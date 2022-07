1.ED Recovers More Money: টালিগঞ্জের পর বেলঘরিয়া, ফের অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে টাকা উদ্ধার ইডির

টালিগঞ্জের পর বেলঘরিয়া, ফের অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে টাকা উদ্ধার ইডির (Now ED recovers money from Arpita Mukherjee Belghoria flat) ৷

2.IND vs WI 3rd ODI: নিয়মরক্ষার ম্যাচে টস জিতে ব্যাট ভারতের

টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্যাপ্টেন শিখর ধাওয়ান (India won the toss and elected to bat) ৷

3.Mithun Chakraborty: তৃণমূলের 38 বিধায়ক বিজেপি-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন ! মিঠুনের 'ব্রেকিং নিউজ'-এ শোরগোল

রাজ্য রাজনীতিতে আবারও সক্রিয় মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) ৷ জানালেন, তৃণমূল কংগ্রেসের 38 জন বিধায়ক নিয়মিত বিজেপি-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ! তবে কি মহারাষ্ট্রের মতো বাংলাতেও তৈরি হচ্ছে পালাবদলের বাতাবরণ ?

4.Suvendu to Meet Governor: মন্ত্রিসভা থেকে পার্থকে সরানোর সুপারিশের দাবিতে রাজভবনের পথে শুভেন্দু

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (Recruitment Scam) পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) গ্রেফতার হয়েছেন ৷ তার পর থেকে তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর দাবিতে সরব হয়েছেন বিরোধীরা ৷ এবার পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গণেশনের (Bengal Governor La Ganesan) কাছে এই নিয়ে দরবার করতে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷

5.Viral Video: ষাঁড়ের গুঁতোয় ব্যক্তি খেল ডিগবাজি, দেখুন ভাইরাল ভিডিয়ো

সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ ভিডিয়োটি উত্তরপ্রদেশের বাগপতের একটি সিসিটিভি ফুটেজের (Viral Video of Bull Attack Man in Uttar Pradesh) ৷ ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে একটি ষাঁড় রাস্তায় দাঁডিয়ে রয়েছে ৷ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক ব্যক্তিও ৷ হঠাৎই ষাঁড়টি ওই ব্যক্তিকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে ৷ আর তাঁকে গুঁতিয়ে ফেলে দেয় ৷ পড়ে যাওয়ার পর তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান ও পাশে একটি জায়গায় বসে পড়েন ৷ খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান ৷ বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল ৷

6.Govt data on Tiger Count: কোণঠাসা হচ্ছে বড়েমিঞারা ! 10 বছরে বাঘের সংখ্যা কমেছে হাজারেরও বেশি

মধ্যপ্রদেশে মোট 6টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার রয়েছে ৷ ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, 'বাঘের রাজ্য'-তেই বড়েমিঞার মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (India lost over 1000 tigers since 2012) ৷

7.SSC Recruitment Scam: বিজেপি-র দুর্নীতিবিরোধী মিছিলে 'পার্থ'কে কিল, চড়, ঘুসি

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) ইডি (ED)-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) ৷ এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই এক অভিনব মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপি ৷

8.TMC Protest: মুড়ি নিয়ে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ তৃণমূলের

মঙ্গলবার রাজ্যসভা (Rajya Sabha) থেকে সাতজন তৃণমূল সাংসদকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় ৷ বুধবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল (Trinamool Congress) ৷

9.Biman Banerjee meets Governor: রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন অধ্যক্ষ, আলোচনা রাজভবনে আটকে থাকা বিল নিয়ে

রাজভবনে আটকে থাকা বিল নিয়ে আলোচনার জন্য রাজ্যপাল লা গণেশনের সঙ্গে দেখা করলেন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Biman Banerjee meets Governor)৷

10.Ismart Jodi Grand Finale: দেব আর জিৎ-এর লড়াই জারি, গ্র‍্যান্ড ফিনালের পথে 'ইস্মার্ট জোরি'

অনেক পথ, অনেক লড়াই পেরিয়ে এবার ফলাফলের দিকে জোরিরা । আসছে 'ইস্মার্ট জোরি' গ্র‍্যান্ড ফিনালে । আগামী 31 জুলাই রাত আটটায় হবে জমজমাট গ্র‍্যান্ড ফিনালের সম্প্রচার । থাকছে একাধিক চমক (Ismart Jodi Grand Finale is Coming Soon With New Twists) ৷