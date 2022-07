1.TMC Removes Partha: তৃণমূলের সব পদ থেকে অপসারিত পার্থ, ঘোষণা অভিষেকের

তৃণমূলের সব পদ থেকে অপসারিত পার্থ, ঘোষণা অভিষেকের (TMC Removes Partha Chatterjee from All Party Positions) ৷

2. Mamata Removes Partha: পার্থকে মন্ত্রিসভা থেকে সরালেন মমতা

গত শনিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee) গ্রেফতার করে ইডি ৷ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়ে ইডি হেফাজতে রয়েছেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

3. Mamata Banerjee on Partha Chatterjee: 'আমাদের দল খুব কঠোর', পার্থর অপসারণ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মমতার

রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণের পর প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আজকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে রিলিজ করে দিয়েছি (Mamata reacts on Partha)। আমাদের দল খুব কঠোর দল। অনেক কিছু প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের কাজ করতে হয়। যা চলছে তার মধ্যেও খেলা আছে।"

4. Bratya Basu: 'চাকরি পাবে শুধু তৃণমূলের ছেলেরা' ! ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্কে ব্রাত্য

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি ঘিরে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যে । অন্যদিকে শিল্পমন্ত্রীর 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের একের পর এক ফ্ল্যাটে মিলছে টাকার পাহাড় । এসবের মাঝেই ভাইরাল দুই বিতর্কিত ভিডিয়ো । একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলছেন, "তৃণমূলের ছেলেরাই চাকরি পাবে ৷ তবে কখন পাবে কীভাবে পাবে সেটা বলব না।”

5. Abhishek speaks to Agitating SSC Students: এসএসসির আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে ফোনে কথা অভিষেকের, শুক্রবার বৈঠকের সম্ভাবনা

টানা 500 দিন ধরে অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন এসএসসির চাকরিপ্রার্থীরা (SSC Recruitment Scam) ৷ বৃহস্পতিবার আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷ শুক্রবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকও করতে পারেন অভিষেক ৷

6. Mithun-Dev Chemistry: রঙে যুযুধান, তবু অটুট মনের বাঁধন ! মিঠুনদাকে মিস করছেন দেব

রঙের বিচার করলে একজন সবুজ তো অপর জন গেরুয়া শিবিরের ৷ কিন্তু তাতে মনের বাঁধনে এতটুকু চিড় ধরেনি বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও তৃণমূল সাংসদ দেবের (Mithun-Dev Chemistry)৷ তাই তো 'ডান্স ডান্স জুনিয়র সিজন 3' (Dance Dance Junior season 3)-এর আসরে মিঠুনদাকে মিস করছেন দেব ৷

7. Murmu and Malala: সাঁওতাল ও পাশতুন, 2 উপজাতির উজ্জ্বল অধ্যায়ের মুখ মুর্মু-মালালা

দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu) ও মালালা ইউসুফজাই (Malala Yousafzai)৷ একে-অপরের থেকে যোজন দূরে থাকলেও এই দুই মহিলার মধ্যে একটি বিষয় এক (Santhal and Pashtun)৷ একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মুখ, এবং দ্বিতীয় জন অবিচ্ছিন্ন অধ্যবশায়ের দ্বারা অকল্পনীয় জিনিসের পিছু ধাওয়া করে তাকে অর্জন করার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ৷ লিখছেন ইটিভি ভারতের বিলাল ভাট ৷

8. Sonia and Smriti face off: 'ডোন্ট টক টু মি', লোকসভায় স্মৃতিকে বললেন সোনিয়া

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ‘রাষ্ট্রপত্নী’ বলে উল্লেখ করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী । সেই নিয়েই কার্যত উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা (Gandhi Irani face-off in LS post adjournment) ।

9. Rukmini Maitra: কেন ছোটবেলায় নাচ ছেড়ে দিয়েছিলেন রুক্মিণী?

ছোটপর্দায় প্রথমবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রুক্মিণী মৈত্র । 'ডান্স ডান্স জুনিয়র সিজন 3'-এ বিচারকের আসনে বসবেন তিনি । পাশে বসবেন দেব এবং মনামী। রুক্মিণী নাচ করতেন ছোটবেলা থেকেই । এরপর হঠাৎই ছন্দপতন । নাচ ছেড়ে দেন তিনি । কিন্তু কেন? জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে (Rukmini Maitra Opens up About Her Childhood)।

10. Partha Threatens ED: বেরলে তিনি 'দেখে নেবেন', ইডির গোয়েন্দাদের 'হুমকি' পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

এর আগেও এসএসকেএম হাসপাতালে থাকাকালীন পার্থ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দাদের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, "এটা আমার হাসপাতাল। যেমন রিপোর্ট চাইব তেমনই রিপোর্ট পাব।" এই ঘটনাটি পরে আদালতে জানায় ইডি (ED complained against Partha Chatterjee in court )৷