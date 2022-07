1. Gour Banga University Job Scam: পার্থ-'ঘনিষ্ঠ' নন, জল্পনা ওড়ালেন ওয়েবকুপা-র রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণকলি বসু ঘোষ

2020 সালে গৌর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 12 জনের নিয়োগ-দুর্নীতিতে গঠিত তদন্ত কমিটিকে ধামাচাপা দিতেই আনা হয় 'পার্থ ঘনিষ্ঠ' কৃষ্ণকলি বসু ঘোষকে, অভিযোগ বিজেপির দক্ষিণ মালদা সংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষের ।

2. Corona Update in India: দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় একই, চলছে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া

করোনা সংক্রমণ এখন অনেকটাই অনিশ্চিত ৷ কখনও 15 হাজারে তো কখনও 20 হাজারের ঘরে ৷ শুক্রবার সকাল এবং আজ সকালে প্রকাশিত রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য 1 ৷ দেশজুড়ে চলছে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

3. West Bengal Weather Update: বৃষ্টি বাড়বে উত্তরে, দক্ষিণবঙ্গে রবি-সোম ঝেঁপে আসছে

বর্ষার প্রথমে উত্তরবঙ্গে একদফা ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পর্ব হয়ে গিয়েছে ৷ মাঝে কিছুটা বিরতি ৷ আবারও সেই ভূমিধস, দৃশ্যমানতা কমে যাওয়া, চাষের ক্ষতির কথা শোনাল আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ এদিকে অগস্টের শুরুতে দক্ষিণের ছবিটাও এক (West Bengal Weather Update) ৷

4. Howrah Hooch Death: হাওড়া বিষমদ কাণ্ডে সাসপেন্ড তিন পুলিশ আধিকারিক ! গ্রেফতার বেড়ে 6

স্থানীয় ও রাজনৈতিক দলের চাপের মুখে হাওড়া বিষমদ কাণ্ডে এবার টনক নড়ল প্রশাসনের ৷ মালিপাঁচঘড়া থানার 3 জন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Howrah Hooch Death) ৷

5. Fake Call Center in Barasat: ভুয়ো কলসেন্টার খুলে প্রতারণার অভিযোগ, সিআইডি-র জালে 5

বারাসতে ভুয়ো কলসেন্টার খুলে প্রতারণাচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার 5 জন (Fraud by Opening Fake Call Center in Barasat CID Arrests Five People) ৷ দু’টি কলসেন্টারে এদিন হানা দেয় সিআইডি ৷ ঘটনায় কলসেন্টার দু’টির মালিক পলাতক ৷

6. WI vs IND 1st T20I: ব্যাটে-বলে দাপট, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20তে 68 রানে জয় ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 ম্যাচে (WI vs IND 1st T20I) জয় দিয়ে শুরু করল ভারত ৷ ব্যাটে রোহিত শর্মা এবং দীনেশ কার্তিকের দাপটে 190 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে ভারতীয় বোলারদের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পরে ক্যারিবিয়ানরা (India Win Against West Indies in 1st T20I by 68 Runs) ৷

7. Heavy Rainfall in Himachal: প্রবল বর্ষণে হিমাচল প্রদেশে ভেসে গেল ট্রাক্টর, দেখুন হাড়হিম করা ভিডিয়ো

হিমাচলে এখনও দাপট দেখাচ্ছে বর্ষা। টানা বর্ষণে নদী-নালার জলের উচ্চতাও বাড়ছে (Heavy Rainfall in Himachal)। শুক্রবার বাড্ডি সংলগ্ন খাদে হঠাৎ জল বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি ট্রাক্টর নদীর মাঝখানে আটকে পড়ে।

8. Rasik Dave Dies: শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন 'সিআইডি' খ্যাত অভিনেতা রসিক দাভে

শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হিন্দি তথা গুজরাতি সিনেমা এবং ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেতা রসিক দাভে ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 65 বছর ৷ কিডনি সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত মৃত্য়ু হল এই জনপ্রিয় অভিনেতার (TV actor Rasik Dave dies at 65)৷

9. Pop Singer Shakira: কর ফাঁকির অভিযোগ! জেলের ঘানি টানতে হতে পারে পপ গায়িকা শাকিরাকে

কর ফাঁকি সংক্রান্ত একটি মামলায় 8 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে পপ গায়িকা শাকিরার ৷ 2012 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ ট্যাক্স অফিসে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে শাকিরার বিরুদ্ধে (Shakira Income Tax case) ৷

10. Partha-Arpita: স্যর খেয়ে নিন... অর্পিতার ধমকে অবশেষে ওষুধ খেলেন পার্থ

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে এখন ইডি হেফাজতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷ শুক্রবার ইডি আধিকারিকদের কাছ থেকে ওষুধ খেতে চাইছিলেন না পার্থ ৷ শেষে অর্পিতার ধমকে তিনি ওষুধ খেয়ে নেন বলে ইডি সূত্রে খবর ৷