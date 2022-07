1. 'Rashtrapatni' row: 'রাষ্ট্রপত্নী' মন্তব্যের জের ! অধীরকে তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের, দায়ের এফআইআর

'রাষ্ট্রপত্নী' মন্তব্যের ('Rashtrapatni' row) জেরে এ বার এফআইআর দায়ের হল অধীররঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে (FIR filed against Adhir Chowdhury) ৷ তাঁকে তলব করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW summons Adhir Chowdhury) ৷

2. Haryana Domestic Violence: কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় হাসপাতালেই স্ত্রীকে দিয়ে স্বামীর পা চাটানোর অভিযোগ !

বিয়ের সময় পাত্রীর বাবা পাত্রপক্ষকে 50 লক্ষ টাকা পণ দেয় ৷ তাতে মন ভরেনি শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামীরও ৷ এরপর কন্যা সন্তানের জন্ম দেন বধূ ৷ এই ঘটনায় বধূর উপর অত্যাচার তুঙ্গে ওঠে (Haryana Domestic Violence) ৷

3. Five Labors Died: ক্রেনের তার ছিঁড়ে তেলেঙ্গানায় মৃত 5 শ্রমিক

হায়দরাবাদের পালামুরু রঙ্গারেডি লিফ্ট ইরিগেশন ওয়ার্কসে ক্রেনের তার ছিঁড়ে মৃত্যু হল পাঁচ শ্রমিকের ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক শ্রমিক (Five Labors Died) ৷

4. Jago Bangla New Editor: পার্থর জায়গায় 'জাগো বাংলা'র নতুন সম্পাদক হলেন সুখেন্দুশেখর রায়

বৃহস্পতিবারই মন্ত্রিত্ব ও দলের সমস্ত পদ থেকে সরানো হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়কে (Partha Chatterjee) ৷ একই সঙ্গে 'জাগো বাংলা'র সম্পাদক পদ থেকেও তাঁকে সরিয়ে নতুন সম্পাদক করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়কে (Jago Bangla New Editor) ।

5. Abhishek speaks to Agitating SSC Students: এসএসসির আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে আজ বৈঠকে অভিষেক

টানা 500 দিন ধরে অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন এসএসসির চাকরিপ্রার্থীরা (SSC Recruitment Scam) ৷ বৃহস্পতিবার আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷ শুক্রবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অভিষেক বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷

6. Father Attempts to Kill Daughter: ভিন্ন ধর্মের ছেলেকে বিয়ে ! রাজস্থানে গর্ভবতী মেয়েকে খুনের চেষ্টা বাবার

দুই ভিন্ন ধর্মের তরুণ-তরুণী একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছেন ৷ এতে একেবারেই মত ছিল তরুণীর পরিবারের ৷ নবদম্পতিকে হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পায় তরুণীর বাবা ৷ তারপরেই মেয়েকে খুনের চেষ্টা করে সে (Bharatpur Honour Killing) ?

7. Condom-Washed Water: উড়তা দুর্গাপুর ৷ কন্ডোম ধোয়া জলের নেশায় বুঁদ শিল্পশহরের ছাত্র-যুবারা

নেশায় বুঁদ দুর্গাপুরের ছাত্র-যুবারা ৷ আর নেশার জিনিসটাও অদ্ভুত ৷ চিরপরিচিত মদ, গাঁজা নয় ৷ নেশা করতে 'কন্ডোম ধোয়া জল'ই হাতিয়ার প্রত্যেকের (People Getting High From Condom Washed Water) ৷

8. Kailash Satyarthi Meets CM: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ, কন্যাশ্রী নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ কৈলাস সত্যার্থী

বৃহস্পতিবার শহরে এসেই নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শিশু অধিকারব আন্দোলন কর্মী কৈলাস সত্যার্থী (Kailash Satyarthi Meets cm Mamata Banerjee) । দু'জনের মধ্যে প্রায় 15 মিনিট কথোপোকথন চলে ।

9. Corona Update in India: দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 20 হাজারের ঘরেই, সংক্রমণের হার কমল

দেশে করোনা সংক্রমণ গ্রাফের কোনও স্থিরতা থাকছে না ৷ কখনও 14 হাজারে নেমে গেলেও পরেই 20 হাজারে উঠে যাচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা ৷ তবে দেশজুড়ে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে (Corona Update in India) ৷

10. Ranveer Nude Photoshoot Row: নগ্ন ফটোশ্যুটের জের পিছু ছাড়ছে না রণবীরের, ফের দায়ের অভিযোগ

দেখে মনে হচ্ছে যেন রণবীর সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্বের কোনও পরিসমাপ্তিই নেই ৷ এবার তাঁর নগ্ন ফটোশ্য়ুট সংক্রান্ত ঘটনায় অভিযোগ জমা পড়ল মহারাষ্ট্র রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে (Complaint filed against actor before Maharashtra State Commission for Women) ৷