1. Gour Banga University Job Scam: পার্থ-'ঘনিষ্ঠ' নন, জল্পনা ওড়ালেন ওয়েবকুপা-র রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণকলি বসু

2020-তে গৌর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 12 জনের নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ । তাঁর বক্তব্য, উচ্চশিক্ষা দফতরের এমবার্গো থাকা সত্ত্বেও এই নিয়োগ হয়েছে ৷ এ নিয়ে এবার ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির কাছে মুখ খুললেন অধ্যাপক কৃষ্ণকলি বসু (WBCUPA President Krishnakali Basu exclusive interview over Gour Banga University with ETV Bharat Reporter) ৷

2. Corona Update in India: দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় একই, চলছে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া

করোনা সংক্রমণ এখন অনেকটাই অনিশ্চিত ৷ কখনও 15 হাজারে তো কখনও 20 হাজারের ঘরে ৷ শুক্রবার সকাল এবং আজ সকালে প্রকাশিত রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য 1 ৷ দেশজুড়ে চলছে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

3. Howrah Hooch Death: হাওড়া বিষমদ কাণ্ডে সাসপেন্ড তিন পুলিশ আধিকারিক ! গ্রেফতার বেড়ে 6

স্থানীয় ও রাজনৈতিক দলের চাপের মুখে হাওড়া বিষমদ কাণ্ডে এবার টনক নড়ল প্রশাসনের ৷ মালিপাঁচঘড়া থানার 3 জন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Howrah Hooch Death) ৷

4. Minor Girl Rape Case: চকলেটের লোভ দেখিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ, 20 বছরের জেলের সাজা ঘোষণা আদালতের

নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তকে 20 বছরের জেলের সাজা শোনাল আদালত । পাশাপাশি তাকে 1 লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন মেখলিগঞ্জ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ শুভেন্দু সাহা (Court Sentenced 20 Years of Imprisonment to accused) ।

5. The Notorious PCs: ভালো থেকে মন্দ, ভারতের তিন PC

PC... পি চিদম্বরম (P Chidambaram), প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra) ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ নাম ও পদবীর আদ্যাক্ষরে তাঁদের পরিচয় একই ৷ প্রিয়াঙ্কা সুখ্যাতি পেলেও, বাকি দু’জন জড়িয়েছেন দুর্নীতির অভিযোগে ৷ লিখেছেন সঞ্জীব গুহ ৷

6. Student Molestation at JU: গবেষণারত ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা, গ্রেফতার যাদবপুর বিদ্যালয়ের অধ্যাপক

বৃহস্পতিবার অভিযুক্তের অগ্রিম জামিনের আবেদন নাকচ হওয়ায় শুক্রবার বিকেলের দিকে অধ্যাপককে গ্রেফতার করা হয় (Professor of Jadavpur University arrested in allegation of student molestation)। অভিযোগ, গবেষণারত এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার চেষ্টা করেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ওই অধ্যাপক।

7. Partha-Arpita: স্যর খেয়ে নিন... অর্পিতার ধমকে অবশেষে ওষুধ খেলেন পার্থ

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে এখন ইডি হেফাজতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷ শুক্রবার ইডি আধিকারিকদের কাছ থেকে ওষুধ খেতে চাইছিলেন না পার্থ ৷ শেষে অর্পিতার ধমকে তিনি ওষুধ খেয়ে নেন বলে ইডি সূত্রে খবর ৷

8. Bismillah Trailer: 'বিসমিল্লা'র ট্রেলার লঞ্চে তারকার হাট, দেখে নিন অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক

ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর পরিচালনায় 'বিসমিল্লা' আসছে এই জন্মাষ্টমীতেই । ক্যালাইডোস্কোপের ব্যানারে ছবিটির নিবেদনে সমীরণ দাস । এবার সামনে এল এই ছবির ট্রেলার ৷

9. WI vs IND 1st T20I: ব্যাটে-বলে দাপট, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20তে 68 রানে জয় ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 ম্যাচে (WI vs IND 1st T20I) জয় দিয়ে শুরু করল ভারত ৷ ব্যাটে রোহিত শর্মা এবং দীনেশ কার্তিকের দাপটে 190 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে ভারতীয় বোলারদের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পরে ক্যারিবিয়ানরা (India Win Against West Indies in 1st T20I by 68 Runs) ৷

10. Dev on Kulpi: 'কুলপি'র পাশে দেব, টুইটে জানালেন শুভেচ্ছা

29 জুলাই বড় পর্দায় মুক্তি পেল বাংলা ছবি 'কুলপি'। ছবির মুক্তির দিনেই 'কুলপি'র পাশে দাঁড়ালেন সুপারস্টার দেব (Dev Greets Kulpi)। টুইটে তিনি লেখেন, "কুলপি মুক্তি পেয়েছে, সকলে প্রেক্ষাগৃহে এসে সিনেমাটি দেখুন। খুব ভালো হোক।"