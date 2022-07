1.BJPs Rally at Kolkata: মমতার পদত্যাগের দাবিতে কলকাতায় বিজেপির মিছিল

মমতার পদত্যাগের দাবিতে কলকাতায় বিজেপির মিছিল (BJP Organises Rally in Kolkata Demanding Mamata Banerjee Resignation on SSC Recruitment Scam) ৷

2.Kunal removes Partha tweet: পার্থকে নিয়ে টুইট সরালেন কুণাল, বিকেলে বৈঠকে তৃণমূল শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ বিকেল 5টায় বৈঠকে বসতে চলেছে তৃণমূলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি । পার্থকে (Kunal removes Partha tweet) দল থেকে বহিষ্কার হবে কি না, সেই বৈঠকেই (Partha Chatterjee) সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷

3.Arpita Mukherjee: অর্পিতার বেলঘরিয়া-ফ্ল্যাটে গুপ্তধন ! সোনার কলম সমেত 4 কোটিরও বেশি টাকার গয়না উদ্ধার

টালিগঞ্জের ফ্ল্যাট থেকে 21 কোটি, বেলঘরিয়া থেকে নগদ 28 কোটি ৷ শুধু এই নয়, সোনার কলম থেকে চুরি অনেক কিছুই মিলেছে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে, যার মূল্য কয়েক কোটি (Arpita Mukherjee) ৷

4.Call for Partha removal: মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগেই চাপ বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর উপর, দলের অন্দরে পার্থকে সরানোর দাবি

মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর উপর চাপ বাড়ছে (Pressure mounts on Mamata Banerjee)৷ কারণ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Call for Partha removal) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে দলের অন্দরেই ৷

5.Smriti Targets Congress: অধীরের 'রাষ্ট্রপত্নী' মন্তব্যের কড়া সমালোচনায় স্মৃতি

স্মৃতির কথায় "অধীর ভালোভাবেই জানতেন এ ধরনের মন্তব্য করা মানে রাষ্ট্রপতি পদের অসম্মান করা ৷ পাশাপাশি ভারতীয় মূল্যবোধেও যে আঘাত লাগবে তাও তাঁর জানা ছিল ৷ তবু এই মন্তব্য করেছেন ৷ কংগ্রেসের উচিত ক্ষমা চাওয়া (Smriti Irani said Congress should apologise ) ৷"

6.Arpita Mukherjee: উদ্ধার প্রায় 50 কোটি টাকা পার্থরই, জেরায় দাবি অর্পিতার

উদ্ধার হওয়া প্রায় 50 কোটি টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Recovered money belongs to Partha Chatterjee)৷ ইডি-র জেরার মুখে এমনই দাবি করলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee)৷

7.Thieves at Partha-Arpita House: পার্থ ও অর্পিতার 'গুপ্তধন'য়ের খোঁজে দুষ্কৃতী হানা বারুইপুরের বাগানবাড়িতে

দক্ষিণ 24 পরগনা বারুইপুরের পুঁড়ি গ্রামে একটি সুবিশাল বাগানবাড়ি রয়েছে 'পার্থ ও অর্পিতার'। প্রায়শই 'বিশ্রামে' সময় কাটাতে আসতেন দু'জন (Thieves at Partha-Arpita House) ।

8.God Answered Lottery Prize: লটারিতে ছুমন্তর ! দেনার দায়ে বাড়ি বিক্রির দু'ঘণ্টা আগে 1 কোটি জয় ব্যক্তির

মেয়ের বিয়ে, ব্যবসায় ক্ষতি মিলিয়ে ব্য়াংক আর আত্মীয়দের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করেছিলেন মহম্মদ বাভা ৷ ঋণ শোধ করতে পারছিলেন না কিছুতেই ৷ দেনার দায়ে নতুন বাড়িটা বিক্রিই একমাত্র পথ ছিল পাঁচ সন্তানের বাবার কাছে (Kerala man won Lottery Prize) ৷

9.Arpita Mukherjee: 10টি ট্রাঙ্কে প্রায় 28 কোটি ! অর্পিতার বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটের শৌচালয়েও মিলল টাকা

এবার পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেল প্রায় 28 কোটি টাকা, যা ট্রাঙ্কে ভরে আনতে হয়েছে (Arpita Mukherjee) ৷ সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে সোনার বাট, প্রচুর অলঙ্কার, জরুরি নথিপত্র ৷

10.Teacher Recruitment Case: শিক্ষক নিয়োগে আরও অনিয়মের অভিযোগ, মামলা দায়ের করার অনুমতি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের বিস্তারিত মেধাতালিকা প্রকাশ হতেই নয়া দুর্নীতির তথ্য সামনে এসেছে । বৃহস্পতিবার এর ভিত্তিতে নয়া মামলার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (new case on teacher recruitment in Calcutta HC)।