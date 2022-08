1. Corona Update in India: মৃত্যু-আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও চিন্তা বাড়াল দৈনিক সংক্রমণের হার

করোনা সংক্রমণের গ্রাফ রোজই ওঠা-নামা করছে ৷ কখনও 20 হাজারে তো কখনও 14 হাজারে ৷ তবে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম ৷ দেশজুড়ে চলছে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

2. Achinta Sheuli: দেউলপুরের ভাঙা বাড়ি থেকে কমনওয়েলথের পোডিয়াম, স্বপ্নকে সঙ্গী করেই ইতিহাসে অচিন্ত্য

2013 সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবা প্রয়াত হন, অথৈ জলে পরে পরিবার । সাপ্তাহিক পাঁচশো টাকায় জরির কাজ করতেন মা । তাঁকে সাহায্য করতে নিজেও শাড়িতে জরি বসাতো অচিন্ত্য । অধ্যবসায়কে সঙ্গী করেই ভারোত্তোলনের কক্ষপথে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন তিনি (Achinta Sheuli clinches Gold in Commonwealth Games 2022) ।

3. CWG 2022: বার্মিংহামে বাঙালির বাজিমাত! রেকর্ড গড়ে ভারোত্তোলনে সোনা অচিন্ত্যর

73 কেজি বিভাগে গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন হাওড়ার তরুণ (Achinta Sheuli clinches Gold in Commonwealth Games 2022) ।

4. Rajib Kumar: 10 কোটি টাকা তোলা চেয়ে কলকাতায় গ্রেফতার রাঁচির আইনজীবী

জনস্বার্থ মামলার রফা করিয়ে দেওয়ার জন্য দশ কোটি টাকা তোলা আদায় করতে গিয়ে ধৃত ঝাড়খণ্ডের আইনজীবী রাজীব কুমার ৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ (Jharkhand Lawyer Rajib Kumar arrested) ।

5. CWG 2022: ঘানাকে 11-0 গোলে হারিয়ে কমনওয়েলথ অভিযান শুরু করল ভারতীয় পুরুষ হকি দল

পুরুষদের হকিতে জয় দিয়ে শুরু করল ভারত ৷ কমনওয়েলথ গেমসের পুল বি-র ম্যাচে ঘানাকে 11-0 গোলে হারাল ভারতীয় দল (Indian Men Hockey Team Win Over Ghana 11-0 in Pool B Match of Commonwealth Games 2022) ৷ হ্যাটট্রিক করেছেন সহ-অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷

6. Pilgrims died by Electrocution: শিবমন্দিরে যাওয়ার পথে গাড়িতে শর্ট সার্কিট, মৃত 10 পুণ্যার্থী

গাড়িতে শর্ট সার্কিটের জেরে মৃত্যু হল 10 পুণ্যার্থীর । ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধায় (Several Pilgrims died by electrocution) ।

7. LNMU Mistake: চতুর্থ পত্রে 100-তে 151, মোট 420 নম্বর পেয়েও অনার্সে ফেল ছাত্র, অবাক কাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিতর্কে ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম (Lalit Narayan Mithila University) ৷ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স চতুর্থ পত্রে এক ছাত্রকে 100-এর মধ্যে দেওয়া হল 151।

8. HBD Mrunal Thakur: সলমন-আমিরের ছবিতে ডাক পেয়েও যাননি ম্রুণাল... জন্মদিনে জেনে নিন জানা-অজানা তথ্য়

আজ 30 বছরে পা দিলেন ম্রুণাল ঠাকুর ৷ আসুন জন্মদিনে জেনে নিই হিন্দি এবং মারাঠি ছবির এই দক্ষ অভিনেত্রীর কিছু জানা-অজানা তথ্য ৷

9. Sanjay Raut Arrested : 16 ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত

জমি দুর্নীতি ও সেই সংক্রান্ত হাওয়ালা মামলায় শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতকে গ্রেফতার করল ইডি (Shiv Sena MP Sanjay Raut Arrest by ED) ৷

10. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷