1. Nirmala Mishra: গাইতেই চাননি 'এমন একটি ঝিনুক...' অথচ সেই সুরেই ইতিহাস হন নির্মলা

নির্মলা মিশ্র নামটুকু বললেই বাঙালির মনে পড়ে 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না...' একটা গান যে এভাবে ইতিহাস হতে পারে, মানুষের হৃদয় এমন দোলা দিতে পারে তার নজির বেশ বিরল বললেও কম বলা হয়। কিন্তু ঘটনা হল 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না...' গাইতেই চাননি নির্মলা ! পরে নানা জটিলতা পেরিয়ে রেকর্ড হয় এই গান ৷ তৈরি হয় ইতিহাস (History of Emon Ekti Jhinuk Song)৷

2. Nirmala Mishra Passes Away: 'সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি', নির্মলা মিশ্রের প্রয়াণে শোকবার্তা মমতার

প্রয়াত বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী নির্মলা মিশ্র (Nirmala Mishra)। শনিবার রাত 12টা 5 মিনিটে তাঁর চেতলার বাড়িতেই জীবনাবসান হয়েছে সংগীতশিল্পীর । তাঁর প্রয়াণে শোকবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Condoles Death of Nirmala Mishra) ৷

3. Baramulla Encounter: বারামুলায় এনকাউন্টারে মৃত 1 লস্কর জঙ্গি, আহত 2 জওয়ান-সহ 1 পুলিশকর্মী

বারামুলায় নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে খতম এক লস্কর-ই-তইবার জঙ্গি (Lashkar Terrorist Killed while Two Soldiers and A Policeman Injured in Baramulla Encounter) ৷ মৃত জঙ্গির নাম ইরশাদ হুসেন ভাট ৷ সে বারামুলার পাট্টানের বাসিন্দা ৷

4. Nirmala Mishra: হারায়ে ফেলেছি গানের সাথীরে ! প্রয়াত বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী নির্মলা মিশ্র

প্রয়াত বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী নির্মলা মিশ্র (Nirmala Mishra)। শনিবার রাত 12টা 5 মিনিটে তাঁর চেতলার বাড়িতেই জীবনাবসান হয়েছে সঙ্গীতশিল্পীর ।

5. Sanjay Raut ED Raid: ঠাকরে-সেনার বাড়িতে ইডি, 'লড়াই চালিয়ে যাব' হুঙ্কার সঞ্জয় রাউতের

আজ সকাল 7টা নাগাদ ঠাকরের বিশ্বস্ত শিবসৈনিক সঞ্জয় রাউতের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে আসে ইডি ৷ তাঁর এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত অন্য সহযোগীদের বিরুদ্ধে অর্থ প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে ৷ তবে শিবসেনা সাংসদ একে প্রতিশোধের রাজনীতি বললেন (Sanjay Raut ED Raid) ৷

6. TMC over Jharkhand MLA Cash: ঝাড়খণ্ড বিধায়কদের কাছে বিপুল টাকা ! ঘোড়া কেনা-বেচা নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের

গতকাল বিকেলে হাওড়ায় একটি গাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ওই গাড়িতে থাকা তিন কংগ্রেস বিধায়ককেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এর পিছনে ঝাড়খণ্ডের সরকার ভাঙার যোগ নেই তো ? প্রশ্ন তৃণমূলের ৷

7. Adhir Rashtrapatni Row: "হিন্দিটা আমার মতন, এবার বিষয়টা শেষ করুন", অধীরের পাশে শশী

রাষ্ট্রপতির বদলে 'রাষ্ট্রপত্নী' বলে ফেলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী ৷ বিজেপি-কংগ্রেস যুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ ৷ সোনিয়া গান্ধির কাছ থেকেও ক্ষমা দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ৷ এবার এগিয়ে এলেন শশী থারুর (Adhir Rashtrapatni Row) ৷

8. Ratlam Teacher Cruelty: পড়া না পারায় ছাত্রীদের বেদম প্রহার, ভাইরাল অমানবিক শিক্ষকের 'কীর্তি'

স্কুলের ছাত্রীদের বেধড়ক মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মধ্যপ্রদেশের একটি সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৷ ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে মারধরের ভিডিয়োটি ৷ অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম জিনেন্দ্র মোগরা । ভিডিয়োটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক একে একে বাচ্চাদের কাছে ডেকে তাদের প্রশ্ন করছেন ।

9. Babul Supriyo Exclusive: নতুন গান থেকে রাজনীতি, ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মনের জানালা খুলে দিলেন বাবুল

বাবুল সুপ্রিয়র কণ্ঠে নতুন হিন্দি গান 'সওদেবাজিয়াঁ' হাজির হয়েছে সম্প্রতি। এই অরিজিনাল গানে বালিগঞ্জের বিধায়কের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন প্রকৃতি কক্কর।

10. Juan Ferrando Upset: পিছিয়ে গেল ডার্বি, ক্ষোভ উগড়ে দিললেন ফেরান্দো

এটিকে মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ সরকারিভাবে শনিবার বিকেলে দলবল নিয়ে অনুশীলনে নামলেন । মোহনবাগান মাঠে তাদের অনুশীলন দেখতে ভিড় ছিল নজরকাড়া । দলের তিন নতুন বিদেশি ছাড়া বাকিরা সকলেই অনুশীলনে । বিশ্বখ্যাত ফুটবলার পল পোগবার ভাই ফ্লোরেন্তিন পোগবা রবিবার সকালে শহরে পা দিচ্ছেন (Juan Ferrando upset about Durand cup schedule) । বিকেলে অনুশীলনে যোগ দেবেন ।