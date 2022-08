1.Partha Chatterjee: জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশনে ব্যবহার হয়েছে পুরনো ছবি, 'অজানা' পার্থর খোঁজে ইডি

পার্থর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক নথিপত্র এবং এসএসসির বিভিন্ন নথিপত্রতে তাঁর সইয়ের সঙ্গে এখনকার সইয়ে কোনও মিল পাচ্ছেন না তদন্তকারীরা । নেপথ্যে কোন রহস্য তারই উত্তর খুঁজছে ইডি (Old Photo Used in Partha Chatterjee Land House Registration Certificate) ৷

2. CWG 2022: 'ভারতকে গর্বিত করেছেন', অচিন্ত্যকে অভিনন্দন রাষ্ট্রপতির; টুইটে শুভেচ্ছা মোদি-মমতারও

কমনওয়েলথে সোনা জয়ের জন্য অচিন্ত্য শিউলিকে অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি (President Droupadi Murmu Wishes Achinta Sheuli for His Gold in Commonwealth Games 2022) ৷ তাঁকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷

3. Achinta Sheuli: দেউলপুরের ভাঙা বাড়ি থেকে কমনওয়েলথের পোডিয়াম, স্বপ্নকে সঙ্গী করেই ইতিহাসে অচিন্ত্য

2013 সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবা প্রয়াত হন, অথৈ জলে পরে পরিবার । সাপ্তাহিক পাঁচশো টাকায় জরির কাজ করতেন মা । তাঁকে সাহায্য করতে নিজেও শাড়িতে জরি বসাতো অচিন্ত্য । অধ্যবসায়কে সঙ্গী করেই ভারোত্তোলনের কক্ষপথে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন তিনি (Achinta Sheuli clinches Gold in Commonwealth Games 2022) ।

4. CWG 2022: বার্মিংহামে বাঙালির বাজিমাত! রেকর্ড গড়ে ভারোত্তোলনে সোনা অচিন্ত্যর

73 কেজি বিভাগে গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন হাওড়ার তরুণ (Achinta Sheuli clinches Gold in Commonwealth Games 2022) ।

5. Letter to Modi: দাম বেড়েছে পেন্সিল, ম্যাগির! অভিযোগ জানিয়ে মোদিকে চিঠি লিখল ছ'বছরের শিশু

দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখল প্রথম শ্রেণির এক পড়ুয়া (6 Year Old Girl has Written a Letter to PM Modi) ৷ কৃতি দুবে নামে ওই ছাত্রীটি উত্তরপ্রদেশের কনৌজ জেলার ছিব্রামাউ শহরের ৷

6.Pilgrims died by Electrocution: শিবমন্দিরে যাওয়ার পথে গাড়িতে শর্ট সার্কিট, মৃত 10 পুণ্যার্থী

গাড়িতে শর্ট সার্কিটের জেরে মৃত্যু হল 10 পুণ্যার্থীর । ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধায় (Several Pilgrims died by electrocution) ।

7. Sanjay Raut Arrested : 16 ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত

জমি দুর্নীতি ও সেই সংক্রান্ত হাওয়ালা মামলায় শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতকে গ্রেফতার করল ইডি (Shiv Sena MP Sanjay Raut Arrest by ED) ৷

8. Shah Rukh Khan: ভাদোদরা স্টেশনে 23 লক্ষ টাকার 'আর ও' প্ল্যান্ট বসালেন কিং খান

ভাদোদরা রেলওয়ে স্টেশনে কয়েক লক্ষ টাকার 'আর ও' প্ল্যান্ট বসালেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান ৷ এখান থেকেই বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন যাত্রাীরা (Shah Rukh Khan spends 23 lakh for RO plant) ৷

9. CWG 2022: ঘানাকে 11-0 গোলে হারিয়ে কমনওয়েলথ অভিযান শুরু করল ভারতীয় পুরুষ হকি দল

পুরুষদের হকিতে জয় দিয়ে শুরু করল ভারত ৷ কমনওয়েলথ গেমসের পুল বি-র ম্যাচে ঘানাকে 11-0 গোলে হারাল ভারতীয় দল (Indian Men Hockey Team Win Over Ghana 11-0 in Pool B Match of Commonwealth Games 2022) ৷ হ্যাটট্রিক করেছেন সহ-অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷

10. Corona Update in India: মৃত্যু-আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও চিন্তা বাড়াল দৈনিক সংক্রমণের হার

করোনা সংক্রমণের গ্রাফ রোজই ওঠা-নামা করছে ৷ কখনও 20 হাজারে তো কখনও 14 হাজারে ৷ তবে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম ৷ দেশজুড়ে চলছে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷