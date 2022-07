1. Partha Chatterjee: মাত্র তিরিশ মিনিটে এসএসকেএম টু বিমানবন্দর, ভুবনেশ্বরের উদ্দেশে পার্থর এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

এসএসকেএম থেকে পাঁচ নম্বর গেট দিয়ে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে অ্যাম্বুলেন্স প্রবেশ করল কলকাতা বিমানবন্দরে। এরপরই সেখান থেকে তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হবে ভুবনেশ্বর এইমসে (AIIMS) । সেখানেই করা হবে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Partha Chatterjee Air Ambulance) । সোমবার সকাল 7.35 নাগাদ তাঁকে এসএসকেএম থেকে বার করা হয়েছে ৷

2. HC on Partha: পার্থকে সোমবার সকালেই ভুবনেশ্বর এইমসে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার নির্দেশ হাইকোর্টের

অ্যাম্বুলেন্সে করে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন তিনি ৷ সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ভুবনেশ্বরে পৌঁছবেন তৃণমূলের মহাসচিব ৷ সঙ্গে থাকবেন এসএসকেএম হাসপাতালের ডাক্তার ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী (Partha Chatterjee will be taken to Bhubaneswar AIIMS)।

3. WB Weather Update: হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে তিলোত্তমা

সোমবার আকাশ থাকবে মেঘলা । দুই এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গেও হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে (West Bengal Weather Update) ৷

4. IND vs WI 2nd ODI: ব্যাট হাতে নায়ক অক্ষর-শ্রেয়স, থ্রিলার জয়ে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ ভারতের

সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র দু'বল বাকি থাকতে 311 রান তাড়া করে দুই উইকেটে জিতল শিখর ধাওয়ান অ্যান্ড কোম্পানি । টি-টোয়েন্টির মেজাজে 35 বলে মারকাটারি 64 রানের ইনিংস খেলে ভারতের জয়ের নায়ক অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল । এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ পকেটে পুরতে সাহারা দিল শ্রেয়স, সঞ্জুর অর্ধশতরানও (Axar-Iyer help Team India secure thrilling two-wicket win over WI in second ODI) ।

5. ISC 12th Result 2022: আইএসসি-তেও ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা, প্রথম স্থানেই রাজ্যের 6

রবিবার প্রকাশিত হল আইএসসি-র ফল (ISC 12th Result 2022) ৷ পাশের হার 99.38 শতাংশ ৷ প্রথম স্থানাধিকারীর সংখ্য়া 18 ৷ এঁদের মধ্য়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন 6 জন ৷ যাঁদের অর্ধেক আবার কলকাতার বাসিন্দা ৷

6. Kolkata Market Price: সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন, দেখে নিন বাজার দরের খুঁটিনাটি

বাজারে যাচ্ছেন ? জেনে নিন সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন সবজি, মাছ, মাংসর দাম কত (Kolkata Market Price) ?

7. Arpita Mukherjee Injured: সিজিও যাওয়ার পথে অর্পিতার গাড়িতে ধাক্কা অন্য গাড়ির, সামান্য চোট পার্থ 'ঘনিষ্ঠ'য়ের

রবিবার রাত 8টা নাগাদ সল্টলেক এলাকায় দুর্ঘটনায় পড়ে ইডির কনভয়ের গাড়ি ৷ সামান্য চোট পান অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (SSC scam accused Arpita Mukherjee injured)।

8. ISC Result 2022: বাবার কাজ নেই, আর্থিক অনটনকে হারিয়ে আইএসসিতে দেশে তৃতীয় হুগলির মেহেলি

আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে আইএসসিতে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করল হুগলির মেহেলি ঘোষ(Mehli ghosh from Hooghly is third in the country in ISC exam 2022)৷ ডানকুনি থানার রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাদুয়া গ্রামের বাসিন্দা ওই ছাত্রী ৷

9. Amartya Sen: বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

অমর্ত্য সেন বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না বলে জানিয়েছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের পরিবার (Amartya Sen not Taking State Governments Banga Bibhushan Award) ৷ তবে, রাজ্য সরকারের দেওয়া সম্মান কেন নেবেন না তিনি ? সেই প্রশ্নের জবাব নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের পরিবারের তরফে জানানো হয়নি ৷

10. Uttam Kumar: মহানায়ক ! মৃত্যুর চার দশক পেরিয়েও বাঙালির 'ম্যাটিনি আইডল' সেই উত্তম'ই

1980 সাল ৷ "ওগো বধূ সুন্দরী" সিনেমার শ্যুটিং চলছে ৷ 53 বছর বয়সে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তম কুমার ৷ শ্যুটিং চলাকালীন স্ট্রোক হয় ৷ 24 জুলাই চলে যান না ফেরার দেশে ৷ যদিও নশ্বর দেহে শিল্পকে বাঁধা যায় না । ফলে থেকে গিয়েছে তাঁর সৃষ্টি ।