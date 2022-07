1. Nirmala Mishra Passes Away: 'সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি', নির্মলা মিশ্রের প্রয়াণে শোকবার্তা মমতার

প্রয়াত বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী নির্মলা মিশ্র (Nirmala Mishra)। শনিবার রাত 12টা 5 মিনিটে তাঁর চেতলার বাড়িতেই জীবনাবসান হয়েছে সংগীতশিল্পীর । তাঁর প্রয়াণে শোকবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Condoles Death of Nirmala Mishra) ৷

2. Nirmala Mishra: হারায়ে ফেলেছি গানের সাথীরে ! প্রয়াত বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী নির্মলা মিশ্র

3. Silly Souls Goa Cafe Row: গোয়ায় পর্তুগিজ আইন ! স্মৃতি-সোলস-জইশের পাশে মৃত অ্যান্থনির স্ত্রী

গোয়ায় সিলি সোলস ক্যাফে নামের একটি রেস্তোরাঁ ও পানশালার লাইসেন্স নিয়ে বিতর্কে পড়েছেন স্মৃতি ইরানি ও তাঁর মেয়ে জইশ ৷ এর লাইসেন্স নাকি মৃত অ্যান্থনি ডি গামার নামে ৷ এই অভিযোগ করেন আরটিআই কর্মী এবং কংগ্রেস ৷ প্রথম শুনানিতে কী হল (Silly Souls Goa Cafe Row) ?

4. Adhir Rashtrapatni Row: "হিন্দিটা আমার মতন, এবার বিষয়টা শেষ করুন", অধীরের পাশে শশী

রাষ্ট্রপতির বদলে 'রাষ্ট্রপত্নী' বলে ফেলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী ৷ বিজেপি-কংগ্রেস যুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ ৷ সোনিয়া গান্ধির কাছ থেকেও ক্ষমা দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ৷ এবার এগিয়ে এলেন শশী থারুর (Adhir Rashtrapatni Row) ৷

5. Partha-Arpita: নামী স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে এবার পার্থ-যোগের হদিশ, খতিয়ে দেখল ইটিভি ভারত

মধ্যমগ্রামের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গেও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর যোগসূত্রের বিষয়টি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে (Partha Chatterjee's name has been linked with famous gold traders company) ৷ যার মূলে একটি ছবি। রহস্যে ভরা সেই ছবি হাতে এসেছে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির কাছে। যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নামী ওই স্বর্ণ বিপণী সংস্থার ভিতরে বসে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

6. Cash in Jharkhand Congress MLAs Car: হাওড়ায় গাড়ি থেকে বিপুল টাকা উদ্ধারে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের তিন কংগ্রেস বিধায়ক

হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙালিয়া জানিয়েছেন, আগে থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার বিকেলে পুলিশ হাওড়া পাঁচলা থানার অন্তর্গত রানিহাটি মোড় থেকে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে (Cash in Jharkhand Congress MLAs Car)।

7. Market Price in Kolkata: ব্যাগ হাতে বাজারে ঢুঁ দেওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

8. West Bengal Weather Update: আজ ও কাল দক্ষিণে বাড়বে বৃষ্টি, উত্তরবঙ্গে জারি সতর্কতা

রবিবার ও সোমবার রাজ্যের দক্ষিণে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে উত্তরের ছবিটা কিন্তু উলটো ৷ সেখানে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ৷

9. CWG 2022: মীরাবাঈ চানুর হাত ধরে কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম সোনা ভারতের

ক্রীড়া অনুরাগীদের পদকপ্রত্যাশায় মান্যতা দিয়ে 2022 বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতলেন উত্তর-পূর্বের ভারোত্তোলক ৷ চানুর হাত ধরেই গেমসে প্রথম সোনা এল ভারতের ঝুলিতে ৷

10. Partha on Recruitment Scam: রেলের নিয়োগ দুর্নীতিতেও জড়িত তৃণমূল, দল সব জানে ; ইডির কাছে বিস্ফোরক পার্থ

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal SSC Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ আপাতত তিনি ইডি (ED) হেফাজতে রয়েছেন ৷ সংবাদ সংস্থার দাবি, তিনি ইডিকে জানিয়েছেন যে দল সব জানে ৷ রেলের নিয়োগ দুর্নীতিতেও জড়িত তৃণমূল (Trinamool Congress) ৷