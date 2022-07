1.Partha Chatterjee: মমতা সঠিক, দল সঠিক কি না সময়ই বলবে : পার্থ

এসএসসি দুর্নীতি (Bengal SSC Scam) কাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে ইডি (ED) হেফাজতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ শুক্রবার তাঁকে জোকা ইএসআই-তে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলেন, ‘‘মমতা সঠিক, দল সঠিক কি না সময়ই বলবে ৷’’

2.SSC Recruitment Scam: 2016 মেধাতালিকা নিয়ে নতুন অভিযোগ, সত্যি প্রমাণিত হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের হুঁশিয়ারি বিচারপতির

2016 স্কুল সার্ভিস কমিশনে মেধাতালিকা নিয়ে সামনে এল বিস্ফোরক অভিযোগ (New complaint rises on 2016 SSC merit list) ৷ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি এই গুরুতর অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে।

3.Partha Chatterjee: অপসারণের পরই চক্রান্তের ইঙ্গিত পার্থর, এত দেরিতে ? কটাক্ষ কুণালের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal SSC Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) ৷ আপাতত তিনি ইডি (ED) হেফাজতে রয়েছেন ৷ শুক্রবার তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই তিনি চক্রান্তের কথা বলেন ৷

4.Twitter Report: টুইট সরানোর আইনি দাবিতে শীর্ষে ভারত, জানাল টুইটার

2021 এ ভারত (India) থেকে 114টি টুইট সরানোর আইনি দাবি উঠেছিল ৷ তার মধ্যে 28টি টুইট সরানো বলে টুইটার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ৷

5.Arpita Mukherjee: আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন অর্পিতা ! টেনে-হিঁচড়ে ঢোকানো হল হাসপাতালে

এই প্রথম প্রকাশ্যে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee) ৷ শুক্রবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য অর্পিতাকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে ঢোকার মুখেই রীতিমতো হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে শুরু করে দেন তিনি ৷

6.Mohua Attacks BJP: সংসদে চিকেন তন্দুরি বিতর্কে বিজেপিকে বিঁধলেন মহুয়া

কার্যত এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন মহুয়া ৷ সংসদ চত্বরে চিকেন তন্দুরি খাওয়া নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণের পাশাপাশি কৌশলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতিকে নিশানা করলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ (Krishnanagagar TMC MP slammed BJP ) ৷

7.Commonwealth Games 2022: পৌঁছল 'বিরাট' শুভেচ্ছা, অভিযান শুরুর ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং হরমনপ্রীতদের

বিরাট কোহলির শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে গেল বার্মিংহ্যামে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের জন্য ৷ বৃহস্পতিবার রাতে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি টুইট করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক (Virat Kohli extends his wishes to Indian Womens Cricket team at CWG) ৷

8.Bipasha Basu: বিয়ের 6 বছর পর মা হতে চলেছেন বিপাশা!

বিয়ের 6 বছর পর বাবা-মা হতে চলেছেন বিপাশা বসু এবং করণ সিং গ্রোভার । খুব শীঘ্রই নাকি মা হওয়ার সুখবরটি জানাতে চলেছেন বঙ্গ তনয়া ৷ এমনটাই বলছে রিপোর্ট (Bipasha Basu expecting her first child )৷

9.Leander Paes: ইস্টবেঙ্গলের ‘ভারত গৌরব’ সম্মান পাচ্ছেন লিয়েন্ডার পেজ

103তম প্রতিষ্ঠা দিবসে লিয়েন্ডার পেজকেও ভারত গৌরব সম্মান দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ৷ 1 অগস্ট এই সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে (Leander Paes will Gets Bharat Gourab Award from East Bengal) ৷ আজই কলকাতায় আসছেন তিনি ৷

10.IndiGo Plane Skids Off Runway: রানওয়েতে হড়কে কাদায় আটকাল চাকা, বড় বিপদ এড়াল কলকাতাগামী ইন্ডিগোর বিমান

রানওয়েতে হড়কে কাদায় গিয়ে পড়ল জোরহাট থেকে কলকাতাগামী বিমান (IndiGo Plane Skids Off Runway)৷ কাদায় আটকে গেল চাকা (Wheel Stuck In Mud)৷ তবে বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে ৷ বাতিল করা হয়েছে বিমানটি (Assam to Kolkata IndiGo Plane)৷