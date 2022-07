1. Justice Ganguly Issues Warning: রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদালতকে টানলে কড়া ব্যবস্থা, নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি বিচারপতির

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে জনসভায় বলতে শোনা গিয়েছে যে রাজ্যে 18 হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য ৷ সেই শূন্যপদে নিয়োগে প্রস্তুত রাজ্য সরকার ৷ কিন্তু আদালতে মামলা চলায় ওই নিয়োগ করা যাচ্ছে না ৷ এই নিয়ে হলফনামা চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

2. Partha Chatterjee: মমতা সঠিক, দল সঠিক কি না সময়ই বলবে : পার্থ

এসএসসি দুর্নীতি (Bengal SSC Scam) কাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে ইডি (ED) হেফাজতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ শুক্রবার তাঁকে জোকা ইএসআই-তে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলেন, ‘‘মমতা সঠিক, দল সঠিক কি না সময়ই বলবে ৷’’

3. SSC Recruitment Scam: 2016 মেধাতালিকা নিয়ে নতুন অভিযোগ, সত্যি প্রমাণিত হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের হুঁশিয়ারি বিচারপতির

2016 স্কুল সার্ভিস কমিশনে মেধাতালিকা নিয়ে সামনে এল বিস্ফোরক অভিযোগ (New complaint rises on 2016 SSC merit list) ৷ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি এই গুরুতর অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে।

4. Mumbai Massive Fire: মুম্বইয়ের অন্ধেরি ওয়েস্টে ভয়াবহ আগুন

বাণিজ্য নগরীতে ভয়াবহ আগুন ! অন্ধেরি ওয়েস্টের স্টার বাজার এলাকায় শুক্রবার বিকেল সাড়ে 4টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ঘটনাস্থলে গিয়েছে দমকলের 10টি ইঞ্জিন (10 fire engines rushed to the spot) ৷ তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি বলেই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ৷ অগ্নিকাণ্ডের যে ছবি দেখা গিয়েছে তা বেশ উদ্বেগের ৷

5. Krishna Kalyani gets ED Notice: বিজেপি ঘুরে তৃণমূলে ফেরা পিএসি চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কল্যাণীকে এবার নোটিশ ইডি-র

এ বার বিজেপি ঘুরে তৃণমূলে ফেরা পিএসি চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কল্যাণীকে নোটিশ পাঠাল ইডি (Krishna Kalyani gets ED Notice)৷

6. Kunal Ghosh: অভিষেকের সঙ্গে এসএসসি-র চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধি দলের বৈঠক, পথ-প্রদর্শক হলেন কুণাল

অভিষেকের সঙ্গে এসএসসি-র চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধি দলের বৈঠকে পথপ্রদর্শক হলেন কুণাল (Kunal Ghosh Becomes Guide for Delegation of Protesting SSC Job Seekers) ৷ ঘোষ ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসের বাইরে কুণালের সঙ্গে দেখা গেল প্রতিনিধি দলের সদস্যদের ৷

7. Partha Chatterjee: অপসারণের পরই চক্রান্তের ইঙ্গিত পার্থর, এত দেরিতে ? কটাক্ষ কুণালের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal SSC Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) ৷ আপাতত তিনি ইডি (ED) হেফাজতে রয়েছেন ৷ শুক্রবার তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই তিনি চক্রান্তের কথা বলেন ৷

8. Twitter Report: টুইট সরানোর আইনি দাবিতে শীর্ষে ভারত, জানাল টুইটার

2021 এ ভারত (India) থেকে 114টি টুইট সরানোর আইনি দাবি উঠেছিল ৷ তার মধ্যে 28টি টুইট সরানো বলে টুইটার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ৷

9. Pritam Kotal: সবুজ-মেরুনেই প্রীতম, বাগানে চুক্তি নবীকরণ বাঙালি ডিফেন্ডারের

শুক্রবার সবুজ-মেরুনের তরফ থেকে বাঙালি ডিফেন্ডারকে দলে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হল ৷ ইতিমধ্যেই দলের অনুশীলনেও যোগ দিয়েছেন প্রীতম কোটাল (Defender Pritam Kotal renews his contract with ATK Mohun Bagan)।

10. Arpita Mukherjee: আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন অর্পিতা ! টেনে-হিঁচড়ে ঢোকানো হল হাসপাতালে

এই প্রথম প্রকাশ্যে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee) ৷ শুক্রবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য অর্পিতাকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে ঢোকার মুখেই রীতিমতো হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে শুরু করে দেন তিনি ৷