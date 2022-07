1.CBI Investigation: সিবিআই তদন্তে বিপদ বাড়বে বুঝেই ছাড়পত্রে নারাজ মমতা, দাবি বিরোধীদের

রাজ্যসভায় (Rajya Sabha) দেওয়া কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, নবান্নের ছাড়পত্র না মেলায় বাংলায় আটকে 27টি সিবিআই তদন্ত (CBI Investigation) ৷ এই নিয়ে বাংলায় তৃণমূলের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য, সিবিআই তদন্তে বিপদ বাড়বে বুঝেই ছাড়পত্রে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

2. CWG 2022: কমনওয়েলথে ভারতের ঘরে প্রথম পদক, ভারোত্তোলনে রুপো এনে দিলেন সঙ্কেত

2022 কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঘরে প্রথম পদক এনে দিলেন ভারোত্তোলক সঙ্কেত সরগর ৷ পুরুষদের 55 কেজি বিভাগে শনিবার দেশকে রুপোর পদক দিলেন মহারাষ্ট্রের এই ভারোত্তোলক (Sanket Sargar becomes the first Indian athelete to win medal at CWG 2022) ৷

3. Arpita Mukherjee House: অর্পিতার 'ইচ্ছে' বাড়ি নিয়ে তদন্ত শুরু কেএমডিএ'র

কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে খবর, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নামে থাকা 'ইচ্ছে' বাড়িটি যে জমির উপর গড়ে উঠেছে সেটি বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়নি ৷ অথচ অভিযোগ, সেখান থেকেই কাজ চলত অর্পিতার ইচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রোডাকশন হাউজের (Icche house of Arpita Mukherjee) ৷

4. Sex Doll: স্বামীকে অবিকল নিজের মতো দেখতে সেক্স ডল উপহার স্ত্রীর !

ইংল্য়ান্ডের ওয়ারিকশায়ারের (Warwickshire) বাসিন্দা এক তরুণী স্বামীকে অবিকল নিজের মতো দেখতে 'সেক্স ডল' (Sex Doll) উপহার দিয়েছেন ! কেন এমন কাজ করলেন তিনি ?

5. RPF Helped Pregnant Lady: চলন্ত ট্রেনেই প্রসব, জন্ম ফুটফুটে কন্যা সন্তানের

ডাউন জম্মু তাওয়াই-হাওড়া এক্সপ্রেসে বাড়ি ফিরছিলেন সন্তান সম্ভবা উষা যাদব। তাঁর বাড়ি দুর্গাপুরে ৷ উত্তরপ্রদেশ থেকে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আরও দুই শিশু ছিল। ট্রেন যখন কুমারডুবি স্টেশন অতিক্রম করছে তখনই প্রচণ্ড প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয় উষাদেবীর। রেলের গার্ড ও অন্য কর্মীরা আসানসোল স্টেশনে খবর দেন। সেই মতো আরপিএফ এবং রেলের চিকিৎসকরা প্রস্তুত ছিলেন।

6. Partha-Arpita: শান্তিনিকেতনে 'অপা'-র মালিক পার্থ-অর্পিতাই, ভূমি-রাজস্ব দফতরে নথিভুক্ত দলিল প্রকাশ্যে

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পার্থ এবং অর্পিতার নামে-বেনামে নানা সম্পত্তির হদিশ পেয়েছেন ইডি-র তদন্তকারী অফিসারেরা ৷ যার মধ্যে রয়েছে শান্তিনিকেতনও ৷ সেখানে ফুলডাঙায় 'অপা' নামক বাড়িটির বাড়ির দলিল প্রকাশ্যে এল (House Apa in Shantiniketan named after Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee) ৷

7. SSC Recruitment Scam: এসএসসি-র বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শিক্ষামন্ত্রীর

আগামী 8 অগস্ট অর্থাৎ সোমবার সুরাহার পথ খুঁজতে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu to Meet SLST Pass Deprived Candidates)।

8. Primary TET Candidates Detained: "পুলিশকে বলুন আমাদের বুকে গুলি করতে", প্রিজন ভ্যানের জানলা দিয়ে 'আবেদন' টেট প্রার্থীদের

2014 সালে প্রাইমারি টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা ৷ তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলবেন ৷ শুক্রবার এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের সময় তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন টেট প্রার্থীরা ৷ কিন্তু কী হল (Primary TET Candidates Detained) ?

9. PM Modi on Judicial System: বিচার পাওয়ার পথ সহজ হওয়া জরুরি, মত প্রধানমন্ত্রীর

শনিবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে উদ্বোধন হয় অল ইন্ডিয়া ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির (All India District Legal Services Authorities) প্রথম সম্মেলনের ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi), দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা (Chief Justice NV Ramana)-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ৷

10. Tolly Stars in A Coffee Shop: কফিহাউসের সেই আড্ডাটা.... উদ্বোধনে এসে খোশ মেজাজে ব্যোমকেশ থেকে অপু

শত ব্যস্ততার মাঝে কফি শপ উদ্বোধনে হাজির ব্যোমকেশ থেকে অপু সকলেই... কফি হাউসের সেই আড্ডাটা জমল কেমন? আসুন দেখে নেওয়া যাক...