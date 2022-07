প্রকাশ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee) ৷ আদালতের নির্দেশ মাফিক, এ দিন তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে আসেন ইডি (ED) আধিকারিকরা ৷

2. Arpita Mukherjee car missing: তল্লাশির আগেই আবাসন থেকে নিখোঁজ অর্পিতার 4 বিলাসী গাড়ি, বাড়ছে রহস্য

তল্লাশির আগেই অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee car missing) কলকাতার আবাসন থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁর 4টি বিলাসবহুল গাড়ি (Luxury cars missing)৷ এমনই খবর মিলেছে ইডি সূত্রে ৷

3. Aparna Sen on Money recovery: 'পার্থকে সরিয়ে মুখরক্ষার চেষ্টা করছে তৃণমূল', তীব্র আক্রমণ অপর্ণা সেনের

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে পাহাড়-প্রমাণ টাকা উদ্ধার নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন (Aparna Sen on Money recovery)৷ তিনি তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে ৷

4. Kunal slams Suvendu: শুভেন্দুর বাড়িতে গেলেও গুপ্তধন পেত এজেন্সি, বিস্ফোরক কুণাল

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) বাড়িতে গেলেও গুপ্তধন পেত এজেন্সি ৷ পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) দুটি ফ্ল্যাট থেকে পাহাড়-প্রমাণ নগদ উদ্ধারের পর যখন বিজেপির তীব্র আক্রমণ চলছে, তখনই পাল্টা অভিযোগ (Kunal Ghosh) এনে বিস্ফোরক দাবি করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal slams Suvendu)৷

5. Janhvi Kapoor-Ishaan Khatter: প্রেম ভাঙলেও তাঁরা ভাল বন্ধু ঈশানকে নিয়ে মত জাহ্নবীর

প্রাক্তন প্রেমিক ঈশান খট্টরের তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন জাহ্নবী কাপুর ৷

6. Update on SSC Scam: ভুয়ো নাম-ঠিকানা দিয়ে একাধিক সংস্থা খুলেছিলেন পার্থ, দাবি তদন্তকারীদের

তদন্তকারীদের অনুমান, কালে টাকা পাচার করতে খাতায়-কলমে জমি-বাড়ি,পরিবহণ থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন রাজ্য় মন্ত্রিসভার এই প্রাক্তন হেভিওয়েট সদস্য ৷ কিন্তু তদন্তে উঠে এসেছে সেই সব সংস্থার কোনও অস্তিত্বই নেই (ED suspects business organizations of Partha Chatterjee are fake) ।

7. Questionnaire Sent ED Headquarters: ইডি-র সদর দফতর থেকে পাঠানো হল প্রশ্নমালা, আজ ফের জেরা মানিককে

মানিক ভট্টাচার্যের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি হয়ে আসছে দিল্লির ইডি-র সদর দফতর থেকে ৷ সূত্রের খবর, কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে সেই প্রশ্নমালা (Bhattacharya is being Interrogated Again Today) ৷

8. 50-Hour Parliament Protest: সংসদের গেটে মশারিতে রাত জাগলেন সাংসদরা, 50 ঘণ্টার পথে ধরনা

50 ঘণ্টার একটানা ধরনা চলছে ৷ কখনও খোলা আকাশের নীচে তো কখনও সংসদের প্রবেশপথে ৷ নিজেদের দাবিতে অটল সাসপেন্ড হওয়া বিরোধী সাংসদেরা এভাবেই দিন-রাত কাটিয়ে যাচ্ছেন ৷ আজ (50 Hours Parliament Protest) ?

9. Sanjay Dutt Unique Fan: কখনও অনাথ আশ্রমে কখনও সাফাই কর্মীদের সঙ্গে মুন্নাভাইয়ের জন্মদিন সেলিব্রেট করেন ইনি

সঞ্জয়ের প্রতিটি জন্মদিন তিনি উদযাপন করেন শহরের অনাথ আশ্রমে কিংবা বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ৷ অভিনেতার 63তম জন্মদিনে পরিচয় করে নিন বিলাসপুরের ছট্টু অবস্তির সঙ্গে (Sanjay Dutt unique fan in Bilaspur)৷

10. 'Rashtrapatni' row: 'রাষ্ট্রপত্নী' মন্তব্যের জের ! অধীরকে তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের, দায়ের এফআইআর

'রাষ্ট্রপত্নী' মন্তব্যের ('Rashtrapatni' row) জেরে এ বার এফআইআর দায়ের হল অধীররঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে (FIR filed against Adhir Chowdhury)৷ তাঁকে তলব করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW summons Adhir Chowdhury)৷