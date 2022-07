দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেবে দল (Partha Chatterjee)৷ বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ তাঁর এই কথার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কলকাতায় ফিরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha comments on Mamata) বললেন, নেত্রী 'ঠিকই বলেছেন !'

2. Neeraj Chopra: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চোট, কমনওয়েলথ গেমস থেকে নাম তুললেন নীরজ

চোটের কারণে গেমস থেকে নাম তুলে নিলেন নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra pulls out of Commonwealth Games due to an injury) ৷ অর্থাৎ, 2018 গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথে সোনাজয়ী পানিপথের জ্যাভলিন থ্রোয়ার খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামতে পারছেন না ৷

3. Teachers Recruitment Scam: উদ্ধার হওয়া কালো ডায়েরিতে কী আছে ? হাতের লেখা বিশারদের দ্বারস্থ ইডি

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির (TET-SSC Recruitment Scam Case) তদন্তে কালো ডায়েরির হদিশ পেয়েছেন গোয়েন্দারা ৷ ধৃত অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়ের (Arpita Mukherjee) কাছ থেকে এই কালো ডায়েরি উদ্ধার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷

4. PIL against Mahua Moitra: মহুয়ার 'কালী' মন্তব্যের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর (Mahua Moitra) কালী নিয়ে মন্তব্যের (Kaali Remark) বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের (PIL) হল কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ বিজেপির (BJP) সংখ্যালঘু সংগঠন এই মামলা দায়ের করেছে ৷

5. Sonia Gandhi at ED Office: রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে ইডি দফতরে সোনিয়া, আজ দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসাবাদ

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হাজির হলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi Appears Before ED for Second Time Questioning in National Herald Money Laundering Case) ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দ্বিতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে ইডি ৷

6. RGV Defends Ranveer: 'মেয়েরা শরীর দেখাতে পারলে ছেলেরা নয় কেন ?' রণবীরের পাশে রামগোপাল

রণবীর সিংয়ের নগ্ন ফটোশ্যুটের সমর্থনে এবার এগিয়ে এলেন আরজিভি (RGV defends Ranveer bold photoshoot) ৷ তাঁর মতে, "আমি মনে করি অবশেষে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বদল হচ্ছে ৷ আমার মতে রণবীরের এই বক্তব্যের বিষয় লিঙ্গ সাম্য ৷" গতকাল এই নিয়ে মুখ খুলেছিলেন আলিয়া ভাটও ৷

7. Dr Sushovan Banerjee Dies: প্রয়াত '1 টাকার ডাক্তার' পদ্মশ্রী সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রয়াত পদ্মশ্রী প্রাপ্ত চিকিৎসক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় (Doctor Sushovan Banerjee) । এলাকায় 'এক টাকার চিকিৎসক'(One rupee Doctor) হিসাবেই জনপ্রিয় ছিলেন তিনি । দীর্ঘ দিন রাষ্ট্রপতি (President) মনোনীত বিশ্বভারতীর কর্ম সমিতির সদস্য ছিলেন সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

8. SSC Corruption Probe: শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিতে আগে কোথায়, কত অভিযোগ দায়ের ? জানতে বিশেষ দলগঠন রাজ্য পুলিশের

এর আগে এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যের কোথায়, কত অভিযোগ দায়ের হয়েছে (State Police Formed Special Team to Found Previous Cases in SSC Corruption) ?

9. Illicit Liquor takes Lives: বিষমদের মর্মান্তিক পরিণতি, প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে প্রাণ গেল 22 জনের!

গুজরাতের ধন্ধুকা, ভাবনগর এবং বোটাদ-সহ আশেপাশের আরও কয়েকটি অঞ্চলে বিষাক্ত মদ পান করে অসুস্থ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে (22 people feared dead due to illicit liquor in Gujarat)।

10. Kargil Vijay Diwas 2022: কার্গিল বিজয় দিবসের 23 বছর, বাহিনীকে কুর্নিশ মুর্মু-মোদি-রাজনাথের

কার্গিল বিজয় দিবসের (Kargil Vijay Diwas 2022) 23 বছর পূর্তিতে বাহিনীকে কুর্নিশ জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (President Droupadi Murmu), প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi) ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh)৷