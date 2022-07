1. HC on Partha Chatterjee: ভুবনেশ্বর এইমসের চিকিৎসকদের কলকাতায় এনে পার্থর চিকিৎসার প্রস্তাব বিচারপতির

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) চিকিৎসার জন্য ভুবনেশ্বর এইমসের চিকিৎসকদের (AIIMS Bhubaneswar doctors) কলকাতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক চৌধুরী (Calcutta High Court)।

2. Arpita Mukherjee: খারিজ জামিনের আবেদন, পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতার একদিনের ইডি হেফাজত

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) একদিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ৷

3. Partha Chatterjee: পার্থর 'অ্যারেস্ট মেমো'য় মমতার নাম, মোবাইল নম্বর ! ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্ব

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) অ্যারেস্ট মেমোয় (Arrest Memo) মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নাম ও মোবাইল নম্বর লেখা হয়েছে ! ঘটনা প্রকাশ্য়ে আসতেই ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্ব ৷

4. Krunal Pandya Becomes Father: বাবা হলেন ক্রুণাল, পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন পঙ্খুরি

পুত্রসন্তানের বাবা হলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া ৷ তাঁর স্ত্রী পঙ্খুরি শর্মার সঙ্গে এ দিন সদ্যজাতের ছবি পোস্ট করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার (Krunal Pandya Becomes Father His Wife Pankhurii Sharma Gives Birth A Baby Boy) ৷

5. Amartya Sen: বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

অমর্ত্য সেন বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না বলে জানিয়েছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের পরিবার (Amartya Sen not Taking State Governments Banga Bibhushan Award) ৷ তবে, রাজ্য সরকারের দেওয়া সম্মান কেন নেবেন না তিনি ? সেই প্রশ্নের জবাব নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের পরিবারের তরফে জানানো হয়নি ৷

6. Partha Chatterjee: পার্থর চিকিৎসা কমান্ড হাসপাতালে নয় কেন ? ইডি-র আবেদনে হাইকোর্টে জরুরি শুনানি বিকেলেই

এসএসকেএম (SSKM Hospital) নয়, কমান্ড হাসপাতালে (Command Hospital) পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) চিকিৎসা করাতে চায় ইডি (ED) ৷ তাদের আবেদনের ভিত্তিতেই রবিবার বিকেল 4টেয় জরুরি শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ দাবি সূত্রের ৷

7. BJP Protest against Partha: পার্থর কুশপুতুল দাহ করে অন্ডালে বিজেপির বিক্ষোভ

মাথায় কুমড়ো হাতে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লেখা পোস্টার-এমনই অভিনব কায়দায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বিক্ষােভ দেখাল বিজেপি ৷ পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে রবিবার এই কর্মসূচি নেওয়া হয়(BJP Protest against Partha)৷

8. Rahul Gandhi: দেশ ও যুব সমাজের নিরাপত্তা বিপদে ! অগ্নিপথ নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

অগ্নিপথ প্রকল্প (Agnipath Recruitment Scheme) এনে দেশের নিরাপত্তা এবং যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎকে বিপদে ফেলে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সরকার ! টুইটে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷

9. Kunal Ghosh on Cash Recovery: উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই, দাবি কুণালের

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই (TMC has no link with Cash recovery)৷ ফের এমনই দাবি করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Cash Recovery)৷

10. Arpita Mukherjee: 'আলিবাবার গুহার মতোই রাশি রাশি ধন উদ্ধার !' অর্পিতার 14 দিনের হেফাজত চাইল ইডি

রবিবার জোকার ইএসআই হাসপাতালে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয় ৷ তারপর তাঁকে পেশ করা হয় ব্যাঙ্কশাল আদালতে (Bankshall Court) ৷ তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে সেলে ঢোকাতে রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ৷ সাংবাদিকদের ভিড় ঠেলে কোনও মতে অর্পিতাকে আদালতে ঢোকানো হয় ৷