রবিবার প্রকাশিত হল আইএসসি-র ফল (ISC 12th Result 2022) ৷ পাশের হার 99.38 শতাংশ ৷ প্রথম স্থানাধিকারীর সংখ্য়া 18 ৷ এঁদের মধ্য়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন 6 জন ৷ যাঁদের অর্ধেক আবার কলকাতার বাসিন্দা ৷

2. HC on Partha Chatterjee: ভুবনেশ্বর এইমসের চিকিৎসকদের কলকাতায় এনে পার্থর চিকিৎসার প্রস্তাব বিচারপতির

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) চিকিৎসার জন্য ভুবনেশ্বর এইমসের চিকিৎসকদের (AIIMS Bhubaneswar doctors) কলকাতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক চৌধুরী (Calcutta High Court)।

3. SSC Recruitment Scam: অর্পিতার বাড়িতে তল্লাশির আগেই পাচার কোটি কোটি নগদ ! ইডি-র স্ক্যানারে একাধিক বেসরকারি সংস্থা

নিয়োগ দুর্নীতির (SSC Recruitment Scam) কোটি কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে পাচার হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে ! এমনটাই দাবি ইডি (ED) সূত্রের ৷

4. Midday Meal Problem: নেই সরকারি বরাদ্দ, নিজেদের টাকায় পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাওয়াচ্ছেন শিক্ষকরা

সরকারি পোর্টালে মিড-ডে মিলের ছাত্রছাত্রীদের তালিকা নথিভুক্ত না হওয়ার কারণে প্রাপ্য টাকা পাচ্ছে না উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলি (Midday Meal Problem at Primary School in Raiganj)।

5. Arpita Mukherjee: খারিজ জামিনের আবেদন, পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতার একদিনের ইডি হেফাজত

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) একদিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ৷

6. Arpita Mukherjee: 'এত টাকা কার', প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই আদালত ছাড়লেন অর্পিতা

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে শনিবারই অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি (Arpita Mukherjee arrested by ED) ৷ তাঁর আবাসন থেকে উদ্ধার হয়েছে 22 কোটি টাকারও বেশি নগদ ৷ পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে বিপুল অঙ্কের বিদেশী মুদ্রা ও গয়না ৷

7. Partha Chatterjee: পার্থর 'অ্যারেস্ট মেমো'য় মমতার নাম, মোবাইল নম্বর ! ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্ব

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) অ্যারেস্ট মেমোয় (Arrest Memo) মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নাম ও মোবাইল নম্বর লেখা হয়েছে ! ঘটনা প্রকাশ্য়ে আসতেই ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্ব ৷

8. Krunal Pandya Becomes Father: বাবা হলেন ক্রুণাল, পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন পঙ্খুরি

পুত্রসন্তানের বাবা হলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া ৷ তাঁর স্ত্রী পঙ্খুরি শর্মার সঙ্গে এ দিন সদ্যজাতের ছবি পোস্ট করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার (Krunal Pandya Becomes Father His Wife Pankhurii Sharma Gives Birth A Baby Boy) ৷

9. Amartya Sen: বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

অমর্ত্য সেন বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না বলে জানিয়েছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের পরিবার (Amartya Sen not Taking State Governments Banga Bibhushan Award) ৷

10. KLO Chief Jeevan Singh: ভিডিয়ো বার্তায় মমতা-অভিষেককে হুঁশিয়ারি ! শালীনতার মাত্রা ছাড়ালেন কেএলও নেতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Abhishek Banerjee) হুঁশিয়ারি দিয়ে ভিডিয়ো বার্তা পাঠালেন কেএলও প্রধান জীবন সিং (KLO Chief Jeevan Singh) ৷ কী বললেন তিনি ?