তর খুঁজছে সিআইডি

শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার পাঁচলায় একটি গাড়ি থেকে 49 লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ঝাড়খণ্ডের তিন কংগ্রেস বিধায়ককে (Jharkhand Three Congress MLA) ৷ এই ঘটনার তদন্ত করছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি (CID) ৷

8.Balochistan Flood: বালুচিস্তানের বন্যায় মৃত অন্তত 124, পাক প্রশাসনের ভূমিকায় বাড়ছে ক্ষোভ

লাগাতার বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানের (Pakistan) বালুচিস্তান (Balochistan) ৷ ইতিমধ্য়েই বন্য়া কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ (Shehbaz Sharif) ৷ দুর্গতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ যদিও সরকারের ভূমিকায় খুশি নয় আমজনতা ৷

9.Partha Chatterjee: জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশনে ব্যবহার হয়েছে পুরনো ছবি, 'অজানা' পার্থর খোঁজে ইডি

পার্থর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক নথিপত্র এবং এসএসসির বিভিন্ন নথিপত্রতে তাঁর সইয়ের সঙ্গে এখনকার সইয়ে কোনও মিল পাচ্ছেন না তদন্তকারীরা । নেপথ্যে কোন রহস্য তারই উত্তর খুঁজছে ইডি (Old Photo Used in Partha Chatterjee Land House Registration Certificate) ৷

10.Arpita Mukherjee: চিরকুট থেকে উদ্ধার অর্পিতার 'গোপন' মেইল আইডি, গুগলের দ্বারস্থ ইডি

ইডির প্রশ্ন, তবে কী অর্পিতা বিভিন্ন লেনদেনের সূত্র লুকিয়ে রয়েছে এই ইমেইল আইডিতে ? তদন্ত নেমে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের একাধিক সংস্থার হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা (New mail id of Arpita Mukherjee)।