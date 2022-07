1. Nirmala Mishra: সোশাল মিডিয়ায় উপচে পড়ল শোকবার্তা, অথচ রবীন্দ্রসদনে শেষবেলায় একাকী নির্মলা

শনিবার মধ্যরাতে নির্মলা মিশ্রকে হারিয়েছে বাংলা ৷ নেটমাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন অনেকেই (Tribute to Nirmala Mishra )৷ কিন্তু রবীন্দ্র সদন চত্বরে গুটি কয়েক শিল্পী ছাড়া দেখা মিলল না আর কারও ৷

2. Howrah Cash Recovery: হাওড়ায় টাকা উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত তিন বিধায়ককে সাসপেন্ড করল কংগ্রেস

হাওড়ার রানিহাটিতে গাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় (Cash Recovery from JharKhand MLA Car) ধৃত ঝাড়খণ্ডের তিন বিধায়ককে সাসপেন্ড (Suspend) করল কংগ্রেস (Congress) ৷

3. Changes in Cabinet and TMC Soon: মন্ত্রিসভা থেকে সংগঠন, পার্থর ধাক্কায় একাধিক রদবদলের সামনে শাসকদল

সম্ভবত আগামিকালই রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য রদবদল এবং সম্প্রসারণের কাজ সেরে ফেলতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Possible Changes in State Cabinet and TMC Leadership Very Soon) ৷ নবান্ন সূত্রে, এমনটাই জানা যাচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে খুব দ্রুত তৃণমূলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও একাধিক বদল দেখা যেতে পারে ৷

4. Singer Nirmala Mishra: রবীন্দ্র সদনে শেষ শ্রদ্ধা প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী নির্মলা মিশ্রকে

রবীন্দ্র সদনে রবিবার শেষ শ্রদ্ধা জানানো হল প্রয়াত সংগীতশিল্পী নির্মলা মিশ্রকে(Last tribute to singer Nirmala Mishra at Rabindra Sadan) ৷

5. Children Died in Rajasthan: রাজস্থানে জলে ডুবে মৃত্যু 5 কিশোর-কিশোরীর

রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে চাষের জমিতে থাকা একটি জলাশয়ে রবিবার স্নান করতে নেমে প্রাণ গেল 5 কিশোর-কিশোরী (five children died due to drowning in Rajasthan) ৷

6. Engineering Student Arrest: জঙ্গি-যোগের অভিযোগে তামিলনাড়ুতে গ্রেফতার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া

তামিলনাড়ুর আম্বুরের জঙ্গি-যোগের অভিযোগে এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে গ্রেফতার করল (Engineering Student Arrest) এনআইএ (NIA) ৷

7. Partha Chatterjee: আমার কোনও টাকা নেই ! হাসপাতালে ঢোকার মুখে দাবি পার্থর

"আমার কোনও টাকা নেই !" রবিবার এমনটাই দাবি করলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ এদিন জোকা ইএসআই হাসপাতালে (Joka ESI Hospital) ঢোকার মুখে একথা বলেন তিনি ৷

8. Nirmala Mishra: স্তব্ধ মহাজীবন! ফিরে দেখা নির্মলার সুরেলা সফর

1938 থেকে 2022, শেষ হল একটি বর্ণময় সঙ্গীত জীবন । ওড়িয়া ছবি 'বাবা লোকনাথ'-এ প্রথম শোনা গিয়েছিল নির্মলার গলা ৷ পরের কয়েক দশকে বাঙালির প্রিয় কণ্ঠের একটি হয়ে ওঠেন তিনি (Nirmala Mishra Obituary )৷

9. Abhishek's Role in SSC Job Scam: নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরিপ্রার্থীদের সমস্যা সমাধানে অভিষেক-উদ্যোগ, ঝুঁকি নয়তো ?

এসএসসি দুর্নীতি এখন শুধু রাজ্যের খবর নয়, দেশের শিরোনামে ৷ কোটি কোটি টাকা উদ্ধারে চোখ কপালে উঠেছে রাজ্যবাসীর ৷ কী হবে এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের ?

10. Narendra Modi: আজাদি কা অমৃত মহোৎসব গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে ! 'মনের কথা' বললেন মোদি

'মন কি বাত' (Mann ki Baat) অনুষ্ঠানে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) নিয়ে কথা বললেন মোদি ৷ দিলেন বিশেষ বার্তা ৷ কী বললেন তিনি ?