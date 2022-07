1.7 TMC MP Suspended: রাজ্যসভায় 7 তৃণমূল সাংসদ সাসপেন্ড, পালটা জবাব ঘাসফুল শিবিরের

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় (Rajya Sabha) বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরির অভিযোগে 19 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে তৃণমূলের সাতজন রয়েছেন (7 TMC MP Suspended from Rajya Sabha) ৷

2.Chargesheet against Farooq Abdullah: আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ, ফারুক আবদুল্লার বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডি'র

ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আবদুল্লার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) (ED files chargesheet against Farooq Abdullah) ৷

3.SSKM Hospital: এসএসকেএমের উপর আদালতের আস্থা হারানো লজ্জার, মত ওই হাসপাতালেরই চিকিৎসকের

এসএসকেএম হাসপাতালকে (SSKM Hospital) গত রবিবার কাঠগড়ায় তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷ বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তরা বাঁচতে এই হাসপাতালকে ব্যবহার করছে বলে জানিয়েছিল আদালত ৷ এসএসকেএমের উপর আদালতের আস্থা হারানো লজ্জার, এমনটাই মনে করেন ওই হাসপাতালেরই চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷

4.Sujan Chakraborty on GST: বেকারদের চাকরির পরীক্ষার ফি-তেও জিএসটি, কত নীচে নামবেন ! কেন্দ্র-রাজ্যকে নিশানা সুজনের

বেকারদের চাকরির পরীক্ষার ফি-তেও জিএসটি বসানোয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty on GST)৷ নাবার্ডের পরীক্ষার ফি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যকে তুলোধোনা করেছেন তিনি (Sujan Chakraborty flags GST issue in NABARD recruitment)৷

5.Rahul Gandhi Detained: 'মোদি রাজা, ভারত এখন পুলিশ শাসিত রাষ্ট্র', ইন্দিরার মতো মাটিতে বসে প্রতিবাদে রাহুল

মঙ্গলবার দিল্লির রাজপথে বসে রাহুলের প্রতিবাদের ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে কংগ্রেস (Rahul Gandhi seats in protest) ৷ সেই পোস্টে ইন্দিরা গান্ধির ছবি পোস্ট করে, তাঁর সঙ্গে রাহুলের তুলনা করা হয়েছে ৷

6.Assam-Meghalaya Border Issue: অসম-মেঘালয় সীমানা সমস্যা নিয়ে মুকুল সাংমার নেতৃত্বে দিল্লিতে তৃণমূলের ধরনা

অসম ও মেঘালয়ের মধ্যে সীমানা নিয়ে যে দীর্ঘ সমস্যা রয়েছে, তার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সরব হল তৃণমূল (Protest by Meghalaya TMC Over Assam-Meghalaya Border Issue in Delhi) ৷ মেঘালয়ের তৃণমূল নেতৃত্ব তথা বিরোধী দলনেতা মুকুল সাংমার নেতৃত্বে দিল্লিতে ধরনা দেওয়া হয় ৷

7.Neeraj Chopra: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চোট, কমনওয়েলথ গেমস থেকে নাম তুললেন নীরজ

চোটের কারণে গেমস থেকে নাম তুলে নিলেন নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra pulls out of Commonwealth Games due to an injury) ৷ অর্থাৎ, 2018 গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথে সোনাজয়ী পানিপথের জ্যাভলিন থ্রোয়ার খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামতে পারছেন না ৷

8.Partha Chatterjee Interrogation: কী জানতে চাওয়া হবে পার্থর থেকে ? দিল্লি থেকে পাঠানো প্রশ্নমালায় চলবে জেরা

কী জানতে চাওয়া হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে (Partha Chatterjee Interrogation)? দিল্লি থেকে পাঠানো প্রশ্নমালা নিয়ে জেরা করবে ইডি (ED gets questionnaire from Delhi)৷

9.Bhotbhoti Music Launch: এক ঝাঁক কচিকাঁচাকে সঙ্গে নিয়ে হইহই করে মুক্তি পেল 'ভটভটি'র গান

11 অগস্ট বড় পর্দায় আসছে তথাগত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি 'ভটভটি'। এই ছবির গান রিলিজ হল একেবারে অন্য ঢঙে ৷ হাজির এক ঝাঁক কচিকাঁচা, যারা এই ছবির অনুপ্রেরণা । নাচে গানে জমে উঠল 'জাহাজবস্তি ট্রেন্ডিং' গানের মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠান । ছবি ঘিরে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করলেন কুশীলবরা (BhotBhoti Actors Share Their Thoughts on The Film)।

10.Partha comments on Mamata: দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা, মমতা 'ঠিকই বলেছেন !' কলকাতায় ফিরে বললেন পার্থ

দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেবে দল (Partha Chatterjee)৷ বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ তাঁর এই কথার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কলকাতায় ফিরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha comments on Mamata) বললেন, নেত্রী 'ঠিকই বলেছেন !'