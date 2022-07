1.Mithun Chakraborty: তৃণমূলের 38 নেতা বিজেপি-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন ! মিঠুন চক্রবর্তীর দাবিতে শোরগোল

বিজেপি-র সঙ্গে তৃণমূলের 38 জন বিধায়কের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে ! বুধবার কলকাতায় দলের রাজ্য সদর কার্যালয়ে বসে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি-র তারকা নেতা মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) ৷ এদিন সকালে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন তিনি ৷ তারপরই হেস্টিংসের বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মিঠুন ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, তাঁর কাছে একটি 'ব্রেকিং নিউজ' আছে ! মিঠুন দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের 38 জন বিধায়ক নিয়মিতভাবে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন ! এমনকী, তাঁদের মধ্যে 21 জন সরাসরি মিঠুনের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন !

2.Suvendu to Meet Governor: মন্ত্রিসভা থেকে পার্থকে সরানোর সুপারিশের দাবিতে রাজভবনের পথে শুভেন্দু

মন্ত্রিসভা থেকে পার্থকে সরানোর সুপারিশের দাবিতে রাজভবনের পথে শুভেন্দু (Suvendu Adhikari to visit Rajbhaban for Removal of Partha Chatterjee from Mamata Banerjee Ministry) ৷

3.SSC Recruitment Scam: বিজেপি-র দুর্নীতিবিরোধী মিছিলে 'পার্থ'কে কিল, চড়, ঘুসি

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) ইডি (ED)-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) ৷ এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই এক অভিনব মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপি ৷

4.Mamata Dares Centre: মহারাষ্ট্রের মতোই বাংলাতেও সরকার ফেলতে চাইছে বিজেপি: মমতা

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা নিয়ে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Dares Centre)৷ তাঁর অভিযোগ, এজেন্সিকে দিয়ে সরকারকে হেনস্থা করে তারা মহারাষ্ট্রের মতোই বাংলার সরকারকেও ভাঙতে চাইছে (BJP wants to topple Bengal Govt)৷

5.Titagarh Wagon Factory: চালু টিটাগড় কোচ ফ্যাক্টরির উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর, দাবি বন্ধ হিন্দমোটরের শ্রমিকদের

মুখ্যমন্ত্রী চালু কারখানার উদ্বোধন করেছেন ৷ টিটাগড় ওয়াগন ফ্যাক্টরি নিয়ে এমনটাই দাবি পাশেই বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা হিন্দমোটর কারখানার বাম শ্রমিক ইউনিয়নের (Mamata Banerjee Inaugurate Working Wagon Factory of Titagarh Says Hindmotors Workers) ৷

6. Partha-Arpita Health Check up: জোকার ইএসআই হাসপাতালে পার্থ-অর্পিতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের(Arpita Mukherjee) ওজন, প্রেসার, সুগার এবং দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয় । পাশাপাশি পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও(Partha Chatterjee) ওজন, সুগার ও প্রেসার মাপা হয় ।

7.Body Recovered in Malda: স্বামীর মদ ও নারী আসক্তি! প্রতিবাদ করায় অন্তঃসত্ত্বাকে খুনের অভিযোগ

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক ৷ মালদার হরিশচন্দ্রপুরের ঘটনায় পলাতক মৃতের শ্বশুরবাড়ির লোকজন (Man Allegedly Murder Pregnant Wife for Protests His Addiction in Malda) ৷ স্বামীর মদ ও নারী আসক্তির প্রতিবাদ করায় খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

8.HC on Madrasah Service Commission: মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন, রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

পাঁচটি প্রশ্ন ও উত্তরের বিকল্পে ভুল থাকার কারণে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী ৷ সেই মামলা শুনে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বুধবার মাদ্রাসা কমিশনকে 23 অগস্টের মধ্যে হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন(HC on Madrasah Service Commission)৷

9.Partha Chatterjee: ইডি হেফাজতে দু'বেলা ভাত জুটছে না পার্থর, অর্পিতার ডায়েটে কাজু-কিসমিস

দু'বেলা ভাত জুটছে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee)৷ ইডি-র (Partha Chatterjee health) হেফাজতে থাকাকালীন তিনি ভাত খেতে চাইলেও গোয়েন্দারা তাঁকে ভাত খেতে দিচ্ছেন না (ED not allowing Partha Chatterjee to eat rice)৷ তবে অর্পিতা তাঁর পছন্দের কাজু-কিসমিস খেতে পেয়েছেন ৷

10.ED Raids in Recruitment Scam: শহরজুড়ে অর্পিতার বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান ইডির

নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হয়েছেন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Bengal Minister Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷ তাঁরা এখন ইডির হেফাজতে রয়েছেন ৷ বুধবার অর্পিতার বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷