1. Partha comments on Mamata: দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা, মমতা 'ঠিকই বলেছেন !' কলকাতায় ফিরে বললেন পার্থ

দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেবে দল (Partha Chatterjee)৷ বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ তাঁর এই কথার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কলকাতায় ফিরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha comments on Mamata) বললেন, নেত্রী 'ঠিকই বলেছেন !'

2. Ranveer Singh: নগ্ন ফটোশ্যুটের জেরে আইনি বিপদে রণবীর, দায়ের হল অভিযোগ

নগ্ন ফটোশ্য়ুটের জেরে বিপদে রণবীর ৷ তাঁর বিরুদ্ধ অভিযোগ দায়ের হল মুম্বইয়ের চেম্বুর থানায় ৷ শ্যাম মাঙ্গারাম ফাউন্ডেশন নামক এক এনজিওর অভিযোগ রণবীরের এই ধরনের কাজ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জন্য বিপদ সংকেত ৷ তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা (NGO Files Complaint Against Ranveer Singh )৷

3. Partha Chatterjee in Kolkata: সাতসকালে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় আনা হল পার্থকে, আপাতত ঠিকানা সিজিও কমপ্লেক্স

সাতসকালে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় আনা হল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee in Kolkata)৷ এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সিজিও কমপ্লেক্সে ৷

4. ED to interrogate Partha-Arpita: একাধিক অজানা তথ্য, পার্থ-অর্পিতাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করবে ইডি

একাধিক অজানা তথ্য জানার চেষ্টায় এ বার পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (ED to interrogate Partha-Arpita) মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করবে ইডি ৷ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) কাণ্ডে ধৃত দু জনকেই 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

5. Partha-Arpita: 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পার্থ-অর্পিতা

গত শনিবার সকালে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Bengal Minister Partha Chattrerjee) গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ ওইদিনই তাঁকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাঁকে দু’দিনের ইডি হেফাজত দেয় আদালত ৷ সোমবার আবার এই নিয়ে শুনানি হয় ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ৷ আদালত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যাকে 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ৷

6. Laxmi Ratan Shukla: মঙ্গলে বাংলার কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন লক্ষ্মী

অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এবং ডব্লু ভি রামনের নাম ঘোরাফেরা করলেও লালের জুতোয় পা-গলানোর দৌড়ে লক্ষ্মীই ছিলেন সবার আগে । শেষ পর্যন্ত জোরালো সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করে প্রাক্তন অধিনায়কের হাতেই কোচের দায়িত্ব সঁপে দিতে চলেছে সিএবি Laxmi Ratan Shukla set to be the new coach of Bengal Cricket Association)।

7. Partha Arpita New Property: পার্থ-অর্পিতার নতুন সম্পত্তির খোঁজ পেল ইডি, বারুইপুরের বাগান বাড়িতে প্রায়ই আসতেন মন্ত্রী

পার্থ ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নতুন আর এক সম্পত্তির খোঁজ পেল ইডি (ED Traced Partha Arpita New Property) ৷ বারুইপুরের একটি বাগানবাড়ি ৷ যেখানে প্রায়ই মন্ত্রী ও অর্পিতা যেতেন সময় কাটাতে ৷ এমনটাই জানাচ্ছে এলাকাবাসী ৷

8. West Bengal Weather Update: হালকা-মাঝারি বৃষ্টির লুকোচুরিতে বর্ষার ঘাটতি লম্বা হচ্ছেই

আগামী তিন থেকে চারদিন দক্ষিণবঙ্গে কোনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে (West Bengal Weather Update) ৷

9. ED on Partha Chatterjee: পার্থর 'ঘনিষ্ঠ' কর্ণধার, ইডি'র নজরে বারাসত ও গড়িয়ার বস্ত্র বিপণী সংস্থা

মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হতেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদের কথা ভাবছে ইডি(ED on Partha Chatterjee)৷ পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে নথির পাশাপাশি বেশ কিছু দোকানের ক্যাশমেমো পাওয়া গিয়েছে ৷ সেখান থেকেই একাধিক বিষয় উঠে আসায় ইডির নজরে এবার বারাসত ও গড়িয়ার বস্ত্র বিপণী সংস্থা ৷ তদন্তের স্বার্থে করা হতে পারে জিজ্ঞাসাবাদ ৷

10. Kolkata Market Price: সবজির দামে কিছুটা হেরফের হলেও মাছ-মাংসের দাম অপরিবর্তিত, জেনে নিন আজকের বাজারদর

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷