1. Partha-Arpita: 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পার্থ-অর্পিতা

গত শনিবার সকালে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Bengal Minister Partha Chattrerjee) গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ ওইদিনই তাঁকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাঁকে দু’দিনের ইডি হেফাজত দেয় আদালত ৷ সোমবার আবার এই নিয়ে শুনানি হয় ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ৷ আদালত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যাকে 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ৷

2. Laxmi Ratan Shukla: মঙ্গলে বাংলার কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন লক্ষ্মী

অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এবং ডব্লু ভি রামনের নাম ঘোরাফেরা করলেও লালের জুতোয় পা-গলানোর দৌড়ে লক্ষ্মীই ছিলেন সবার আগে । শেষ পর্যন্ত জোরালো সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করে প্রাক্তন অধিনায়কের হাতেই কোচের দায়িত্ব সঁপে দিতে চলেছে সিএবি Laxmi Ratan Shukla set to be the new coach of Bengal Cricket Association)।

3. West Bengal Weather Update: হালকা-মাঝারি বৃষ্টির লুকোচুরিতে বর্ষার ঘাটতি লম্বা হচ্ছেই

আগামী তিন থেকে চারদিন দক্ষিণবঙ্গে কোনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে (West Bengal Weather Update) ৷

4. Partha Arpita New Property: পার্থ-অর্পিতার নতুন সম্পত্তির খোঁজ পেল ইডি, বারুইপুরের বাগান বাড়িতে প্রায়ই আসতেন মন্ত্রী

পার্থ ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নতুন আর এক সম্পত্তির খোঁজ পেল ইডি (ED Traced Partha Arpita New Property) ৷ বারুইপুরের একটি বাগানবাড়ি ৷ যেখানে প্রায়ই মন্ত্রী ও অর্পিতা যেতেন সময় কাটাতে ৷ এমনটাই জানাচ্ছে এলাকাবাসী ৷

5. ED on Partha Chatterjee: পার্থর 'ঘনিষ্ঠ' কর্ণধার, ইডি'র নজরে বারাসত ও গড়িয়ার বস্ত্র বিপণী সংস্থা

মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হতেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদের কথা ভাবছে ইডি(ED on Partha Chatterjee)৷ পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে নথির পাশাপাশি বেশ কিছু দোকানের ক্যাশমেমো পাওয়া গিয়েছে ৷ সেখান থেকেই একাধিক বিষয় উঠে আসায় ইডির নজরে এবার বারাসত ও গড়িয়ার বস্ত্র বিপণী সংস্থা ৷ তদন্তের স্বার্থে করা হতে পারে জিজ্ঞাসাবাদ ৷

6. Kolkata Market Price: সবজির দামে কিছুটা হেরফের হলেও মাছ-মাংসের দাম অপরিবর্তিত, জেনে নিন আজকের বাজারদর

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

7. Woman gave birth to Five Children: একসঙ্গে 5 সন্তানের জন্ম দিলেন মহিলা, হতবাক চিকিৎসকরাও

রেশমা নামের ওই মহিলা একসঙ্গে 5টি সন্তানের জন্ম দেন । যদিও অপরিণত প্রসবের কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে । দুই শিশুকে জয়পুরে রেফার করা হয়েছে (Woman gave birth to five children) ।

8. Partha Chatterjee: ভুবনেশ্বরেই কাটবে পার্থর রাত, মঙ্গলে আনা হতে পারে কলকাতায়

সোমবার রাতে ভুবনেশ্বরেই থাকতে হবে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি'র হাতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee in Bhubaneswar for Monday night) । মঙ্গলবার সকালবেলায় তাঁকে কলকাতায় আনা হতে পারে ৷

9. Partha Chatterjee: কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন! পার্থর বিপুল সম্পত্তির 'খোঁজ' পেল ইডি

বীরভূমে 7টি বাড়ি, 20 বিঘা জমি ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় চার হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট ৷ কলকাতাতে একাধিক ফ্ল্যাট-জমি ৷ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিপুল সম্পত্তির হদিশ পেল গোয়েন্দারা (Enforcement Directorate finds huge amount of property of Partha Chatterjee) ৷

10. Teachers Recruitment Scam: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে অর্পিতার কাছ থেকে উদ্ধার কালো ডায়েরি

সারদা কাণ্ডের (Saradha Scam Case) তদন্তে উদ্ধার হওয়া লাল ডায়েরি নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছিল ৷ এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির (TET-SSC Recruitment Scam Case) তদন্তে কালো ডায়েরির হদিশ পেয়েছেন গোয়েন্দারা ৷ ধৃত অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়ের (Arpita Mukherjee) কাছ থেকে এই কালো ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) সূত্রে খবর ৷