1. BSF Death in Congo Protest: উত্তাল কঙ্গোয় বিক্ষোভে নিহত দুই বিএসএফ জওয়ান, শোকবার্তা এস জয়শঙ্করের

দুই জওয়ান ভারত থেকে কঙ্গোয় গিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের হয়ে শান্তি ফেরাতে ৷ মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় গোমা শহরের বাসিন্দারা ৷ তাতেই প্রাণ খোয়ালেন দুই বিএসএফ জওয়ান (BSF Death in Congo Protest) ৷

2. MP Electricity Bill in Crores : ইলেকট্রিক বিল 34 বিলিয়ন! হাসপাতালের বেডে উপভোক্তা

মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়রের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা ৷ তাঁর ইলেকট্রিক বিলের পরিমাণ শুনলে শুধু চমকেই যাবেন না, হঠাৎ কিছু একটা অঘটনও ঘটে যেতে পারে ! যেমন হয়েছে প্রিয়াঙ্কা ও তাঁর শ্বশুরের ৷ জানেন, বিলের পরিমাণ কত টাকা (MP Electricity Bill in Crores) ?

3. Partha Chatterjee: 'জাগো বাংলা'য় পার্থর নামের আগে সরল মহাসচিব বা মন্ত্রীর পরিচয়, কীসের ইঙ্গিত!

থেকেও পাশে নেই দল । তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র 'জাগো বাংলা'য় এখন পার্থর নামের আগে নেই মহাসচিব বা মন্ত্রিত্বের পরিচয় (Jago Bangla removed the designation of Partha Chatterjee before his name)।

4. Partha Chatterjee: দু'বেলা ভাত জুটছে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

দু'বেলা ভাত জুটছে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) ৷ ইডি-র (Partha Chatterjee health) হেফাজতে থাকাকালীন তিনি ভাত খেতে চাইলেও গোয়েন্দারা তাঁকে ভাত খেতে দিচ্ছেন না (ED not allowing Partha Chatterjee to eat rice) ৷

5. Corona Update in India: ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনাগ্রাফ, একধাক্কায় দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে 18 হাজারের ঘরে

করোনা গ্রাফ কখনও স্বস্তি দিচ্ছে তো কখনও দুশ্চিন্তায় ফেলছে ৷ বিগত দু'দিনে নিম্নমুখী ছিল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ আজকের রিপোর্টে ফের ঊর্ধ্বমুখী ৷ দেশে চলছে করোনার বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

6. Complicated Surgery: খাদ্যনালীতে আটকে সেফটিপিন, জটিল অস্ত্রোপচারে 'জীবনদান' শিশুর

খেলতে খেলতে সেফটিপিন গিলে ফেলায় প্রাণ সংশয় হয়েছিল আড়াই বছরের শিশুর ৷ জটিল অস্ত্রোপচার করে খাদ্যনালী থেকে খোলা সেফটিপিন বের করে সৌরনীলকে নবজীবন দিল ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের চিকিৎসকরা(Complicated Surgery) ৷

7. Partha Chatterjee: গাড়ি ফেরালেন পার্থ, এবার কি মন্ত্রিত্বও ফেরাবেন!

এবার আলোচনায় গাড়ি । হতে পারে এটা সাংকেতিকও । মঙ্গলবার বিকেলে আচমকাই বিধানসভা দেখা যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িটিকে (Partha Chatterjee returns his car to the assembly) । প্রথমে দেখে সন্দেহ হয় । বলে জানা যায় আসল ঘটনা ।

8. Cristiano Ronaldo: ইউনাইটেডে ভবিষ্যৎ স্থির করতে উদ্যোগী ক্রিশ্চিয়ানো, ফিরলেন ক্যারিংটন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে

রোনাল্ডো এবং ম্যান ইউ-য়ের মধ্যে ব্যবধান কি ঘুচছে ? দলবদলের ইচ্ছেপ্রকাশ করেও এরিক টেন হ্যাগের সঙ্গে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার ক্যারিংটনে পৌঁছেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা (Cristiano Ronaldo arrives Carrington to meet Erik ten Hag)। সঙ্গী ছিলেন তাঁর এজেন্ট ।

9. Shamita Raqesh Announce Breakup: 'আজ দু'জনার দু'টি পথ..." রাকেশের সঙ্গে বিচ্ছেদের খবরে সিলমোহর শমিতার

'আজ দু'জনার দু'টি পথ ওগো দু'টি দিকে গেছে বেঁকে'...বাংলা জানলে এই গানটাই হয়ত এখন মনের কথা বলে দিতে পারত অভিনেত্রী শমিতা শেট্টি ৷ 'বিগ বস'-এর ঘরে তৈরি প্রেম ভাঙল অভিনেত্রীর ৷ অবশেষে রাকেশ বাপাতের সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর নিয়ে দিনকয়েক ধরে যে জল্পনা, তাতে সিলমোহর দিলেন শিল্পা শেট্টির বোন...

10. Bishakto Manush Trailer Out: মুক্তি পেল 'বিষাক্ত মানুষ'-এর ট্রেলার, কী বলছেন কুশীলবরা ?

সানি রায়ের পরিচালনায় পর্দায় আসছে এক নেক্রোফিলিক-এর গল্প 'বিষাক্ত মানুষ'। 'নেক্রোফিলিক' অর্থাৎ যারা মৃতদেহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং মৃতদেহের সঙ্গে যৌনতায় জড়াতে চায় । ‘বিষাক্ত মানুষ’-এর গল্পটি লিখেছেন সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তনু মুখোপাধ্যায় । গল্প আবর্তিত হয় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত তৌফিক আসিফ ও এক লেখকের মানসিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে ।