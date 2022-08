রাজ্যে নতুন সাতটি জেলা (Seven New Districts) গঠন করা হবে ৷ সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) ৷

2. Mamata Cabinet Reshuffle: বুধবার মমতার মন্ত্রিসভায় রদবদল, আসছে 5-6 নতুন মুখ

মন্ত্রিসভার রদবদল করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সোমবার নবান্ন থেকে এই ঘোষণা করলেন তিনি (Mamata Banerjee Announces to Reshuffle of Cabinet) ৷ জানালেন, আগামী বুধবার বিকেল চারটেয় তাঁর মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যরা শপথ নেবেন ৷

3. Partha Chatterjee: জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশনে ব্যবহার হয়েছে পুরনো ছবি, 'অজানা' পার্থর খোঁজে ইডি

পার্থর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক নথিপত্র এবং এসএসসির বিভিন্ন নথিপত্রতে তাঁর সইয়ের সঙ্গে এখনকার সইয়ে কোনও মিল পাচ্ছেন না তদন্তকারীরা । নেপথ্যে কোন রহস্য তারই উত্তর খুঁজছে ইডি (Old Photo Used in Partha Chatterjee Land House Registration Certificate) ৷

4. ISIS Torture: পৈশাচিক ! তিনদিনের ক্ষুধার্থ মাকে 1 বছরের ছেলের মাংস রান্না করে খাইয়েছিল আইসিস

আবারও প্রকাশ্য়ে জঙ্গি গোষ্ঠী আইসিস (ISIS)-এর পৈশাচিক অত্য়াচারের 'কাহিনি' ৷ কী ঘটেছিল এক যৌনদাসী এবং তাঁর 1 বছরের সন্তানের সঙ্গে ? নারকীয় সেই ঘটনা (ISIS Torture) প্রকাশ্য়ে আনলেন মিশরের এক এমপি ৷

5. Arpita Mukherjee: চিরকুট থেকে উদ্ধার অর্পিতার 'গোপন' মেইল আইডি, গুগলের দ্বারস্থ ইডি

arpmymail@gmail.com এটি হচ্ছে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের জিমেইল অ্যাকাউন্ট (Arpita Mukherjee) । বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর কয়েক কোটি টাকা উদ্ধারের পর, একটি কাগজের লেখা ছিল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নামংকিত এই মেইল আইডি (Arpita Mukherjee)।

6. BJP MP Protest: এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে সংসদের বাইরে বিক্ষোভে বঙ্গের বিজেপি সাংসদরা

এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (SSC Recruitment Scam) ৷ তার সঙ্গে একের পর এক জায়গা থেকে টাকা উদ্ধার হচ্ছে ৷

7. CWG 2022: 'ভারতকে গর্বিত করেছেন', অচিন্ত্যকে অভিনন্দন রাষ্ট্রপতির; টুইটে শুভেচ্ছা মোদি-মমতারও

কমনওয়েলথে সোনা জয়ের জন্য অচিন্ত্য শিউলিকে অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি (President Droupadi Murmu Wishes Achinta Sheuli for His Gold in Commonwealth Games 2022) ৷

8. Achinta Sheuli: দেউলপুরের ভাঙা বাড়ি থেকে কমনওয়েলথের পোডিয়াম, স্বপ্নকে সঙ্গী করেই ইতিহাসে অচিন্ত্য

2013 সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবা প্রয়াত হন, অথৈ জলে পরে পরিবার । সাপ্তাহিক পাঁচশো টাকায় জরির কাজ করতেন মা । তাঁকে সাহায্য করতে নিজেও শাড়িতে জরি বসাতো অচিন্ত্য ।

9. Kulpi Premiere: তারকাদের কেক খাইয়ে যাত্রা শুরু 'কুলপি'র, হাজির রজতাভ-পায়েলরা

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে বর্ষালি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'কুলপি'।

10. East Bengal Foundation Day: লাল-হলুদ মঞ্চে ভারত গৌরব সম্মান উঠবে লিয়েন্ডার-ঝুলনের হাতে

103 বছরে জন্মদিন উপলক্ষ্যে জাকজমকপূর্নভাবে উদযাপন করতে চায় ইস্টবেঙ্গল (East Bengal Foundation Day)।