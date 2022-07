1.Delhi High Court: স্মৃতি-কন্যার মানহানি ! কংগ্রেসের 3 নেতাকে সমন দিল্লি হাইকোর্টের

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির (Smriti Irani) রুজু করা মামলার প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের তিন নেতানেত্রীর নামে সমন জারি করল দিল্লি হাইকোর্ট (Delhi High Court) ৷ সমন পেয়েছেন জয়রাম রমেশ (Jairam Ramesh), পবন খেরা (Pawan Khera) এবং নেত্তা ডিসুজা (Netta D'Souza) ৷

2.Partha Chatterjee: অপসারণের পরই চক্রান্তের ইঙ্গিত পার্থর, এত দেরিতে ? কটাক্ষ কুণালের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal SSC Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) ৷ আপাতত তিনি ইডি (ED) হেফাজতে রয়েছেন ৷ শুক্রবার তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই তিনি চক্রান্তের কথা বলেন ৷

3.Arpita Mukherjee: আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন অর্পিতা ! টেনে-হিঁচড়ে ঢোকানো হল হাসপাতালে

এই প্রথম প্রকাশ্যে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee) ৷ শুক্রবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য অর্পিতাকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে ঢোকার মুখেই রীতিমতো হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে শুরু করে দেন তিনি ৷

4.Arpita Mukherjee car missing: তল্লাশির আগেই আবাসন থেকে নিখোঁজ অর্পিতার 4 বিলাসী গাড়ি, বাড়ছে রহস্য

তল্লাশির আগেই অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee car missing) কলকাতার আবাসন থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁর 4টি বিলাসবহুল গাড়ি (Luxury cars missing)৷ এমনই খবর মিলেছে ইডি সূত্রে ৷

5.Modi on Pandemic: করোনা অতিমারিকে আরও একবার নজিরবিহীন অ্যাখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মনে করেন, করোনার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়েছে ভারত ৷ আর তারই সুফল মিলছে এখন ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে ভারত (India is now getting the benefits of the fight of commoners against COVID ) ৷

6.International Tiger Day: আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস আজ ! যা যা আপনাকে জানতেই হবে

আজ দুনিয়াজুড়ে ব্যাঘ্র দিবস পালিত হচ্ছে ৷ সৌরজগতে এই গ্রহের অন্যতম দুর্ধর্ষ ও সুন্দর শিকারি প্রাণীটিকে বাঁচাতে মানুষকে সচেতন করাই বিশেষ এই দিনটির উদ্দেশ্য ৷ শুধুমাত্র আমেরিকার খাঁচাতেই বন্দি বাঘের সংখ্যা পৃথিবীর জঙ্গলে থাকা বাঘের চেয়ে বেশি (International Tiger Day) ৷

7.TMC Purification: ভোট মরশুমের আগেই শুদ্ধিকরণ ! ভাবমূর্তি ফেরাতে মরিয়া তৃণমূল

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) গ্রেফতারির জেরে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়কে (Partha Chatterjee) দল থেকে অপসারিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস (All India Trinamool Congress) ৷ এ বার দলের শুদ্ধিকরণের (TMC Purification) দিকে নজর দেওয়া হবে বলে দাবি সূত্রের ৷ কী কী পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে শীর্ষ নেতৃত্ব ?

8.SC Mother Right over Son: মায়ের দ্বিতীয় সংসারে সন্তানের পদবি নিয়ে টানাটানি ! যুগান্তকারী রায় সুপ্রিম কোর্টের

স্বামী মারা যাওয়ার স্ত্রী দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন ৷ তবে এই সংসারে তাঁর প্রথম স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের পদবি কী হবে ? এ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলা ৷ কী বলল সর্বোচ্চ আদালত (Mother Right over Son) ?

9.New Film Shuvo Bijaya:জুটিতে বনি-কৌশানির সঙ্গেই কৌশিক-চূর্ণী, হাজির 'শুভ বিজয়া'র ফার্স্ট লুক

পুজোর পরই বড় পর্দায় হাজির হবে রোহন সেনের বাংলা ছবি 'শুভ বিজয়া'। মুক্তির দিনক্ষণ জানা না থাকলেও প্রকাশ্যে এল ছবির প্রথম লুক...

10.Ananya Pandey on KWK: কার ন্যুড ফটোশ্যুট দেখতে চান? ক্রাশই বা ছিলেন কে ? করণের কফির আসরে অকপট অনন্যা

'কফি উইথ করণ'-র চতুর্থ পর্বে বিস্ফোরক বয়ান দিলেন অনন্যা পাণ্ডে ৷ জানালেন তাঁর ক্রাশের নাম, আর এও বললেন কোন অভিনেতাকে নগ্ন দেখতে চান ৷