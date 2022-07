1. পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রিত্ব ও দল থেকে সরানো হোক, টুইট কুণাল ঘোষের

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বহিষ্কারের দাবি জানালেন কুণাল ঘোষ (Kunal Tweets to Remove Partha) ৷

2. Arpita Mukherjee: উদ্ধার প্রায় 50 কোটি টাকা পার্থরই, জেরায় দাবি অর্পিতার

উদ্ধার হওয়া প্রায় 50 কোটি টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Recovered money belongs to Partha Chatterjee) ৷ ইডি-র জেরার মুখে এমনই দাবি করলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷

3. Arpita Mukherjee: 10টি ট্রাঙ্কে প্রায় 28 কোটি ! অর্পিতার বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটের শৌচালয়েও মিলল টাকা

এবার পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেল প্রায় 28 কোটি টাকা, যা ট্রাঙ্কে ভরে আনতে হয়েছে (Arpita Mukherjee) ৷ সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে সোনার বাট, প্রচুর অলঙ্কার, জরুরি নথিপত্র ৷

4. Primary TET Corruption: দফায় দফায় প্রায় 14 ঘণ্টা জেরা মানিককে, রাত 12টার পর বেরলেন ইডি দফতর থেকে

চাকরি দুর্নীতি কাণ্ডে ফের মানিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি ৷ জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সহযোগিতা করেছেন তদন্তকারীদের (ED interrogates Manik Bhattacharya) এমনটাই খবর । মানিক ভট্টাচার্যের বয়ান রেকর্ড করেন ইডি-র গোয়েন্দারা ।

5. Kunal Ghosh Reaction: 'এমন কিছু ঘটতে পারে, আমি ভাবতেও পারছি না !' টাকার পাহাড় উদ্ধারে অবাক কুণাল

রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী-মডেল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দু'টি ফ্ল্যাট থেকে 50 কোটিরও বেশি নগদ টাকা মিলেছে ৷ পাওয়া গিয়েছে সোনার বাট, জরুরি নথিপত্র ৷ প্রথমবার টাকা উদ্ধারের পর কুণাল জানিয়েছিলেন, এই টাকার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এবার কী বললেন তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক (Kunal Ghosh Reaction) ?

6. Recommendation Letter for Primary Recruitment: তৃণমূল নেতার লেটারহেড প্যাডে প্রাইমারি চাকরির সুপারিশ ! সত্যতা মানতে নারাজ শাসকদল

জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মহুয়া গোপের লেটার হেডে তিনজনের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে ফর প্রাইমারি অর্থাৎ প্রাথমিকে চাকরি প্রার্থীদের সুপারিশ পত্র প্রকাশ্যে এল (Mahua Gope Letterhead Pad of Recommendation Letter of Job Aspirants)। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই চিঠি ।

7. Monkeypox Vaccine EOI: দেশে মাঙ্কিপক্সের ভ্যাকসিন তৈরির উদ্যোগ, টেন্ডার ডাকল কেন্দ্র সরকার

75টি দেশে হাজার হাজার মানুষ মাঙ্কিপক্স ভাইরাসে সংক্রামিত ৷ এর মধ্যে অন্যতম ভারত ৷ ভাইরাসটিকে চিহ্নিত করেছে আইসিএমআর ৷ এরপরই এর ছড়িয়ে পড়া রুখতে ভ্যাকসিন তৈরির পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার (Monkeypox Vaccine EOI) ৷

8. Thieves at Partha-Arpita House: পার্থ ও অর্পিতার 'গুপ্তধন'য়ের খোঁজে দুষ্কৃতী হানা বারুইপুরের বাগানবাড়িতে

দক্ষিণ 24 পরগনা বারুইপুরের পুঁড়ি গ্রামে একটি সুবিশাল বাগানবাড়ি রয়েছে 'পার্থ ও অর্পিতার'। প্রায়শই 'বিশ্রামে' সময় কাটাতে আসতেন দু'জন (Thieves at Partha-Arpita House) ।

9. IND vs WI 3rd ODI: তৃতীয় একদিনের ম্যাচেও ক্যারিবিয়ানদের হারাল ভারত, 3-0 ফলে সিরিজ জয় টিম ইন্ডিয়ার

তৃতীয় একদিনের ম্যাচে 3-0 ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ জয় ভারতের (India Beat WI by 119 Runs) ৷

10. Ismart Jodi Grand Finale: দেব আর জিৎ-এর লড়াই জারি, গ্র‍্যান্ড ফিনালের পথে 'ইস্মার্ট জোরি'

অনেক পথ, অনেক লড়াই পেরিয়ে এবার ফলাফলের দিকে জোরিরা । আসছে 'ইস্মার্ট জোরি' গ্র‍্যান্ড ফিনালে । আগামী 31 জুলাই রাত আটটায় হবে জমজমাট গ্র‍্যান্ড ফিনালের সম্প্রচার । থাকছে একাধিক চমক (Ismart Jodi Grand Finale is Coming Soon With New Twists) ৷