রাষ্ট্রপতি (President of India) পদে দ্রৌপদী মুর্মুর (Droupadi Murmu) শপথ গ্রহণ ভারতীয়দের জন্য একটি 'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' ৷ এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

2. CITU Protest in KMC: 'আসল চোরকেও ধরতে হবে', পার্থ-কাণ্ডে কলকাতা পৌরনিগমে মিছিল সিটুর

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee arrest) । এই ঘটনায় আসল চোরকেও ধরতে হবে, এই দাবি তুলে কলকাতা পৌরনিগমে (Kolkata Municipal Corporation) মিছিল করল সিটু (CITU) ।

3. Deepika Padukone Pathaan look: 'পাঠান'-এ দীপিকার প্রথম লুক প্রকাশ্যে, বন্দুক হাতে মন কাড়লেন 'অ্যাংরি ওম্যান'

অপেক্ষার অবসান, অবশেষে সামনে এল 'পাঠান'-এ দীপিকার প্রথম লুক ৷ এই ছবি পর্দায় আসছে আগামী বছর 25 জানুয়ারি (Deepika Padukone Pathaan motion poster )৷

4. Partha Chatterjee at AIIMS Bhubaneswar: শরীর ভালো নেই, ভুবনেশ্বর পৌঁছে ইঙ্গিতে বোঝালেন পার্থ

শরীর ভালো নেই ৷ ভুবনেশ্বর পৌঁছে ইঙ্গিতে এটাই বোঝালেন রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee at AIIMS Bhubaneswar)৷ তিনি ইঙ্গিতে বোঝান যে বুকে ব্যথা হচ্ছে তাঁর (Partha Chatterjee indicates feeling unwell)৷

5. Trainer Aircraft Crashed: প্রশিক্ষণ চলাকালীন পুনেতে ভেঙে পড়ল বিমান, আহত পাইলট

প্রশিক্ষণের সময় ভেঙে পড়ল বিমান ৷ জানা গিয়েছে সোমবার পুনেতে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ঘটনায় পাইলট আহত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্র থেকে জানতে পেরেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই (Pilot injured as trainer air craft crashed in pune district of Maharashtra ) ৷

6. Droupadi Murmu Speech: 'ভারতে গরিব শুধু স্বপ্ন দেখে না, তা পূরণও করে...', বার্তা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদীর

তিনি দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া জনজাতির প্রতিফলন ৷ রাষ্ট্রপতি (President of India) পদে তাঁর নির্বাচন ভারতের প্রত্যেক গরিবের স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনার প্রমাণ ৷

7. Arpita Mukherjee: জাঙ্গিপাড়াতেও বাড়ি আছে অর্পিতার, স্থানীয়দের দাবি যেতেন পার্থও

জাঙ্গিপাড়ায় মামাবাড়ির পাশে নিজের একতলা বাড়ি করেছিলেন অর্পিতা ৷ জানা গিয়েছে, অর্পিতার বাড়িতে ছিল একটি আন্ডার গ্রাউন্ড ঘরও (Arpitas House had an Underground Room) ৷

8. Arpita Mukherjee: 3 ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর, দুর্নীতির টাকা পাচারের মাথা অর্পিতা !

অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) 3টি ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর ৷ তিনিই দুর্নীতির টাকা পাচারের (Money Laundering) মাথা ছিলেন ৷ তদন্তে নেমে এমনই তথ্য হাতে এসেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দাদের (SSC Recruitment Case)।

9. Droupadi Murmu oath taking ceremony: দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ দ্রৌপদী মুর্মুর

দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu oath taking ceremony)৷ তার আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন তিনি (15th President of India)৷

10. Arpita Mukherjee: কড়া নিরাপত্তার বলয়ে আজ ফের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হবে অর্পিতাকে

ফের ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে আসা হবে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে । কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে তৈরি প্রশাসন ৷ গোটা আদালত চত্বরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে(Preparations are being made in Bankshall Court)৷