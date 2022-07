1. Partha Chatterjee: এক সঙ্গীকে নিয়ে অর্পিতার ফ্ল্যাটে সপ্তাহে 3 থেকে 5 দিন আসতেন পার্থ

ইডি হেফাজতে রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (Bengal Recruitment Scam) গ্রেফতার হওয়া অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷ তাঁকে জেরা করছে ইডি ৷ সূত্রের খবর, জেরায় জানা গিয়েছে যে এক সঙ্গীকে নিয়ে অর্পিতার ফ্ল্যাটে সপ্তাহে 3-5 দিন আসতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷

2. Sonia Gandhi: শীর্ষ আদালতে বহাল ইডি-র ক্ষমতা, সোনিয়ার সমর্থনে নয়া প্রচারকৌশল কংগ্রেসের

'ন্যাশনাল হেরাল্ড' মামলার (National Herald Case) তদন্তে দফায় দফায় সোনিয়া গান্ধিকে (Sonia Gandhi) তলব করেছে ইডি (Enforcement Directorate) ৷ প্রতিবাদে বুধবার নেটমাধ্যমে নয়া প্রচার শুরু করল কংগ্রেস ৷ প্রসঙ্গত, এদিনই 'আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইন' (Money Laundering Act) বা পিএমএলএ (PMLA)-এর আওতায় ইডি (ED)-এর বিশেষ কয়েকটি ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷

3. College Service Commission Scam: কলেজ সার্ভিসে 122 জনের 'অবৈধ নিয়োগের' তালিকা জমা পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে

এসএসসি, প্রাথমিকের পর কি এবার কলেজ সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতি(College Service Commission Scam)? বুধবার 122জনের 'অবৈধ নিয়োগের' তালিকা জমা পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ৷

4. National Family Planning Summit: জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা সামিটে বাজিমাত বাংলার, উচ্ছ্বসিত মমতা

পিপিআইইউসিডি পরিষেবাতে অসাধারণ পারফর্ম্যান্সের জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal won the second prize for exemplary performance in PPIUCD Services) ৷

5. ED Recovers More Money: টালিগঞ্জের পর বেলঘরিয়া, ফের অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে টাকা উদ্ধার ইডির

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় টালিগঞ্জে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) ফ্ল্যাট থেকে 21 টাকার বেশি উদ্ধার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ তার পর বুধবার ফের তাঁর বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকেও টাকা উদ্ধার হল ৷ ইডি সূত্রে এমনই খবর মিলেছে ৷

6. Mamata Banerjee: প্রয়োজনে 'হিন্দুস্তান মোটর্স'-কে দেওয়া জমি ফেরত নেবে রাজ্য ! শিল্প গড়তে কড়া বার্তা মমতার

হুগলিতে (Hooghly) 'হিন্দুস্তান মোটর্স' (Hindustan Motors)-এর অব্যবহৃত জমি ফেরত নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ জানালেন, প্রয়োজনে ওই জমি পুনরায় অধিগ্রহণ করে শিল্প গড়ে তোলা হবে ৷

7. Kumartuli Tea: ট্রামের আদলে চায়ের দোকান কুমোরটুলিতে, মন কাড়ছে চা-প্রেমীদের

চায়ের কাপে চুমুক দিতে এলে স্মৃতি ফিরছে ক্রেতাদের ৷ এই স্মৃতি হল তিলোত্তমার বুক থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া ট্রামের। কুমোরটুলিতে ট্রামের আদলে রয়েছে 'চায়ের দোকান' (Tea Stall Made like Tram in Kumartuli) ৷ সেখানেই মজেছে চা-প্রেমীদের মন ৷

8. Govt data on Tiger Count: কোণঠাসা হচ্ছে 'দক্ষিণ রায়' ! 10 বছরে বাঘের সংখ্যা কমেছে হাজারেরও বেশি

মধ্যপ্রদেশে মোট 6টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার রয়েছে ৷ ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, 'বাঘের রাজ্য'-তেই শার্দূলের মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (India lost over 1000 tigers since 2012) ৷

9. Biman Banerjee meets Governor: রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন অধ্যক্ষ, আলোচনা রাজভবনে আটকে থাকা বিল নিয়ে

রাজভবনে আটকে থাকা বিল নিয়ে আলোচনার জন্য রাজ্যপাল লা গণেশনের সঙ্গে দেখা করলেন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Biman Banerjee meets Governor)৷

10. Elephant Viral Video: স্কুলে ঢুকল দাঁতাল, ভাইরাল ভিডিয়ো

স্কুলে ঢুকে পড়ল দাঁতাল (Elephant Viral Video)৷ খবর পেয়ে ফটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে স্কুল থেকে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেন বনকর্মীরা ৷ বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের চামারাজানগরের মোরারজি দেশাই আবাসিক স্কুলে(A wild elephant entered Morarji Residential School in karnataka)৷ দাঁতালের স্কুলে প্রবেশের সেই মুহূর্তই ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷