1. Arpita Mukherjee: 10টি ট্রাঙ্কে প্রায় 29 কোটি ! অর্পিতার বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটের শৌচাগারেও মিলল টাকা

এবার পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেল প্রায় 29 কোটি টাকা, যা ট্রাঙ্কে ভরে আনতে হয়েছে (Arpita Mukherjee) ৷

2. Primary TET Corruption: দফায় দফায় প্রায় 14 ঘণ্টা জেরা মানিককে, রাত 12টার পর বেরলেন ইডি দফতর থেকে

চাকরি দুর্নীতি কাণ্ডে ফের মানিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি ৷ জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সহযোগিতা করেছেন তদন্তকারীদের (ED interrogates Manik Bhattacharya) এমনটাই খবর । মানিক ভট্টাচার্যের বয়ান রেকর্ড করেন ইডি-র গোয়েন্দারা ।

3. Recommendation Letter for Primary Recruitment: তৃণমূল নেতার লেটারহেড প্যাডে প্রাইমারি চাকরির সুপারিশ ! সত্যতা মানতে নারাজ শাসকদল

জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মহুয়া গোপের লেটার হেডে তিনজনের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে ফর প্রাইমারি অর্থাৎ প্রাথমিকে চাকরি প্রার্থীদের সুপারিশ পত্র প্রকাশ্যে এল (Mahua Gope Letterhead Pad of Recommendation Letter of Job Aspirants)। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই চিঠি ।

4. Market Price in Kolkata: বৃষ্টির কারণে কয়েকটি সবজির দামে হেরফের, দাম বাড়েনি মাংসের

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

5. West Bengal Weather Update: ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণে শুধুই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গের কপালে বৃষ্টির সম্ভাবনা দিনে দিনে কমছে ৷ এদিকে উত্তরে আবারও ভারী বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ৷ ভরা বর্ষাতেও প্রায় শুকনো দক্ষিণবঙ্গ (West Bengal Weather Update) ৷

6. Monkeypox Vaccine EOI: দেশে মাঙ্কিপক্সের ভ্যাকসিন তৈরির উদ্যোগ, টেন্ডার ডাকল কেন্দ্র সরকার

75টি দেশে হাজার হাজার মানুষ মাঙ্কিপক্স ভাইরাসে সংক্রামিত ৷ এর মধ্যে অন্যতম ভারত ৷ ভাইরাসটিকে চিহ্নিত করেছে আইসিএমআর ৷ এরপরই এর ছড়িয়ে পড়া রুখতে ভ্যাকসিন তৈরির পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার (Monkeypox Vaccine EOI) ৷

7. Partha Chatterjee: এক সঙ্গীকে নিয়ে অর্পিতার ফ্ল্যাটে সপ্তাহে 3 থেকে 5 দিন আসতেন পার্থ

ইডি হেফাজতে রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (Bengal Recruitment Scam) গ্রেফতার হওয়া অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷ তাঁকে জেরা করছে ইডি ৷ সূত্রের খবর, জেরায় জানা গিয়েছে যে এক সঙ্গীকে নিয়ে অর্পিতার ফ্ল্যাটে সপ্তাহে 3-5 দিন আসতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷

8. Suvendu Slams Partha: ব্রুনেইয়ের সুলতানের চেয়েও পার্থর বান্ধবীর সংখ্যা বেশি, কটাক্ষ শুভেন্দুর

বুধবার পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গণেশনের (Bengal Governor La Ganesan) সঙ্গে দেখা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়কে (Partha Chatterjee) মন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর দাবি রাজ্যপালের কাছে তিনি জানান ৷

9. National Family Planning Summit: জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা সামিটে বাজিমাত বাংলার, উচ্ছ্বসিত মমতা

পিপিআইইউসিডি পরিষেবাতে অসাধারণ পারফর্ম্যান্সের জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal won the second prize for exemplary performance in PPIUCD Services) ৷

10. College Service Commission Scam: কলেজ সার্ভিসে 122 জনের 'অবৈধ নিয়োগের' তালিকা জমা পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে

এসএসসি, প্রাথমিকের পর কি এবার কলেজ সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতি(College Service Commission Scam)? বুধবার 122জনের 'অবৈধ নিয়োগের' তালিকা জমা পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ৷