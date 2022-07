পুরুষদের 55 কেজি বিভাগে শনিবার দেশকে রুপোর পদক এনে দিলেন মহারাষ্ট্রের ভারোত্তোলক সঙ্কেত সরগর (Sanket Sargar becomes the first Indian athelete to win medal at CWG 2022) ৷ এক পয়েন্টের ব্যবধানে সোনার পদক ছিনিয়ে নেন মালয়েশিয়ার আনিক মহম্মদ ৷

2. Sukanta Majumdar: শিক্ষক দুর্নীতির প্রতিবাদে পথে নেমে হাজরায় আটক সুকান্ত, লালবাজারের সামনে ধুন্ধুমার

শিক্ষক দুর্নীতির (SSC Recruitment Scam) প্রতিবাদে পথে নেমে আন্দোলন বিজেপি-র ৷ শনিবার হাজরায় দলের তরফে 'চোর ধরো, জেল ভরো' কর্মসূচি পালন করা হয় ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই আটক করা হয় সুকান্ত মজুমদারকে (Sukanta Majumdar) ৷

3. Arpita Mukherjee House: অর্পিতার 'ইচ্ছে' বাড়ি নিয়ে তদন্ত শুরু কেএমডিএ'র

কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে খবর, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নামে থাকা 'ইচ্ছে' বাড়িটি যে জমির উপর গড়ে উঠেছে সেটি বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়নি ৷

4. Siliguri Fraud Arrest: সেনায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ! শিলিগুড়িতে গ্রেফতার ভিনরাজ্য়ের 2

সেনাবাহিনীতে চাকরি (Indian Army Job) দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার পাটনার দুই বাসিন্দা ৷ শালবাড়ি থেকে তাঁদের পাকড়াও করে (Siliguri Fraud Arrest) শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের 'স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ' (এসওজি) ৷

5. Allegation of Ragging: মারধর, ছুরি নিয়ে ভয় দেখানো ! ব়্যাগিংয়ের অভিযোগে উত্তেজনা মেদিনীপুরের গার্লস স্কুলে

মেদিনীপুরে একটি গার্লস স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে ব়্যাগিংয়ের অভিযোগ (Ragging Allegation Against Eleven and Twelve Class Students at Raj Narayana School in Medinipur) ৷

6. SSC Recruitment Scam Probe: এসএসসি দুর্নীতির টাকা তৃণমূল ছাত্রনেতাদের পকেটেও ? খতিয়ে দেখছে ইডি

ইডি'র গোয়েন্দারা অনুমান করছেন, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে লাভবান হয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতারা ৷ তাই এই দুর্নীতিকাণ্ডে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ একাধিক ছাত্রনেতা ও নেত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন (ED Probe in SSC Scam) ।

7. Kunal Asks For More Time:'আরেকটু সময় দিন সমস্যার সমাধান হবে,' চাকরি প্রার্থীদের আশ্বাস কুণালের

চাকরি প্রার্থীদের থেকে আরও কিছুটা সময় চেয়ে নিলেন কুণাল (kunal Ghosh thinks the problem can be solved) ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, কেউ কেউ অপরাধ করেছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ৷

8. CBI Investigation: সিবিআই তদন্তে বিপদ বাড়বে বুঝেই ছাড়পত্রে নারাজ মমতা, দাবি বিরোধীদের

রাজ্যসভায় (Rajya Sabha) দেওয়া কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, নবান্নের ছাড়পত্র না মেলায় বাংলায় আটকে 27টি সিবিআই তদন্ত (CBI Investigation) ৷

9. SSC Recruitment Scam: এসএসসি-র বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শিক্ষামন্ত্রীর

আগামী 8 অগস্ট অর্থাৎ সোমবার সুরাহার পথ খুঁজতে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu to Meet SLST Pass Deprived Candidates)।

10. SSC Recruitment Scam Probe: এবার ইডি'র নজরে অর্পিতার গাড়ির চালক, জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা

অর্পিতা মুখোপাধ্যায় কোথায় কোথায় যেতেন, কাদের সঙ্গে বৈঠক করতেন তা জানতে তাঁর গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ইডি (ED Probe in SSC Recruitment Scam) ৷