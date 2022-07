1.PM Modi on Judicial System: বিচার পাওয়ার পথ সহজ হওয়া জরুরি, মত প্রধানমন্ত্রীর

শনিবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে উদ্বোধন হয় অল ইন্ডিয়া ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির (All India District Legal Services Authorities) প্রথম সম্মেলনের ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi), দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা (Chief Justice NV Ramana)-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ৷

2.Money without Show: বিনা অনুষ্ঠানেই টাকা পাচ্ছেন শিল্পীরা, ঘুষ চেয়ে বিতর্কে তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগের কর্মীরা

সরকারি অনুষ্ঠান না করেই শিল্পীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে টাকা । পরের দিনই সেই টাকার ভাগ নিতে পৌঁছে যাচ্ছেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মীরা । পাশাপাশি 100 দিনের প্রকল্পের নামেও শাসকদলের নেতা ও কিছু সরকারি কর্মী প্রকল্পের কাজ না করেই টাকা আত্মসাৎ করছেন বলেও অভিযোগ (Artists are getting Money without Performing in a Single Event)।

3.Dilip Ghosh: 'সংকটে পড়লেই ত্রাহি মধুসূদন বলে দিল্লি চলে যান !' মমতার দিল্লি সফর নিয়ে খোঁচা দিলীপের

অগস্টের প্রথমেই দিল্লি সফরে (Delhi Visit) যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের (Dilip Ghosh) দাবি, সংকটে পড়েই দিল্লি যাচ্ছেন মমতা ! কেন একথা বললেন দিলীপ ?

4.Pak Hindu Woman DSP: মালালার জন্মভূমিতে প্রথম হিন্দু মহিলা 'পুলিশকর্তা' ! অপরাধী নিকেশে এবার মনীষা

এই দেশেই নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন মালালা ইউসুফজাই ৷ পাকিস্তান ছেড়ে এখন তিনি বিদেশে ৷ তাঁর দেশেই প্রথম মহিলা ডিএসপি হওয়ার পথে একজন হিন্দু মেয়ে ৷ পুরুষের নির্যাতন থেকে কি রেহাই পাবেন ইমরান-শরিফের দেশের নারীরা (Pak Hindu Woman DSP) ?

5.Gour Banga University Job Scam: পার্থ-'ঘনিষ্ঠ' নন, জল্পনা ওড়ালেন ওয়েবকুপা-র রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণকলি বসু ঘোষ

2020 সালে গৌর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 12 জনের নিয়োগ-দুর্নীতিতে গঠিত তদন্ত কমিটিকে ধামাচাপা দিতেই আনা হয় 'পার্থ ঘনিষ্ঠ' কৃষ্ণকলি বসু ঘোষকে, অভিযোগ বিজেপির দক্ষিণ মালদা সংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষের । বিজেপি নেতার বক্তব্য, নিয়োগ নিয়ে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলকে কিছুই জানানো হয়নি ।

6.Howrah Accident: ভাঙাচোরা রাস্তার খেশারত! প্রাণ গেল স্কুল ফেরৎ নাবালিকা ছাত্রীর

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি রাস্তার মাঝে বেশ বড় বড় গর্ত রয়েছে ৷ বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ৷ এমতাবস্থায় লরির চালক গর্ত এড়ানোর চেষ্টা করে ৷ আর তার জেরেই প্রাণ গেল ওই ছাত্রীর ৷ এই ঘটনার পরই লরি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা (Local people started to protest against the accident) ৷

7.Friendship Day: সেহওয়াগ-নেহেরা থেকে এবিডি-বিরাট, ক্রিকেট গড়ে দিয়েছে যাঁদের বন্ধুত্ব

ক্রিকেটে একটা কথা খুবই প্রচলিত, শত্রুতা রেশারেশি যেটুকু তা শুধু বাউন্ডারির ভিতরে ৷ মাঠের বাইরে এলে মনে রাখা যাবে না কিচ্ছুটি ৷ সবসময় এমনটা হয় না ঠিকই তবে ক্রিকেট কিছু এমন বন্ধু গড়ে দিয়েছে বই কি যা মাঠের বাইরেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ৷ আসুন আজ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডশিপ ডে-তে দেখে নিই এমনই কিছু বন্ধুদের...

8.Monami Ghosh: অভিনয় জীবনে প্রথম মিলল সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার, 'পিউ'য়ের চরিত্রে বাজিমাত মনামী ঘোষ

অভিনয় জীবনে প্রথমবার সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন মনামী ঘোষ । 'বেলাশুরু'-তে পিউয়ের চরিত্র তাঁকে এনে দিল 'বেঙ্গল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' (Monami Ghosh Wins Best Actress Award)।

9.Noida Accident : মার্সিডিজের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন রিকশাচালক

ব্যস্ত সময়ে নিঠারিতে বিলাসবহুল মার্সিডিজ বেনজের সঙ্গে রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ ৷ আর তাতেই প্রাণ গেল রিকশা চালকের (E Rickshaw and Mercedes Collision) ৷

10.Tigers in Sundarbans: 96 নট আউট ! সুন্দরবনে বাড়ছে বাঘের সংখ্যা

বাঘের সংখ্যা বাড়ছে সুন্দরবনে (Sundarbans) ৷ 'আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস' (International Tiger Day 2022) পালনের প্রেক্ষাপটে জানাল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা বন দফতর ৷ সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়ে এখন কমপক্ষে 96 হয়েছে ৷ তার ভিত্তিতেই '96 নট আউট' (96 Not Out) নামে একটি প্রচার কর্মসূচি শুরু করেছে বন দফতর ৷